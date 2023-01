Il modello All News: Paolo Petrecca, direttore di Rai News 24, inaugura Unime GDS Lab

L’espressione inglese “all news” (letteralmente "tutte notizie") indica un macrogenere di informazione che negli ultimi anni sta spopolando in televisione. I cosiddetti canali “all news” (RaiNews24, TgCom24, SkyTg24) sono infatti quelli che prevedono la messa in onda rigorosamente in diretta - 24 ore su 24, 7 giorni su 7 - d’informazione di flusso, con l’obiettivo di ridurre al minimo il tradizionale gap temporale tra un fatto e la sua notizia. Si tratta di una realtà dunque che, alla luce della propensione nella scelta di percorsi di approfondimento personalizzati, riveste un ruolo di rilievo nell’universo informativo. I canali “all news” condividono impostazioni simili: la programmazione include notiziari, aggiornamenti, spazi per le breaking news e approfondimenti tematici con la presenza di ospiti ed esperti. “Più che l’informazione inseguo il flusso delle notizie, puntando a informare in maniera pluralista”: a dichiararlo in una recente intervista Paolo Petrecca, direttore di RaiNews24, mettendo in evidenza il valore del servizio giornalistico, che esprime la responsabilità di chi opera nel campo dell’informazione - che lui stesso definisce “una missione” - “essere a servizio della notizia, ma soprattutto dei cittadini che hanno sempre bisogno di capire, senza cadere nell’omologazione”. Sarà proprio Petrecca, con un intervento sul tema “Il modello all news nel sistema informativo e nel servizio pubblico” l'ospite d’onore dell’evento inaugurale di Unime GDS Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica promosso da Università di Messina e Società Editrice Sud Gazzetta del Sud nell’ambito della GDS Academy del progetto “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine”. L'incontro si terrà giovedì 26 gennaio alle 10,30, nell’Aula Magna del Rettorato e sarà introdotto dai saluti del rettore dell’Ateneo peloritano Salvatore Cuzzocrea, del presidente e direttore editoriale di Ses Lino Morgante e del vicedirettore nazionale della TGR Rai e presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia Roberto Gueli, che interverrà in video collegamento dalla sede dell’Ordine di Palermo (un bene confiscato alla mafia) dove si troverà per la commemorazione al giornalista Mario Francese nell’anniversario del suo attentato.

Il dialogo con studentesse e studenti in Ateneo

All’evento, moderato dalla giornalista della Gazzetta del Sud Natalia La Rosa, responsabile dell’inserto Noi Magazine, parteciperanno studentesse e studenti dell’Ateneo e degli istituti scolastici che aderiscono al progetto “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine”, sia di Messina che della Calabria, che potranno dialogare con Paolo Petrecca. Romano, laureato in lettere, Petrecca è giornalista professionista dal 1997. Nel 1990 inizia il proprio percorso professionale nel settore televisivo presso alcune Tv regionali, occupandosi prevalentemente di sport, cronaca e politica. Nel 1999 entra nella redazione romana dell’emittente radiofonica Rtl102,5, dove diviene conduttore e anche coordinatore di corrispondenti e speaker dei notiziari. Contestualmente collabora con la piattaforma digitale Stream, con le telecronache di Champions League, servizi e interviste a protagonisti del Campionato italiano di calcio di serie A e con il programma “Il cinema nel pallone”, da lui stesso ideato e curato. Inizia la sua esperienza in Rai nel 2001 come redattore presso il Tg2. Nel 2007 passa a Rai News 24 dove, nel 2012, diventa caposervizio della redazione “Coordinamento delle edizioni”. Nel 2014 entra nella redazione “Politico-Istituzionale” e qui nel 2017 assume l’incarico di caporedattore. È vice direttore di Rai News dal 2019; tra il 2020 e il 2021 è stato anche responsabile ad interim delle redazioni “Media Management” e “Società”. Petrecca ha all’attivo una lunga attività di collaborazione con il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università La Sapienza di Roma, dove ha svolto attività di docenza e seminari in materia di giornalismo. Dal novembre 2021 è direttore delle Testate Rai News 24, Televideo e Rainews.it.

UNIME GDS Lab : iscrizioni in corso

Un'occasione di particolare valore, per parlare di informazione di qualità e delle nuove dinamiche comunicative, tematiche al centro del progetto "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine" promosso da Società Editrice Sud attraverso l'inserto settimanale Noi Magazine, dedicato ai giovani e all'Istruzione, per incentivare tra ragazze e ragazzi l'interesse all'attualità, alla lettura critica e alla scrittura responsabile, nel segno dell'inclusione, della legalità, dell'equilibrio di genere, della partecipazione sociale delle giovani generazioni. Un percorso che vede insieme SES e Unime, anche nel lanciare la seconda edizione di Unime-GdS Lab, laboratorio di tecnica giornalistica rivolto a studentesse e studenti dei diversi Dipartimenti Unime e in particolare a quelli dei corsi di laurea in giornalismo, dei quali il laboratorio costituirà l'ideale complemento pratico multimediale grazie alla partnership con la Società Editrice Sud, il più importante network del meridione d'Italia, e con la Fondazione Bonino Pulejo, azionista di riferimento della Ses, che promuove la crescita culturale del territorio e delle sue giovani generazioni.

Il termine per le iscrizioni a UNIME GDS Lab scadrà il 4 febbraio: il laboratorio si articolerà in moduli teorici e pratici, incentrati innanzitutto sulla lettura del giornale - in formato cartaceo o digitale, con copie messe a disposizione per i partecipanti dall'Ateneo - e sulla produzione di articoli, al fine di implementare le competenze relative all'attività giornalistica, di cui saranno approfonditi i diversi risvolti operativi, dalla professione "sul campo" alla comunicazione in senso più ampio. Prevista anche la partecipazione attiva a eventi, tra cui quelli inseriti nell'ambito della GDS Academy legata al progetto “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine”, promosso da Ses per e con le scuole di Messina e della Calabria e in sinergia con l'Ateneo di Messina, con il patrocinio dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia e dell'Ufficio scolastico. Anche UNIME GDS Lab si inserirà nell'ambito del progetto, con la pubblicazione sull'inserto settimanale Noi Magazine degli articoli scritti dai partecipanti al laboratorio. Il percorso peraltro integra anche la vocazione di Unime a conferire ai suoi studenti un potenziamento nella comunicazione, obiettivo raggiunto anche attraverso l’attività di UniVersoMe, testata studentesca giornalistica multiforme registrata dell’Ateneo messinese con oltre cento tra redattori e redattrici che, tra l’altro, collaborano stabilmente a Noi Magazine, l'inserto "giovane" di Gazzetta del Sud dedicato all'istruzione.

Un laboratorio multimediale grazie al network SES

Il laboratorio sarà coordinato per SES dalla giornalista della Gazzetta del Sud dott.ssa Natalia La Rosa, responsabile dell'inserto Noi Magazine e del progetto "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", e per Unime dalla prof.ssa Maria Laura Giacobello, docente di Etica della Comunicazione e coordinatrice del corso di laurea in "Scienze dell'informazione Comunicazione pubblica e tecniche giornalistiche" del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne.

Le sessioni - articolate in 36 ore da marzo a maggio secondo il calendario didattico predisposto - si svolgeranno tra l'Ateneo e l’auditorium della Gazzetta del Sud a Messina, e consentiranno, grazie alla presenza di professionisti dell'informazione, di conoscere e seguire le fasi di preparazione del giornale, anche attraverso il collegamento con il sistema editoriale, dal punto di vista contenutistico e operativo. Nell'ambito dello sviluppo multimediale del laboratorio sarà possibile inoltre seguire anche l’attività delle altre redazioni del network Ses operanti sempre nello stabilimento di via Bonino (la tv Rtp, il sito web gazzettadelsud.it e la radio Antenna dello Stretto). Il laboratorio consentirà altresì il confronto con il mondo del lavoro, nell’ambito della realizzazione di contenuti multimediali e della gestione di aziende impegnate nel campo dell’informazione veicolata attraverso strumenti tradizionali, media digitali e social media. A conclusione del laboratorio verrà rilasciato da SES un attestato. La partecipazione alle attività consentirà il rilascio di 6 CFU. Informazioni alla mail [email protected]; iscrizioni alla mail [email protected]

