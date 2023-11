Su Noi Magazine il ritorno dei giornali in classe e la GDS Academy con il sottosegretario Barachini sull'informazione di qualità

Torna il 16 novembre Noi Magazine, l'inserto "giovane" del giovedì pubblicato dal 1996 nelle quattro edizioni di Gazzetta del Sud: Messina-Sicilia; Reggio; Cosenza e Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo e nato da un’idea del presidente e direttore editoriale di Ses Lino Morgante per offrire alle giovani generazioni uno strumento efficace di comunicazione e conoscenza. Prosegue anche il progetto "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", giunto alla quinta stagione e patrocinato dall'Ordine dei Giornalisti di Sicilia e dall'ufficio scolastico, aperto a tutti gli istituti scolastici e agli Atenei di Sicilia e Calabria per incentivare tra i giovani l'interesse all'informazione di qualità, alla lettura critica, alla scrittura responsabile nel segno della legalità, dell'accoglienza, dell'equilibrio di genere, dell'educazione digitale, delle tematiche ambientali. ll progetto punta anche a valorizzare l'approccio multimediale all'attualità e viene veicolato su tutti i canali del network Ses: il giornale cartaceo, il sito web gazzettadelsud.it, la tv Rtp, la radio Antenna dello Stretto e i canali social.

Sono in corso le adesioni al progetto di lettura e scrittura: l'iscrizione è gratuita e aperta a tutte le scuole e gli Atenei (info su [email protected] e allo 0902261).

Al progetto è collegata la GDS Academy, ciclo di eventi web in presenza e in collegamento, trasmessi dall'auditorium del polo aziendale Ses di Messina in diretta sul canale youtube della Gazzetta del Sud, rendendo i giovani protagonisti del dialogo con esperti e rappresentanti istituzionali.

L'edizione 2023-2024 dell'Academy sarà inaugurata venerdì 17 novembre alle 10 dal sottosegretario all'Informazione e all'editoria Alberto Barachini, che, dopo l'introduzione del presidente di Società Editrice Sud Gazzetta del Sud Giornale di Sicilia Lino Morgante, approfondirà il tema "Informazione di qualità tra nuovi media e intelligenza artificiale", dialogando con studentesse e studenti delle scuole e università siciliane e calabresi alla presenza dei rappresentanti istituzionali del territorio.

Edizione Messina-Sicilia

In prima pagina sull'edizione di Messina, in condivisione su tutte le edizioni, l'apertura è dedicata al "ritorno" dei giornali in classe e all'annuncio del sen. Barachini, fatto dalle colonne di Gazzetta del Sud nell'intervista pubblicata oggi, sulle semplificazioni inserite nella finanziaria 2024 per gli istituti scolastici nell'accesso ai rimborsi sull'acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici. Un approfondimento è riservato al contenuto dei bandi attualmente aperti per le scuole, con scadenza il prossimo 16 gennaio. Sempre in prima pagina il profilo del sen. Barachini, giornalista professionista e senatore alla seconda legislatura, gia presidente della Commisisone di vigilanza sui servizi radiotelevisivi e, da un anno, sottosegretario al Dipartimento Informazione e Editoria della Presidenza del Consiglio del Ministri.

Tra le rubriche condivise su tutte le edizioni torna Noi e la Privacy, con la seconda puntata sul vademecum del Garante per la protezione dei dati personali riservato alle scuole e al trattamento dei dati in ambiente scolastico.

In evidenza l'incontro dell'arcivescovo mons. Giovanni Accolla al Liceo La Farina nell'ambito della visita pastorale in città e in provincia che coinvolge anche le scuole. Intensa l'emozione dell'Ic Pascoli Crispi, che ha partecipato al grande incontro di bambine e bambini di tutto il mondo con papa Francesco, mentre il Collegio S. Ignazio ha vissuto la festa di Ognissanti con una celebrazione speciale e le attività di approfondimento della scuola Primaria. Alla gentilezza dedicato l'evento promosso al Comune dall'Ic La Pira Gentiluomo, coinvolgendo le altre scuole cittadine, mentre l'Ic S. Margherita propone i delicati pensierini della scuola Primaria di S. Stefano Briga.

Il Liceo Maurolico ha attivamente partecipato alla campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale promossa dal Comune: lo slogan adottato "Non imbottigliarti" è stato ideato da una studentessa. Amore per la musica all'Ic Paradiso: le classi della media Donato hanno partecipato agli incontri promossi dalla Filarmonica Laudamo. Dal Liceo Archimede le riflessioni sulla pellicola "Quando" di Walter Veltroni e l'invito alla resilienza. L'appello alla pace proviene dall'IIS Jaci, dall'Ic Cannizzaro Galatti, con i versi della Primaria, e dalla media Rizzo dell'Ic Secondo di Milazzo, che propone anche una riflessione sui disturbi del comportamento alimentare.

Al drammatico tema del bullismo è dedicata l'apertura dell'IC Tremestieri Media Martino, che ha incontrato la polizia postale a scuola e ha partecipato ad un incontro nell'ambito di #cuoriconnessi. Anche dall'IC Venetico un pensiero a chi subisce vessazioni e l'invito a scegliere sempre la strada del bene. Un nuovo incontro a scuola per i carabinieri del Comando Provinciale, che hanno dialogato sui temi della legalità con le comunità scolastiche di Letojanni e del Liceo Caminiti Trimarchi di S. Taresa di Riva.

Il Liceo Galilei di Spadafora cita Hegel e invita a conoscere sempre "l'intero" prima di esprimersi, evitando pregiudizi e etichette. Sull'informazione di qualità contro le fake news l'approfondimento dell'Ic Pirandello di Agrigento, che ha vinto il concorso indetto dal Ministero dell'Istruzione con l'Ordine dei Giornalisti.

Una grande soddisfazione per l'Ic Mazzini, che ha ricevuto da Buckingam Palace la lettera di ringraziamento dei reali d'Inghilterra Carlo e Camilla, per gli auguri inviati dalla Primaria Buon Pastore in occasione dell'incoronazione, mentre alla sostenibilità si richiama l'Ic Gravitelli Paino che ha visitato la mostra allestita dal Soroptimist club. Gli istituti Majorana di Milazzo e Drago di Messina hanno partecipato alle attività nell'ambito di #ioleggoperché, mentre l'IIS Copernico di Barcellona ha conosciuto meglio alcuni preziosi amici: i cani guida.

Il sociologo Unime prof. Marco Centorrino accende i riflettori sulle prospettive legate ad un uso sempre più estremo della tecnologia "indossabile" come l'impianto di chip sul cervello umano.

Nella pagina Atenei dello Stretto l'acuta riflessione di UniVersoMe sull'impato di modelli negativi rispetto ai più giovani e le iniziative di OrientaJunior a scuola, con l'intervento della docente Unime Vittoria Calabrò all'Ic Manzoni Dina e Clarenza per parlare della storia dell'Università di Messina.

Edizione di Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

Nel nuovo numero di Noi Magazine, sono molteplici i temi sviluppati in classe da studentesse e studenti. A partire dalla letteratura, con l’approfondimento dedicato dal Liceo “D. Borrelli” di Santa Severina sui 100 anni dalla nascita di Italo Calvino. In un mondo come quello attuale sempre più diviso, lo studio del romanzo “Il barone rampante” rappresenta un messaggio importante che ci invita a riflettere sulla necessità di costruire ponti invece di muri, di superare le divisioni ideologiche, di combattere l'intolleranza e la discriminazione e lavorare insieme per il bene comune. Sempre dall’Istituto in provincia di Crotone arriva un contributo importante che riguarda la promozione della lettura attraverso l’uso dei social e del BookTook, il fenomeno che ha preso d’assalto i social media, e che lungo la sua via verso il successo è stato in grado di far breccia nel cuore dei giovani. Altro tema di stretta attualità è quello della guerra, un argomento che è stato sviluppato attraverso direttrici differenti da studentesse e studenti dell’Ipsia Filadelfia e dell’IC di Sant’Onofrio. L’argomento trattato anche a Soveria Mannelli attraverso l’incontro che le studentesse e gli studenti dell’IIS Costanzo di Decollatura e dell’IC Rodari hanno avuto con Emanuele Fiano, ex parlamentare del Pde figlio di nedo, deportato ad Auschwitz. E ancora spazio all’IC Vespucci di Vibo protagonista di una mattinata in barca a vela che ha avuto come scopo quello di comprendere l’importanza dell’ambiente e della tutela del mare. A Badolato invece approfondito il tema della continuità scolastica. Passaggio fondamentale come quello della scelta della nuova scuola per chi deve passare dalle Medie alle Superiori, nelle riflessioni dell’IC Primo Circolo di Vena Superiore a Vibo. Sempre da Vibo, il racconto dell’esperienza delle alunne e degli alunni dell’IC De Amicis nell’incontro a Roma con il Papa dedicato ai bambini. Infine, spazio all’ITE De Fazio di Lamezia Terme con tutti i colori dell’anima: lezioni di educazione civica in cui si è studiato il tema dell’amicizia con un testo che racconta una persona che si conosce bene.

Edizione di Cosenza

L’importanza di ascoltare studenti e studentesse a scuola viene messa in risalto nell’edizione cosentina, grazie all’incontro promosso dal Polo Brutium di Cosenza. Ma l’istituzione scolastica è anche un megafono che diffonde best practice: è il caso dell’Istituto Comprensivo Cosenza III Roberta Lanzino, che ha ospitato una delegazione proveniente dalla Francia all’interno della programmazione Erasmus+. Le esperienze extrascolastiche, spesso, hanno lo stesso peso didattico di una lezione in aula, come testimonia il viaggio d’istruzione a Sibari promosso dall’IC di Montalto. L’IC di Aprigliano celebra la menzione speciale ricevuta in occasione di un concorso nazionale di letteratura, mentre l’Iti Acri e il Classico di San Demetrio hanno ottenuto un pregevole terzo posto ex aequo in occasione del “Premio Vincenzo Padula”. Sugli scudi il Pizzini-Pisani di Paola, che ha guadagnato il pass per il Digital Film Fest di Roma con l’elaborato dal titolo “Escape school”. Ampio spazio, infine, per l’intervista realizzata dalla redazione del Liceo Scientifico “Fermi” al noto cantautore cosentino Brunori Sas.

Edizione di Reggio

Un documentario per raccontare l'odissea di chi fugge dalla guerra e dalla fame, ma anche per dar voce a chi fa dell'accoglienza la sua missione. I volontari della Caritas hanno voluto condividere le loro esperienze con le classi dell'Istituto comprensivo Catanoso De Gasperi dando voce alle emozioni che si vivono durante gli sbarchi.

Dall'Istituto comprensivo Michele Macrì arriva un appello alla pace e alla libertà. Dopo l'escalation dei conflitti armati le classi hanno voluto attraverso i versi lanciare un messaggio di speranza.

Tante iniziative promosse con le realtà istituzionali e associative del territorio fanno della scuola un polo di cittadinanza attiva. Un percorso messo in campo dall'Istituto comprensivo di Montebello-Motta San Giovanni che ha portato la comunità studentesca a confrontarsi con i rappresentanti delle istituzioni sul tema della legalità, della violenza di genere.

La lettura del volume di Alessandro D’Avenia “L’arte di essere fragili”, ha sollecitato alcune riflessioni ai giovani dell'Ic Giovanni XXIII di Villa S. Giovanni sul rapporto con la tecnologia e sulle "trappole" della realtà virtuale.

Una ricerca nel tempo per scoprire che olio, pane e vino sono alimenti chiave le cui tracce si ritrovano fin nella Bibbia: la ricostruzione sulle tracce della dieta mediterranea ha visto impegnate le classi dell'Ic Radice Alighieri.

Brillano i risultati della ricerca dell'Università Mediterranea. I docenti dell'Ateneo sono presenti nella top list dei ricercatori più citati che nella Top 2% Scientists of the world 2022