Con Noi Magazine e Taobuk gli studenti protagonisti del festival a Taormina

È arrivato, finalmente, il momento di entrare nel vivo del progetto “TaoYang- Libri in classe con Noi Magazine”! Nell’ambito del programma del Festival letterario internazionale Taobuk, da anni una sezione dedicata ai più giovani propone un calendario di iniziative dedicate ai ragazzi, volte a stimolare il loro coinvolgimento critico riguardo a temi e problematiche di grande attualità.

Una delle iniziative più interessanti nasce in collaborazione con SES – Società Editrice Sud e i suoi quotidiani Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia, e con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia. Da quest’anno, infatti, prende il via il contest “TaoYang. Scegli l’autore dell’anno"”, nell’ambito del percorso che da diversi anni Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia conducono con l'obiettivo di far riscoprire ai ragazzi la lettura del quotidiano cartaceo come strumento di informazione.

In questo ambito si inserisce il contest “TaoYang” che persegue il fine di diffondere tra i giovani la passione per la lettura, la riscoperta del libro, la scelta consapevole e l’informazione letteraria, all’interno del contesto scolastico.

La prima fase esecutiva del progetto prevede un percorso di lettura che si svolgerà tra febbraio e maggio nelle scuole secondarie di primo e secondo grado che aderiranno all’iniziativa. In questa fase, sotto la guida dei docenti di riferimento, avrà avvio la lettura di alcuni libri selezionati da Taobuk.

Si tratta di testi scelti per promuovere la libera riflessione critica intorno a temi chiave del nostro presente, rispetto ai quali i ragazzi saranno stimolati alla riflessione critica, affinché i temi possano costituire un incentivo alla cittadinanza attiva e consapevole.

Ecco i testi scelti dal comitato letterario del festival che adesso, finalmente, possono essere svelati. Per le scuole secondarie di primo grado, i libri individuati sono: “La stella di Andra e Tati”, di Rosalba Vitellaro e Alessandra Viola, che affronta il delicato tema della Shoah attraverso la storia vera di due bambine superstiti; “Greta”, di Viviana Mazza, che racconta ai ragazzi l’esperienza di Greta Thunberg, dimostrando quanto di concreto si possa fare per la difesa dell’ambiente; “Il primo disastroso libro di Matt”, di Francesco Muzzopappa, che attraverso la comicità affronta temi importanti come il bullismo e le dinamiche della preadolescenza.

Per le scuole secondarie di secondo grado, la lettura riguarderà invece: “L’invisibile”, di Giovanni Floris, un quadro della società delle apparenze, dei meccanismi della macchina del fango, “mascherato” da romanzo; “Eguaglianza”, di Aldo Schiavone, un viaggio nella storia per affrontare l’urgente tema dell’inclusione; “Antica Madre”, di Valerio Massimo Manfredi, ritratto di una donna ribelle sullo sfondo della Roma di Nerone.

Dopo aver terminato il percorso lettura dei tre testi designati, i ragazzi potranno partecipare attivamente al contest “TaoYang - Scegli l’autore dell’anno”.

Il contest prevede che i giovani partecipanti esprimano le proprie sensazioni e riflessioni, attraverso un breve elaborato di massimo 2000 battute, nella forma di un saggio breve o un reportage giornalistico, su uno dei tre libri scelti da Taobuk.

L’elaborato dovrà essere caricato, dall’8 al 28 maggio, sulla pagina dedicata al Contest, ospitata sul sito www.taobuk.it. Una giuria, composta da rappresentanti di Taobuk, Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia, selezionerà dieci vincitori che saranno proclamati il 3 giugno e resi noti attraverso i canali ufficiali del Festival Taobuk (www.taobuk.it; pagina ufficiale Facebook, Twitter e Instagram), di Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia che, inoltre, daranno spazio sugli inserti dedicati alle scuole agli elaborati vincitori. Sulle testate SES infatti verrà seguito lo svolgimento del contest e in particolare Noi Magazine ogni settimana ospiterà contenuti legati al progetto.

I dieci vincitori avranno quindi l'opportunità di partecipare alle attività laboratoriali e ad un workshop formativo durante la decima edizione del Festival, che si terrà a Taormina dal 18 al 22 giugno.

Le classi partecipanti e i singoli studenti saranno inoltre invitati a partecipare agli incontri pubblici con i tre autori dei testi letti nel corso dell’anno scolastico nell’ambito del contest.

Per le richieste di partecipazione è possibile contattare il direttore esecutivo di Taobuk Alfio Bonaccorso (cell. 3927141342; mail alfio@taobuk.it). Tutte le info e il regolamento del contest sul sito web del festival e su gazzettadelsud.it.

