Noi Magazine, l'Europa "chiama" i giovani al voto. Nelle scuole indelebile il sorriso di Giulia

Torna Noi Magazine, l'inserto giovane del giovedì di Gazzetta del Sud dal 1996 in tutte le edizioni del quotidiano: Messina Sicilia, Reggio, Cosenza e Catanzaro Crotone Lamezia Vibo. Prosegue anche il progetto di lettura critica e scrittura responsabile "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", giunto alla quinta edizione: l'adesione è gratuita e aperta a scuole e università (per info: 0902261 o mail noimag[email protected] e [email protected] ).

Il progetto multimediale è declinato sui temi dell'inclusione, della legalità, dell'equilibrio di genere, della partecipazione civica del giovani su tutti i media del network, giornale cartaceo, sito web, tv Rtp e radio Antenna dello Stretto, e si svolge anche attraverso gli incontri della GDS Academy, dall'auditorium Ses di via Bonino a Messina, facendo dialogare i giovani con esperti e esponenti istituzionali. La GDS Academy è stata inaugurata lo scorso 17 novembre dal sottosegretario all'Editoria Alberto Barachini, che ha dialogato con scuole e università di Sicilia e Calabria.

Sulle edizioni dell'inserto vengono pubblicati settimanalmente i lavori provenienti da istituti scolastici e Atenei, assieme a notizie d'interesse per il mondo dell'Istruzione.

Le quattro edizioni dell'inserto Noi Magazine di Gazzetta del Sud di giovedì 7 dicembre si aprono con l'Europa e con l'invito alla partecipazione, specie dei giovani, e in particolare in vista della consultazione elettorale del prossimo giugno per l'elezione del Parlamento Europeo, al centro della recente visita della presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola in Sicilia e Calabria. E la conoscenza dei temi legati all'Europa, con in particolare un focus sulla coesione territoriale, è l'obiettivo del progetto itinerante Trusting Europe, che si è concluso a Roma con l'evento "L'Europa per i giovani. I giovani per l'Europa" e l'intervento di rappresentanti istituzionali e docenti universitari. A raccontarne il percorso è il pezzo di Natalia La Rosa, responsabile dell'inserto Noi Magazine, che ricostruisce in particolare la tappa di Messina, dove si è delineato il grave divario socioeconomico del Sud puntando i fari sulla nuova programmazione dei fondi con i quali l'Ue punta proprio a ridurre le disparità, supportando le regioni più svantaggiate: essenziale il ruolo delle giovani generazioni, cui gli incontri si rivolgono in chiave di orientamento e formazione. Sempre nella prima pagina condivisa su tutte le edizioni l'approfondimento sullo Spazio Europa David Sassoli, inaugurato a Roma per offrire un percorso multimediale che consenta di conoscere da vicino l'Unione Europea, le sue istituzioni il funzionamento e gli obiettivi. La struttura è aperta alle visite scolastiche offrendo gratuitamente attività interattive dedicate (info e prenotazioni: [email protected]; https://visiting.europarl.europa.eu).

Noi e la Privacy: prove d'amore digitali e insidie

Un focus speciale quello offerto su tutte le edizioni nella rubrica Noi e la Privacy dall'avv. Guido Scorza, componente del Garante per la Protezione dei dati personali, che mette in guardia soprattutto i più giovani, invitando a non acconsentire a richieste di condivisione di dati, come password, posizione in tempo reale, foto o video che, scambiate per "prove d'amore", mettono invece a repentaglio la riservatezza personale e esprimono mancanza di fiducia determinando una limitazione della libertà individuale.

Edizione di Messina-Sicilia

In prima pagina l'IIS Copernico di Barcellona racconta le giornate europee organizzate per celebrare il programma Erasmus+ cui l'Istituto ha partecipato tra inclusione e sostenibilità.

Ampio spazio ai temi della lotta contro la violenza di genere nel ricordo commosso di Giulia Cecchettin: a scriverne il Liceo Maurolico, che ricostruisce gli omicidi di Elisa e Heater commessi dalla stessa persona, l'istituto comprensivo Tremestieri di Messina Media Martino e Foscolo di Barcellona. Intensa l'esperienza dell'Ic Gravitelli Paino, che ha promosso un incontro con l'autrice Aurora Tamigio per parlare della resilienza femminile nel suo romanzo "Il cognome delle donne". Un inno al rispetto reciproco e alle parole gentili proviene dagli istituti Pascoli Crispi di Messina e Secondo di Milazzo con la Media Rizzo. E in tema di violenza e comportamenti lesivi della dignità personale, l'Ic Mazzini Gallo fa riferimento alla serie tv che racconta di una "Crush", relazione tra adolescenti che però finisce male, con la diffusione di un video e la successiva denigrazione via social della giovane vittima. E contro il cyberbullismo e la violenza di genere prosegue anche il tour nelle scuole condotto da donne e uomini dell'Arma dei carabinieri: in questa edizione le visite negli istituti di S. Alessio e Nizza di Sicilia.

Il Liceo La Farina annuncia con orgoglio il premio nazionale rievuto per Stoà come miglior giornale scolastico, mentre l'IIS Jaci racconta l'esperienza di PCTO all'Agenzia delle Entrate con il focus sulle politiche fiscali.

Ampio lo spazio dedicato alle iniziative solidali, da Telethon che torna a Messina nelle scuole al progetto Ri-giochiamo di Poste Italiane e Croce Rossa, che invita a donare giocattoli non più utilizzati che saranno poi consegnati ad altri bimbi e bimbe. L'IIS La Farina Basile partecipa al progetto di Pet therapy IncludiMe, mentre l'IC Balotta di Barcellona ha riscoperto la storia della città e le sue tradizioni in una passeggiata con i nonni. Sui diritti dell'Infanzia i lavori dell'IC S. Margherita e della Scuola dell'Infanzia del Collegio S. Ignazio.

L'attualità drammatica della guerra in Medioriente al centro dell'approfontimento dell'Ic Cannizzaro Galatti, mentre l'Ic Manzoni invita a conoscere le norme di protezione civile attraverso l'intervista ad un nonno speciale: un vigile del fuoco.

Spazio come sempre alla riflessione originale maturata dai giovani e affidata alle pagine di Noi Magazine: il Liceo Galilei parte da Leopardi per arrivare alla ricerca, spesso vana, della felicità, mentre dal Liceo Archimede arriva una valutazione critica sul "matrix" in cui spesso ci confinano le dinamiche consumistiche contemporanee.

Il Liceo Bisazza racconta la sua storia, mentre l'Ic Drago riscopre la magia del cinema, full immersion nella musica per l'Ic Venetico e nell'arte per l'Ic La Pira Gentiluomo, mentre l'Ic Paradiso ha festeggiato gli alberi tra colori e allegria.

Il sociologo prof. Marco Centorrino fa riflettere sul dilagare dell'intelligenza artificiale in particolare nel mondo della moda, dove avrà un forte impatto economico alterando però le dinamiche di produzione finora affidate solo alla creatività "umana".

La pagina Atenei dello Stretto si apre con il pezzo di UniVersoMe che ricostruisce l'elezione della prima rettrice dell'Università di Messina, la prof.ssa Giovanna Spatari, con un forte auspicio ad una maggiore rappresentatività della componente studentesca. Il Dipartimento Scipog ha ospitato la presentazione del rapporto Caritas sulla coesione territoriale: a raccontarlo il Liceo del Collegio S. Ignazio, coinvolto con altre scuole nell'ambito di una comunità educante che vede insieme tutto il mondo dell'Istruzione.

Edizione Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

L'ITT Malafarina di Soverato ha partecipato ad una importante iniziativa tenutasi all’Umg di Catanzaro in ricordo del giudice Rosario Livatino, assassinato nel 1990 e ad un convegno organizzato dalla Fidapa di Soverato sul ruolo del Mar Mediterraneo all’interno dell’attuale scenario geo-politico e del conflitto israelo-palestinese. Spazio poi alle esperienze vissute dalle studentesse e dagli studenti, rispettivamente, del liceo Borrelli di Santa Severina e del liceo Campanella di Lamezia. I primi hanno avuto la possibilità di assistere a Messina, nella sede della Società Editrice Sud a tutto il procedimento e alle varie fasi che portano una redazione giornalistica alla creazione di un giornale cartaceo. I secondi hanno raccontato la loro esperienza dell’Erasmus vissuta in Irlanda. Sull’eliminazione della violenza contro le donne hanno fornito il loro contributo l’I.O. di Filadelfia, l’ITE De Fazio di Lamezia, il liceo Pitagora di Crotone e l’IC di Sant’Onofrio. Sempre sul medesimo tema si incentra e si sviluppa il consueto spazio dedicato all’universo delle Consulte studentesche. Infine, ecco il focus della scuola primaria di Badolato sulla giornata mondiale dei diritti dell'Infanzia e, ancora, spazio ai contributi dell’IC Perri-Pitagora con l’interessante viaggio a Roma nel cuore delle istituzioni parlamentari e il consueto contributo del Primo Circolo di Vibo-Vena Superiore con la rubrica “Letti per voi”.

Edizione Cosenza

Anche in questa edizione cosentina, grande spazio alla Giornata sull'eliminazione della violenza contro le donne. Notevoli i contributi del Liceo Classico Lopiano di Cetraro che ha promosso una giornata carica di spunti di riflessione nel nome di Giulia Cecchettin. L'Iti Monaco di Cosenza, invece, ha dato vita a un flashmob e alla realizzazione di una panchina rossa che, piazzato nell'atrio della scuola, servirà a ricordare le vittime di violenza. Interessante anche l'iniziativa promossa dal Liceo Scientifico Fermi.

Nella terza pagina, anche questa monotematica, grande spazio alla Festa degli alberi e alle giornate di promozione della sostenibilità ambientale. L'IC Casali del Manco 2 ha scelto di "differenziarsi" seguendo la Regola delle 3 R. "Non imballiamoci", invece, è il motto scelto da studenti e studentesse dell'Iti Acri. Cartelloni, poesie e frasi significative, infine, hanno impreziosito la "Festa degli alberi" dell'Istituto d'Infanzia a Montalto Centro.

Il Liceo Scientifico Scorza di Cosenza ha avviato una serie di giornate conoscitive in cui si confronta con la comunità del territorio. L'insediamento delle Consulte calabresi ha riguardato i gruppi di Reggio Calabria e Crotone.

Edizione Reggio

L'onda emotiva che la morte di Giulia ha suscitato ha sollecitato eventi, iniziative e riflessioni. L'istituto comprensivo Cassiodoro Don Bosco ha avviato un percorso di sensibilizzazione che si è snodato in diversi momenti di impegno civile e sociale che è culminato con l'inaugurazione della panchina della speranza, colorata proprio dalle classi dell'istituto.

Tre giorni ricchi di eventi sul tema della violenza di genere hanno segnato la settimana dell'istituto comprensivo Radice Alighieri che ha ospitato nel corso dell'ultimo appuntamento Maria Grazia Rositani, la donna che ha visto in faccia la violenza. A distanza di anni e di cure questa donna coraggiosa si è rivolta alle classi con un messaggio chiaro: Non abbiate paura di chiedere aiuto. Con una poesia sulla libertà l'Ic Macrì ha celebrato la giornata del 25 novembre.

L'Istituto comprensivo Carducci Da Feltre ha celebrato la settimana a favore dell'inclusione e dell'ugugaglianza. Tante iniziative sono state promosse dall'istituto assieme alle famiglie e alle associazioni per sensibilizzare la comunità scolastica sui temi della disabilità.

Hanno ripulito una parte del giardino aiutati dalle famiglie per celebrare la festa dell'albero. L'evento ha portato le classi dell'Istituto comprensivo Giovanni XXIII a suggellare il giuramento di fedeltà a favore dell'ambiente.

Il messaggio educativo racchiuso nella fiaba senza tempo di Pinocchio ha sollecitato le riflessioni delle classi dell'Ic Michele Macrì che hanno attraverso la leuttura maturato più consapevolezza sull'importanza del rispetto delle regole.

Uno spettacolo e la testimonianza toccante della figlia di Maria Chindamo per suggellare il 25 novembre all'Università Mediterranea. Lo spettacolo promosso dal Comitato unico di Garanzia si è concluso con le parole della figlia della coraggiosa imprenditrice uccisa.