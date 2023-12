Iscrizioni a scuola, appuntamento su Unica dal 18 gennaio al 10 febbraio 2024

E’ già tempo di iscrizioni a scuola: per il prossimo anno 2024/2025 potranno essere effettuate, a partire dal 18 gennaio fino alle 20 del 10 febbraio 2024, direttamente sulla nuova piattaforma ministeriale Unica. Questi i tempi e le modalità stabiliti nella nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito relativa alle iscrizioni alle classi prime della scuola primaria, della secondaria di primo e secondo grado. Rimane l’iscrizione in modalità cartacea per le scuole dell’infanzia. Per le paritarie, la partecipazione alla procedura telematica è facoltativa, così come per i corsi di istruzione e formazione dei Centri di Formazione Professionale delle Regioni che hanno aderito all’iter, tra queste Calabria e Sicilia. La nota ministeriale prevede, per le scuole autorizzate ad attivarli, anche l’iscrizione ai percorsi quadriennali nell’ambito della sperimentazione nazionale della filiera tecnologico-professionale. In merito al liceo del Made in Italy, il MIM si riserva di dare ulteriori e specifiche indicazioni per le iscrizioni alle prime classi dopo la definitiva approvazione del Ddl AC 1341/A che ne prevede l’istituzione. Un riferimento importante, ricordato nella premessa al documento, è la mappa aggiornata del piano di dimensionamento che segna in ogni Regione la nuova rete scolastica con trasformazioni o accorpamenti di istituzioni, attivazione o abolizione di indirizzi alle superiori. A ciò si aggiungano il successivo lavoro degli Uffici Scolastici Regionali nell’equilibrare l’offerta formativa regionale con nuovi indirizzi e quello delle Scuole dell’autonomia che devono preparare entro il 17 gennaio, prima che partano le iscrizioni, il proprio Piano triennale dell’Offerta Formativa. Tutte variabili indispensabili affinché genitori, studenti e studentesse possano scegliere in modo chiaro la proposta formativa più conveniente.

Come effettuare l’iscrizione

Per effettuare l’iscrizione si accede alla piattaforma Unica attraverso l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature); all’interno dell’area “orientamento” è visibile il punto di accesso alle iscrizioni con tutte le informazioni necessarie per la procedura. Prima di compilare la domanda d’iscrizione verrà richiesto di confermare o completare i dati personali. L’iscrizione si effettua in tre step: compilare la domanda, inoltrarla e seguirne l’iter. Nella domanda bisogna redigere le sezioni con i dati dell’alunno, con i dati della famiglia e con quelli della scuola prescelta. E’ consentito di indicare nella domanda anche una seconda o terza scuola nel caso in cui l’istituzione scolastica scelta per prima non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2024/2025. Inoltrata la domanda, si riceverà una email di conferma dell’invio. L’istanza non può essere modificata on line e sarà ricevuta dalla scuola che è stata indicata come la prima scelta. Perciò, in caso di variazioni, bisogna contattare la scuola destinataria che potrà rimetterla a disposizione entro il termine delle iscrizioni. Tutti i passaggi della domanda saranno visibili con le diciture: inoltrata, restituita alla famiglia, accettata, smistata ad altra scuola. Si riceveranno aggiornamenti sullo stato della domanda fino alla conferma di accettazione. In ogni caso, le istituzioni scolastiche interessate alle iscrizioni offrono supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica.

Unica, attiva dall’ottobre del 2023, è la nuova piattaforma digitale del MIM che riunisce in un unico punto l’offerta e l’accesso a tutti i servizi informativi. Prevista dal Piano di semplificazione per la Scuola è realizzata in attuazione delle Linee guida per l'orientamento approvate a dicembre 2022. Il servizio dà accesso all’E-Portfolio, facilita la relazione con i docenti tutor e mette a disposizione di studenti e famiglie tutte le informazioni per il percorso scolastico.