Taobuk Yang, i libri in classe con Noi Magazine

Si arricchisce di nuovi contenuti il percorso avviato dalla SES- Società Editrice Sud attraverso il progetto "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", con il supporto dell'Ufficio scolastico provinciale e il patrocinio dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia, per la promozione nei giovani dell'interesse alla lettura, alla scrittura e all'approfondimento critico dell'attualità.

Parallelamente alla diffusione in classe del giornale, proposto come moderno strumento di informazione e sviluppo della coscienza critica sin da giovanissimi, si intende concentrare l'attenzione su un altro supporto cartaceo, verso il quale si punta a promuovere una sempre maggiore affezione e abitudine alla scelta consapevole: il libro.

In questo percorso, si inserisce la sinergia con Taobuk, il festival letterario internazionale di cui SES è media partner, e che nel 2020 festeggerà il decimo anniversario confermando l'impegno nella promozione culturale e annunciando numerose novità. Fra esse c'è la creazione di una speciale sezione dedicata a bambini e ragazzi, TAOBUK YANG, un contenitore nel quale troveranno spazio molteplici iniziative dedicate al pubblico giovane, promosso e realizzato in collaborazione con SES e Noi Magazine, il supplemento di Gazzetta del Sud dedicato al mondo dell'istruzione.

TAOBUK YANG è un format articolato durante tutto l'anno scolastico, e vedrà lo staff del festival accanto agli istituti del territorio in iniziative di promozione della lettura e dell'informazione letteraria tra i ragazzi. Un itinerario articolato che si completerà con una meta importante: i ragazzi saranno infatti protagonisti di un contest e di un grande evento ad essi dedicato nell'ambito della kermesse in programma a Taormina a giugno 2020, durante la quale potranno incontrare gli autori su cui durante l'anno scolastico si è concentrato l'approfondimento. Le attività di TAOBUK YANG con gli studenti saranno raccontate puntualmente su Noi Magazine, nell'ambito di uno spazio ricco di notizie, spunti e articoli scritti dagli stessi alunni.

LO SVOLGIMENTO

Il progetto si svolgerà tra i mesi di gennaio e aprile 2020 e prevede da parte degli studenti l'approfondimento su tre autori proposti dal comitato letterario del festival TAOBUK: un lavoro che, partendo dalla lettura del libro, si esprime in elaborati di testo o grafici, e diviene oggetto degli incontri periodici con lo staff del festival a scuola e nei locali della SES Gazzetta del Sud. Il contest "Scegli l'autore dell'anno" prevede che ogni scuola partecipante entro il mese di aprile 2020 completi il percorso di lettura, proclamando fra i tre l'autore prescelto dagli alunni, in vista dell'incontro che avverrà durante le giornate del festival, a giugno 2020 a Taormina. Per ogni istituto partecipante al progetto e al relativo contest verrà scelto in rappresentanza uno studente che seguirà uno stage presso l'ufficio stampa di Taobuk durante le giornate del festival con la possibilità di immergersi nell'intenso calendario di eventi della kermesse internazionale e di vivere una esaltante esperienza formativa.

LA VEICOLAZIONE

I contenuti relativi al progetto "TAOBUK YANG – I libri in classe con NOI MAGAZINE", sia i lavori dei ragazzi che i resoconti degli incontri, saranno veicolati su tutti i canali del Gruppo Ses (attraverso le pagine di Noi Magazine, la tv Rtp, il sito web gazzettadelsud.it, la radio Antenna dello Stretto) e parallelamente sui canali web e social di diffusione del festival TAOBUK. Gli istituti partecipanti, inoltre, collaboreranno stabilmente con lo staff del festival alla rubrica letteraria prevista settimanalmente su Noi Magazine. L'evento finale in programma a giugno 2020 durante la kermesse di Taormina sarà poi oggetto di uno speciale televisivo. A tali scopi è necessario che gli istituti partecipanti siano in possesso della liberatoria alla diffusione dell'immagine per gli studenti minorenni.

LE MODALITA'

L'adesione al progetto, aperta a tutti gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, è libera e gratuita. Ciascun istituto scolastico potrà scegliere il numero di alunni o classi partecipanti, l'autore o gli autori sui quali lavorare ai fini del contest, il numero e le modalità di reperimento dei libri necessari per la lettura individuale o collettiva.

PER INFO E CONTATTI:

Natalia La Rosa

Gazzetta del Sud - NOI MAGAZINE

Tel: 090226239

Mail: noimagazinesic@gazzettadelsud.it

Web: www.gazzettadelsud.it

FESTIVAL TAOBUK

Alfio Bonaccorso

Mail: alfio@taobuk.it

Web: www.taobuk.it

© Riproduzione riservata