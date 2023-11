Noi Magazine, Europa e giovani: "alleanza" per il Sud. Scuole compatte: no alla violenza, di ogni genere

Torna Noi Magazine, l'inserto giovane del giovedì di Gazzetta del Sud dal 1996 in tutte le edizioni del quotidiano: Messina Sicilia, Reggio, Cosenza e Catanzaro Crotone Lamezia Vibo. Prosegue anche il progetto di lettura critica e scrittura responsabile "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", giunto alla quinta edizione: l'adesione è gratuita e aperta a scuole e università (per info: 0902261 o mail noimag[email protected] e [email protected] ).

Il progetto multimediale è declinato sui temi dell'inclusione, della legalità, dell'equilibrio di genere, della partecipazione civica del giovani su tutti i media del network, giornale cartaceo, sito web, tv Rtp e radio Antenna dello Stretto, e si svolge anche attraverso gli incontri della GDS Academy, dall'auditorium Ses di via Bonino a Messina, facendo dialogare i giovani con esperti e esponenti istituzionali. Sulle edizioni dell'inserto vengono pubblicati settimanalmente i lavori provenienti da istituti scolastici e Atenei, assieme a notizie d'interesse per il mondo dell'Istruzione.

Le quattro edizioni dell'inserto Noi Magazine di Gazzetta del Sud di giovedì 30 novembre si aprono con l'Europa e in particolare con un focus sulla coesione territoriale, al centro dell'azione informativa del progetto itinerante Trusting Europe, che si concluderà giovedì 30 a Roma con l'evento "L'Europa per i giovani. I giovani per l'Europa". A raccontarne il percorso è il pezzo di Natalia La Rosa, responsabile dell'inserto Noi Magazine, che ricostruisce in particolare la tappa di Messina, dove si è delineato il grave divario socioeconomico del Sud puntando i fari sulla nuova programmazione dei fondi con i quali l'Ue punta proprio a ridurre le disparità, supportando le regioni più svantaggiate: essenziale il ruolo delle giovani generazioni, cui gli incontri si rivolgono in chiave di orientamento e formazione.

Edizione di Messina-Sicilia

Seguendo l'apertura sull'Europa, una pagina è dedicata all'approfondimento del tema, prendendo spunto dalla 7. Giornata della Coesione tenutasi in Ateneo, da parte dell'Istituto superiore Jaci (l'impegno dei giovani per il proprio territorio anche grazie agli strumenti offerti dell'Ue) , del Liceo Archimede (le politiche di coesione come mezzo per assicurare a tutte le regioni uguali standard), dell'Istituto comprensivo Mazzini di Messina (la necessità di garantire uguali opportunità nell'istruzione) e dell'ITT LSSA Copernico di Barcellona Pozzo di Gotto (l'importanza di un'adeguata progettualità per intercettare le risorse sui territori).

Sui significativi spunti di riflessione offerti dall'incontro con il sottosegretario all'Editoria Alberto Barachini che ha inaugurato la GDS Academy torna il Liceo Maurolico, che tiene bene a mente l'invito a essere protagonisti del presente e del futuro grazie alla conoscenza del passato. L'Ic S. Margherita, invece rilancia il tema di cui ha discusso con il sottosegretario ponendogli una domanda sulle esigenze di protezione dei dati personali nel mondo digitale dell'intelligenza artificiale. E al tema del difficile rapporto tra minori e social è dedicata nella stessa pagina la rubrica Noi e la Privacy, condivisa su tutte le edizioni, con un approfondimento di Guido Scorza, componente del Collegio dell'Autorità Garante, che, prendendo le mosse dalle cronache degli ultimi giorni, pone l'accento sulle necessità di tutela dei diritti dei più piccoli, con il corrispondente dovere sociale collettivo di garantire ad essi un ambiente digitale sicuro. E sempre in tema di privacy il focus del sociologo Unime prof. Marco Centorrino, in riferimento all'apertura di un supermarket automatizzato, dove però l'impiego dell'intelligenza artificiale pone importanti interrogativi in merito alla raccolta e all'uso dei dati personali dell'utenza.

Un'ampia pagina è dedicata al tema della violenza di genere: il Liceo La Farina invita a pensare certamente all'"educazione sentimentale" delle giovani generazioni senza però dimenticare la necessità di esempi positivi anche negli altri contesti, "educando" dunque anche le "vecchie" generazioni. L'Ic Manzoni Dina e Clarenza ha inviato una videolettera a Franca Viola, il cui "no" al matrimonio riparatore diede il via alla mobilitazione che sfociò nella riforma legislativa. Gli istituti La Pira di Messina e D'Arrigo di Venetico hanno dedicato pensieri e lettere a Giulia Cecchettin nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, mentre l'Ic Gravitelli Paino attraverso incontri con esperte contribuisce alla formazione di docenti e genitori nel comprendere meglio i sentimenti dei giovani. E fondamentale è l'azione preventiva delle forze dell'ordine: prosegue il tour della legalità nelle scuole promosso dal Comando provinciale dei Carabinieri, che hanno incontrato studentesse e studenti degli istituti Manzoni Dina e Clarenza e Leopardi di Messina e Livatino di Roccalumera. E sempre in tema di vicinanza con il mondo della scuola, l'Ic Pascoli Crispi ha partecipato alla celebrazione in Duomo della Virgo Fidelis, patrona dell'Arma.

La scuola Primaria dell'Ic Cannizzaro Galatti ha festeggiato l'autunno e la gentilezza con attività interdisciplinari, mentre la secondaria di I Grado ha trionfato al torneo interscolastico promosso per celebrare i 100 anni del Liceo Seguenza, scuola capofila del progetto "Scuole Sicure" della Polizia di Stato. All'evento inaugurale era presente tutta la comunità scolastica, impegnata nella sensibilizzazione contro l'uso di droghe grazie al supporto fornito dalla Questura con attività divulgative e dimostrative.

A difesa della natura l'impegno dell'ITT Majorana di Milazzo, che ha rimosso quasi una tonnellata di rifiuti dalla spiaggia con le attività di plogging, e dell'Ic Secondo Media Rizzo, che ha apprezzato le meraviglie dell'isola di Vulcano. Il Collegio S. Ignazio rievoca invece la figura di un gesuita messinese, padre Enrico Deodato, la cui missione educativa è stata celebrata con l'intitolazione di una strada a Mussomeli, dove si trasferì e operò rendendo concreti i principi della pedagogia ignaziana. L'Ic Paradiso media Donato continua nel suo emozionante racconto musicale degli appuntamenti con la Filarmonica Laudamo per gli incontri concerto.

La scuola come spazio per crescere e cambiare al centro dell'incontro del Liceo Bisazza con il prof. influencer Vincenzo Schettini, mentre il Liceo Galilei di Spadafora riflette sulle dinamiche distorte del web in cui condividere velocemente è più importante dell'aver approfondito.

Nella pagina degli Atenei dello Stretto, la riflessione di Universome sulla domanda di cultura dei giovani, che rimane sempre importante mentre cambiano le risposte, ad esempio con la diffusione dei classici attraverso i social, confermando l'esigenza di canali che avvicinino l'utenza come ad esempio l'informazione locale attenta al territorio. Spazio poi alla nuova iniziativa formativa del Dipartimento Scipog dell'Università, con il progetto sul contrasto del bullismo in sinergia con il Cirs e l'Esfo e rivolto a chi frequenta i corsi professionali: l'esperienza sarà raccontata su Noi Magazine.

Edizione Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

i contributi arrivati dalle scuole dell’area centrale della Calabria in occasione della giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre scorso. L’ICS Vespucci di Vibo Marina ha raccontato il dramma di Maria Chindamo, l’imprenditrice di Laureana di Borrello tragicamente uccisa il 6 maggio del 2016 davanti al cancello d’ingresso dei suoi terreni agricoli nel territorio comunale di Limbadi in provincia di Vibo. La storia di Maria Chindamo, vittima di ‘ndrangheta è stato approfondita, alla presenza del fratello Vincenzo, in occasione di un importante incontro fortemente voluto dal dirigente scolastico Giuseppe Sangeniti. Sempre sul tema della violenza contro le donne, contributi importanti sono arrivati dal liceo Tommaso Campanella di Lamezia Terme, dal liceo Borrelli di Santa Severina, dal liceo Pitagora di Crotone e anche da altre due scuole della provincia di Vibo: il liceo scientifico di Filadelfia e l’IC di Sant’Onofrio. Nella quarta pagina, ampio spazio, invece, all’insediamento di due Consulte studentesche: quella di Catanzaro e quella di Crotone. Infine, spazio all’approfondimento dell’IIS Decollatura dove è andata in scena l’emozione della lettura con l’iniziativa “Libriamoci”.

Edizione di Cosenza

La giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne trova ampio spazio anche nell’edizione cosentina. Iniziative di sensibilizzazione sono state promosse dall’Ipsia-Iti Acri (accompagnate da alcuni messaggi personali scritti da studentesse dell’Istituto) e dall’Omnicomprensivo di San Demetrio Corone (giornata conclusa con la piantumazione di un ulivo, simbolo di pace). Di donne forti e coraggiose se n’è parlato anche alle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado “De Coubertin” (dell’Ic Rende Commenda) che hanno accolto la presentazione del libro della sostituta procuratrice Marisa Manzini: “Donne custodi, donne combattenti”. Monotematica anche la terza pagina con l’insediamento di due Consulte studentesche: quella cosentina, avvenuta alla presenza della dg dell’Usr Calabria, Antonella Iunti, e quella di Catanzaro, celebrata nella sala consiliare della Provincia.

Risultato da incorniciare per il Liceo Scientifico Scorza che si è classificato tra le prime cinque scuole della prestigiosa competizione nazionale denominata International Cosmic Day (per approfondire lo studio dei raggi cosmici). Il Liceo Scientifico di Scalea, invece, ha partecipato a un incontro didattico dal titolo “A passo d’arte nelle Calabrie”, con lo scopo di mettere in risalto il patrimonio artistico della nostra regione.

Edizione di Reggio

La giornata del 20 novembre tra ricerche storiche e analisi. Le classi dell'Istituto comprensivo Giovanni XXIII di Villa hanno celebrato la giornata internazionale dedicata ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ed hanno sottolineato le tante disparità che ancora ci sono nei diversi paesi del mondo. L'Istituto Radice Alighieri ha per l'occasione invitato il garante dei diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza della Calabria, Antonio Marziale, che ha indicato quali percorsi normativi la Regione sta promuovendo in questa direzione. Incontro in cui è stato rivolto ai genitori l'invito a trascorrere più tempo con i bambini.

L'istituto Carducci da Feltre nella giornata dedicata agli alberi ha voluto mettere a dimora nel giardino della scuola un arancio, le classi impegnate nell'attività dovranno poi prendersi cura con responsabilità della sua crescita.

Le classi dell'Istituto comprensivo di Motta San Giovanni hanno realizzato un video multimediale per ribadire l'appello contro la violenza di genere. Un documento frutto del lavoro di ricerca e approfondimento condotto in questi mesi con la collaborazione di diverse espressioni del mondo associazionistico del territorio. Un messaggio contro la violenza di genere che arriva in versi anche dall'Istituto Michele Macrì.

All'Università Mediterranea la ricerca condotta dal Dipartimento di Agraria punta a individuare una soluzione per le attività produttive che impegnano nella coltivazione dei kiwi un importante polo produttivo nella piana di Gioia Tauro. L'Ateneo inoltre sarà presente con due progetti alla finale del Premio nazionale per l'innovazione che si terrà il 30 novembre e il primo dicembre a Milano.