Leggere il giornale a scuola, il progetto Noi Magazine si presenta oggi a Messina

Promuovere la lettura «attraverso il coinvolgimento armonizzato di scuole e studenti in progetti di promozione della lettura critica e di educazione all'utilizzo dei contenuti informativi, da sviluppare nell'ambito dei piani di offerta formativa o dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione civica, nel rispetto del pluralismo».

Ecco la «comune riflessione» avviata «con l'impegno di potervi incontrare quanto prima» dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'editoria Andrea Martella che, con la nota pubblicata integralmente, ha espresso un plauso per l'iniziativa “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine” in occasione dell'evento di presentazione che si terrà stamane a Messina. «Ho avuto modo - ha sottolineato - di leggere con interesse quanto voi fate nell'ambito del rapporto con le scuole del territorio e devo dire che rientra in una “buona pratica” di cui tener conto»

Un percorso di promozione culturale avviato dalla Società Editrice Sud in sinergia con gli istituti scolastici del territorio, per riscoprire il bello della lettura su carta, stimolare l'interesse all'attualità, potenziare le competenze espositive dei ragazzi e rilanciare il quotidiano cartaceo come strumento d'informazione contemporaneo, con specificità che lo rendono inimitabile, e capace di conquistare anche il pubblico giovane.

“Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine”, patrocinato dall'Ordine dei Giornalisti e condiviso dall'Ufficio scolastico provinciale, verrà presentato oggi alle ore 11 nell'auditorium della Gazzetta del Sud dal presidente della SES Società editrice Sud Lino Morgante e dal direttore responsabile di Gazzetta del Sud Alessandro Notarstefano con l'intervento dell'assessore regionale all'Istruzione Roberto Lagalla e del presidente dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia Giulio Francese.

In collaborazione con il festival letterario Taobuk, del quale la SES è media partner, verrà lanciato con la presidente del festival Antonella Ferrara il nuovo progetto “TAOBUK YANG - Libri in classe con Noi Magazine” con il contest per le scuole “A Taormina con Taobuk Yang e Noi Magazine - Scegli l'autore dell'anno 2020”, che arricchisce il percorso promosso da SES per incentivare l'interesse alla lettura su carta. L'evento, cui prenderanno parte rappresentanti istituzionali e numerosi dirigenti scolastici con i loro studenti, sarà seguito dalle testate del gruppo SES, e sarà ripreso dalle telecamere di Rtp per andare in onda nei giorni successivi.

Il progetto “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine” promosso dalla SES anche nelle altre edizioni di Gazzetta sul territorio calabrese - e sul versante palermitano con il Giornale di Sicilia e il suo inserto GDScuola, che sarà presentato venerdì prossimo a Palermo - ha già riscontrato l'adesione di moltissime scuole del territorio, nelle cui aule ogni giovedì si legge la Gazzetta del Sud, con il suo inserto da 25 anni dedicato alle scuole, Noi Magazine, “Scritto dai ragazzi. Fatto per i ragazzi” e rinnovato nei contenuti, con argomenti - trattati dagli studenti e dai giornalisti della Gazzetta - che interessano tutto il ciclo dell'istruzione, dalla Primaria fino alla formazione universitaria. Domani all'interno di Gazzetta del Sud un'edizione speciale da dodici pagine di Noi Magazine, con un ampio resoconto dell'evento di presentazione e tanti contenuti particolari prodotti dagli studenti messinesi.

© Riproduzione riservata