Web, istruzioni per l'uso: il focus Ses USR tra privacy e informazione di qualità

Il dibattito promosso da Società Editrice Sud e dall'Ufficio scolastico regionale Sicilia a Didacta per contribuire all'uso responsabile del web da parte dei giovani, e non solo, nell'ambito dell'impegno tra formazione e informazione condotto attraverso gli inserti giovani dei due giornali del gruppo, Noi Magazine di Gazzetta del Sud e GDScuola del Giornale di Sicilia. Ad intervenire in collegamento il componente del Garante della privacy Guido Scorza, l'inviato del Tg1 Giuseppe La Venia e il docente Unime di sociologia della comunicazione Marco Centorrino.

All'incontro, che si è aperto con i saluti del direttore generale dell' USR Sicilia Giuseppe Pierro, è intervenuto in collegamento il direttore del Giornale di Sicilia Marco Romano, portando i saluti del presidente e direttore editoriale di Ses Lino Morgante. A condurre l'incontro la vicecaposervizio della Gazzetta del Sud Natalia La Rosa, responsabile dell'inserto Noi Magazine, assieme al caposervizio del Giornale di Sicilia Calogero Morreale, responsabile dell'inserto GDS scuola.