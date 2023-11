Barachini a Messina, sì all'intelligenza artificiale ma con responsabilità

«Credo che stiamo vivendo con l'Intelligenza artificiale quello che è già avvenuto con le piattaforme, il rischio esiste soprattutto per una ricaduta occupazionale in alcuni settori. Tra questi ne potrebbe risentire anche l’editoria essendo uno dei più creativi, dove l'apporto umano è tra quelli più rilevanti». Lo ha detto stamani Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del consiglio con delega all’informazione e all’editoria, durante l'inaugurazione della 'Gds Academy 2023 -2024' con il seminario "Informazione di qualità, tra nuovi media e intelligenza artificiale» nell’auditorium del polo aziendale della Fondazione Bonino Pulejo della Gazzetta del Sud, a Messina.

«Quindi - prosegue Barachini - bisogna costruire un sistema in cui l’intelligenza artificiale sia integrata in un sistema di responsabilità, anche editoriali, e che non sia consentito a nessuno di sostituire il lavoro umano. Ci deve essere sempre una responsabilità umana e controllo sui contenuti da parte di organismi e meccanismi digitali e tecnologici».

«Che gli studenti - continua Barachini - abbiano curiosità sul mondo dell’informazione è importante per sviluppare la loro voglia di lettura e di informarsi. Da parte del governo rispetto alle domande dei giovani su informazione di qualità e intelligenza artificiale, è chiaro che si deve creare degli argini all’innovazione tecnologia ma non delle barriere perché non si può fermare. Degli argini oltre i quali l’innovazione non sfondi barriere etiche, deontologiche e di responsabilità di chi tratta una materia così delicata e importante come l'informazione».