L'informazione giovane" nello spot di Noi Magazine con gli studenti di Messina

L'informazione è “giovane”. E ai giovani piace. Scoprire, apprendere, riflettere, confrontare e alla fine farsi un'idea propria. Conoscere l'attualità, e dunque il presente, proiettandosi però nel futuro non senza un occhio attento al passato. Tutto un universo in cui avventurarsi per vivere appieno la propria dimensione.

E proprio i ragazzi, protagonisti non del domani ma già dell'oggi, sono al centro del progetto “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine”, che a pochi mesi dall'avvio registra già un consenso vasto e unanime in maniera trasversale, nei diversi segmenti dell'istruzione, dalla Primaria all'Università, con in testa i dirigenti scolastici e i docenti, ma anche le famiglie in un percorso di interesse condiviso.

Il quotidiano entra ogni settimana negli istituti scolastici, dove i ragazzi leggono le sue pagine traendo spunti di riflessione su cui elaborare i lavori poi pubblicati settimanalmente sulle pagine dell'inserto che Gazzetta del Sud, ormai da 25 anni, dedica alle voci giovani. E da quest'anno un'importante novità, con la presenza non solo degli istituti comprensivi, ma di un numero sempre maggiore di istituti superiori, in città e in provincia, e una intera pagina dedicata all'Università, con uno spazio riservato ai suoi studenti e in particolare ai redattori della testata UniVersoMe.

Uno spazio garantito, un impegno importante, un patto speciale con i lettori “young” oggi rinnovato e rilanciato anche attraverso una specifica campagna di comunicazione. Anch'essa, come Noi Magazine, non solo fatta “per” i ragazzi ma direttamente da essi, protagonisti dello spot video prodotto da SES che verrà presentato venerdì prossimo in anteprima nell'auditorium di Gazzetta del Sud nel corso di un evento in programma alle 11,30.

Ad illustrare i temi portanti del progetto e la sua diffusione sui canali del network sarà il presidente della Società Editrice Sud Lino Morgante, alla presenza dei dirigenti scolastici degli istituti cittadini con i loro docenti e alunni. Interverranno il regista dello spot video Fabio Schifilliti e la graphic designer Tina Berenato, che ha curato lo storyboard e la campagna di comunicazione in sinergia con la redazione di Noi Magazine, coordinata dalla giornalista della Gazzetta del Sud Natalia La Rosa. L'accoglienza degli ospiti sarà curata dagli studenti dell'Istituto Antonello mentre il coro del Liceo Maurolico eseguirà alcuni brani del suo applaudito repertorio.

