Su Noi Magazine la scuola che insegna il rispetto nel ricordo di Giulia

Torna Noi Magazine, l'inserto giovane del giovedì di Gazzetta del Sud dal 1996 in tutte le edizioni del quotidiano: Messina Sicilia, Reggio, Cosenza e Catanzaro Crotone Lamezia Vibo. Prosegue anche il progetto di lettura critica e scrittura responsabile "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", giunto alla quinta edizione: l'adesione è gratuita e aperta a scuole e università (per info: 0902261 o mail [email protected] e [email protected] ).

Il progetto multimediale è declinato sui temi dell'inclusione, della legalità, dell'equilibrio di genere, della partecipazione civica del giovani su tutti i media del network, giornale cartaceo, sito web, tv Rtp e radio Antenna dello Stretto, e si svolge anche attraverso gli incontri della GDS Academy, dall'auditorium Ses di via Bonino a Messina, facendo dialogare i giovani con esperti e esponenti istituzionali. La GDS Academy è stata inaugurata lo scorso 17 novembre dal sottosegretario all'Editoria Alberto Barachini, che ha dialogato con scuole e università di Sicilia e Calabria.

Sulle edizioni dell'inserto vengono pubblicati settimanalmente i lavori provenienti da istituti scolastici e Atenei, assieme a notizie d'interesse per il mondo dell'Istruzione.

Le quattro edizioni dell'inserto Noi Magazine di Gazzetta del Sud di giovedì 14 dicembre si aprono con l'iniziativa del Ministero dell'Istruzione che ha stanziato 15 milioni di euro per avviare, dal prossimo anno scolastico, in tutte le scuole attività strutturate di "educazione alle relazioni" in sinergia con le famiglie, per aiutare i più giovani a gestire meglio i rapporti interpersonali: ad approfondire l'argomento l'articolo di Giovanna Bergantin. Una mobilitazione legata all'omicidio di Giulia Cecchettin, il cui papà ha pronunciato parole molto incisive durante il rito funebre, invitando ad una responsabilità comune tra scuola istituzioni famiglie, mezzi d'informazione. Un discorso che il Mim ha invitato ad approfondire nelle scuole: e anche Noi Magazine contribuisce a questa iniziativa di sensibilizzazione, pubblicandolo integralmente in prima pagina.

Ancora ampio spazio ai temi della lotta alla violenza di genere: ne parlano l'ITT Majorana di Milazzo, che ha svolto una settimana di attività dedicate, i comprensivi Gravitelli Paino, Cannizzaro Galatti, Manzoni Dina e Clarenza, Tremestieri di Messina e Secondo di Milazzo. Dal liceo Archimede l'incisiva riflessione di uno studente: guidare il cambiamento tocca proprio ai giovani.

E sempre alle giovani generazioni è affidata anche la speranza di "svegliare" l'Italia espressa dal sociologo Unime prof. Marco Centorrino, che ha analizzato il rapporto Censis che definisce la popolazione "sonnambula".

La rubrica Noi e la Privacy, si riaggancia ai temi approfonditi durante l'incontro con il sottosegretario all'editoria Alberto Barachini, durante il dibattito studentesco nel quale è stata posta una specifica domanda sulla problematica della protezione dei dati personali in ambiente digitale.

Sempre impegnata nella diffusione della cultura della legalità tra i più giovani, l'Arma dei carabinieri prosegue negli incontri a scuola: il tour promosso dal Comando provinciale ha toccato Patti con l'Ic Pirandello e il liceo Vittorio Emanuele.

Il Liceo Maurolico ha partecipato ad un importante incontro con l'Airc, per sensibilizzare sull'importanza del sostegno alla ricerca oncologica, mentre il Liceo del Collegio S. Ignazio racconta l'esperienza solidale vissuta con la Colletta alimentare. L'Ic Mazzini ricorda il compleano dell'Unicef, e propone una riflessione su razzismo e xenofobia, da combattere con più tolleranza.

Alla Costituzione si richiama l'Ic Tremestieri per ricordare i valori della parità e la necessità che siano concretizzati ogni giorno. Ancora la Media Martino traccia il profilo della giovane Malala, premio nobel per la Pace 2014, e poi accede i riflettori sui disastri ambientali e sul valore della pratica sportiva. E al Liceo Bisazza è approdato il progetto Racchette di classe con padel e tennis, mentre l'Ic Pascoli Crispi ha partecipato al torneo per i 100 anni del Liceo Seguenza.

Il Liceo Galilei ha incontrato Alessandro D'Avenia e propone un'ispirata riflessione sui classici e sulla necessità di "ri-esistere". E un altro incontro speciale per l'Ic Mazzini, che ha conosciuto con il Mimo di Firenze gRey. Una giornata emozionante per l'Ic Paradiso, che nel plesso Donato ha accolto l'arcivescovo Giovanni Accolla in visita pastorale, mentre l'Ic Drago ricorda l'importanza della gentilezza nei gesti quotidiani.

Il Liceo La Farina ha vissuto intensamente la Notte dei Licei Classici all'insegna della bellezza, mentre la Primaria del Collegio S. Ignazio ha imparato in allegria al parco Jalari. Lettura e scrittura al tempo dei social, tra novità e grandi classici, con l'Ic Venetico e con l'Ic Cannizzaro Galatti che ha partecipato a #ioleggoperché con la scuola media, mentre la Primaria propone le riflessioni sul Natale e il valore del dono. L'Ic Copernico ha riscoperto la bellezza dei francobolli nell'incontro con Poste Italiane, mentre l'Ic La Pira Gentiluomo ha ritrovato l'emozione del cinema in sala. L'Ic Mazzini Gallo ha invece presentato le bellezze della città durante le giornate Fai.

Nella pagina Atenei dello Stretto l'apertura è dedicata al ritratto "scontornato" che Universome fa di Woody Allen, al 50. film. Spazio anche all'iniziativa solidale dell'associazione Alumnime di ex allieve e allievi dell'Ateneo, che ha promosso una raccolta di fondi per l'associazione Il Bucaneve , a sostegno delle famiglie dei neonati pretermine ricoverati al Policlinico.

Edizione di Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

Numerosi i contributi sui temi della parità di genere: dal Liceo Classico Pitagora di Crotone all’IC Perri-Pitagora di Lamezia Terme all'Istituto Omnicomprensivo di Filadelfia che ha riflettuto sul film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi. L’IC di Sant’Onofrio riflette invece sulla giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Suggestivo il “viaggio” delle studentesse e degli studenti del Liceo “Diodato Borrelli” di Santa Severina, per un giorno aspiranti ciceroni in occasione delle Giornate Fai. E ancora, l'intervento delle Consulte studentesche calabresi sull’uso, spesso incontrollato, dei device elettronici. Spazio anche al Liceo Campanella di Lamezia Terme con i suoi viaggi Erasmus in giro per l’Europa e al focus dell’Ics Vespucci di Vibo Marina sul lupo, in occasione della giornata internazionale dei Diritti degli animali. Approfondimento dell'IC Primo Circolo di Vibo Valentia (Vena Superiore) sulla disabilità, mentre l’ITT Malafarina di Soverato racconta l’esperienza vissuta al Job&Orienta di Verona.

Edizione di Cosenza

Il "no" alla violenza di genere campeggia nelle prime due pagine dell'edizione cosentina. Più forte della pioggia la marcia silenziosa promossa dal Liceo Scientifico Scorza in ricordo di Roberta Lanzino: a raccontarlo l'articolo di Vittorio Scarpelli. Giornata di sensibilizzazione promossa anche dall'Ic Casali del Manco II nel nome di Giulia Cecchettin. Gentilezza e solidarietà sono i temi sottolineati in terza pagina. L'IC "Bianco" di Montalto ha proposto la settimana dei gesti gentili, mentre l'Ipsia Iti Acri ha alimentato la macchina della solidarietà targata Telethon. Si respira già l'atmosfera natalizia a Montalto: il Comprensivo dello Scalo ha dato vita a un recital sulla tradizione. Nella quarta pagina, infine, spazio alla cura del verde e alle feste degli alberi a Cetraro e Casali del Manco.

Edizione di Reggio

Gli ultimi eventi di cronaca hanno scosso le coscienze. La morte di Giulia Cecchettin ha fatto mautrare profonde riflessioni, l'Istituto comprensivo Giovanni XXIII ha voluto lanciare un appello contro la violenza di genere. Un minuto di silenzio è stato osservato, ma non si può rimanere più zitti. Occorre denunciare e sensibilizzare, creando una nuova consapevolezza fondata sul rispetto reciproco.

Un evento per ricordare la maestra Luisa volata in cielo troppo presto. L'Istituto comprensivo Radice Alighieri ha voluto stringersi alla famiglia dell'insegnante per rievocare i messaggi educativi lasciati alle sue classi.

L'atmosfera del Natale si diffonde nei plessi dell'Istituto comprensivo Motta San Giovanni Montebello.

I messaggi educativi delle fiabe rielaborati per creare uno strumento multimediale il Padlet. Il progetto è stato elaborato e realizzato dalle classi dell'Istituto comprensivo di Delianuova che hanno poi proiettato il lavoro sulle lim.

Il pensiero di Nelson Mandela ha guidato l'istituto comprensivo Carducci da Feltre nelle giornate dedicate alla discipline sportive. Diversi eventi promossi con le realtà del territorio hanno portato le classi a condividere il messaggio: Lo sport può davvero cambiare il mondo.

L'Università Mediterranea apre le porte dell'Ateneo ed accoglie oltre tremila studenti delle scuole reggine. Nuovo successo internazionale per un docente dell'Ateneo: un reggino alla guida dell’International Neural Network Society (la prima associazione di ricerca nell'ambito delle reti neurali e del Machine Learning, fondata nel 1987). Il professore Carlo Morabito già membro del “Board of Governors” di INNS per 12 anni (dal 2000 al 2012) e dal 2022 ad oggi, è il primo ricercatore italiano a ricoprire questa carica, che è stata affidata nel tempo a scienziati di fama mondiale.