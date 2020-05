“Noi Magazine” dal giornale al web: le pagine di Gazzetta del Sud anche sul sito

Ultimo appuntamento della stagione per il supplemento "Noi Magazine", realizzato in edizione speciale all'interno delle cronache di Messina, Reggio Calabria e Cosenza di Gazzetta del Sud che trovate il giovedì in edicola.

Dall'inizio del periodo di chiusura delle scuole per l'emergenza coronavirus, il giovedì "Noi Magazine" è stato pubblicato sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud, acquistabile in edicola o in forma digitale, per singola copia o con gli abbonamenti agevolati previsti per questo particolare momento.

E per andare incontro a tutti gli istituti scolastici e ritenendo di fare un gradito regalo all'intera platea dei suoi lettori, Ses Gazzetta del Sud, ha messo a disposizione gratuitamente le pagine dell'inserto Noi Magazine nelle edizioni di Messina, Reggio Calabria e Cosenza sul suo sito web Gazzettadelsud.it e sulla pagina Facebook del quotidiano a partire dal sabato successivo alla pubblicazione cartacea.

EDIZIONE MESSINA

EDIZIONE REGGIO CALABRIA

EDIZIONE COSENZA

