"All I Want for Christmas Is You" di Mariah Carey: ecco il segreto del successo eterno della canzone di Natale più amata

Natale non è Natale senza Mariah Carey. Anche quest'anno, come ogni dicembre, il mondo si sincronizza sullo stesso ritornello: "All I Want for Christmas Is You". Dal 1994 a oggi, questa hit è diventata un fenomeno globale, la canzone di Natale più ascoltata al mondo, con record che si rinnovano anno dopo anno.

Numeri da capogiro: oltre 1 miliardo di streaming su Spotify, milioni di visualizzazioni su YouTube, e un ritorno annuale nelle classifiche globali che la rende l’icona musicale delle festività.

Un successo senza precedenti

Nel dicembre 2023, "All I Want for Christmas Is You" ha registrato oltre 12 milioni di ascolti giornalieri su Spotify, scalando la classifica delle canzoni più trasmesse al mondo. Questo la conferma come regina indiscussa dello streaming natalizio (adesso è quasi a 2 miliardi di streaming).

Non è solo questione di numeri. Il brano, certificato disco di diamante negli Stati Uniti, è diventato un fenomeno culturale globale, suonato in ogni angolo del pianeta. E il suo successo non sembra destinato a fermarsi: solo negli ultimi cinque anni, le royalties legate alla canzone hanno generato oltre 15 milioni di dollari.