Noi Magazine, arrivederci a gennaio con l'informazione di qualità a scuola

Torna Noi Magazine, l'inserto giovane del giovedì di Gazzetta del Sud dal 1996 in tutte le edizioni del quotidiano: Messina Sicilia, Reggio, Cosenza e Catanzaro Crotone Lamezia Vibo. Prosegue anche il progetto di lettura critica e scrittura responsabile "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", giunto alla quinta edizione: l'adesione è gratuita e aperta a scuole e università (per info: 0902261 o mail [email protected] e [email protected] ).

Il progetto multimediale è declinato sui temi dell'inclusione, della legalità, dell'equilibrio di genere, della partecipazione civica del giovani su tutti i media del network, giornale cartaceo, sito web, tv Rtp e radio Antenna dello Stretto, e si svolge anche attraverso gli incontri della GDS Academy, dall'auditorium Ses di via Bonino a Messina, facendo dialogare i giovani con esperti e esponenti istituzionali. La GDS Academy è stata inaugurata lo scorso 17 novembre dal sottosegretario all'Editoria Alberto Barachini, che ha dialogato con scuole e università di Sicilia e Calabria.

Sulle edizioni dell'inserto vengono pubblicati settimanalmente i lavori provenienti da istituti scolastici e Atenei, assieme a notizie d'interesse per il mondo dell'Istruzione.

Le quattro edizioni dell'inserto Noi Magazine di Gazzetta del Sud di giovedì 21 dicembre si aprono con l'augurio di "Buone notizie" alla community dell'inserto, che dopo la pausa legata alle vacanze scolastiche tornerà l'11 gennaio. Il pezzo di Natalia La Rosa, responsabile dell'inserto, in particolare dà appuntamento al nuovo anno con scadenze importanti, come quella del 16 gennaio per presentare al Dipartimento per l'editoria le domande di rimborso delle spese sostenute nel 2023 dalle scuole per l'acquisto di quotidiani e riviste. Sulla procedura sono attese semplificazioni, preannunciate a Messina dal sottosegretario Alberto Barachini inaugurando l'Academy, con le novità inserite in Finanziaria, e che dopo l'approvazione del Parlamento entreranno in vigore per la prossima tornata di bandi.

In prima pagina inoltre il lancio del nuovo video di auguri della community, con il doppio hashtag #happynoimagazine, che identifica l'iniziativa social legata all'inserto, e #CrescereConLeNews, ideato dal Dipartimento per l'editoria per accomunare e stimolare i contenuti social realizzati dai giovani in tema di informazione di qualità.

In apertura i saluti e gli auguri dell'avvocato Guido Scorza, componente del collegio del Garante della privacy, del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia Giuseppe Pierro e di Roberto Gueli, presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia che patrocina il progetto Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine.

E anche la rubrica Noi e la Privacy è legata al periodo di festa, con un focus che, riprendendo i contenuti diffusi sul sito del Garante, invita a prestare attenzione a tutte le situazioni in cui i dati personali possono essere messi a rischio, tra pacchi da tracciare, promozioni da valutare, fotografie, video, recite scolastiche, droni.

Edizione di Messina-Sicilia

Ampio spazio sull'edizione di Messina alle iniziative natalizie delle scuole, accomunate dalla solidarietà: l'ITT LSSA Copernico di Barcellona e l'Ic La Pira Gentiluomo hanno aperto le porte a Telethon, mentre l'IC Cannizzaro Galatti riflette sul dono più bello e racconta le emozioni del teatro. Il Collegio S. Ignazio ha aperto il programma con un evento culturale e spirituale, ricostruendo attraverso la storia dell'effigie ottocentesca dell'Immacolata custodita nella chiesa dell'istituto, il legame del territorio con la pedagogia ignaziana e il culto mariano. Ampiamente partecipata l'iniziativa di Poste Italiane e Croce Rossa per ridare vita a giocattoli che non si usano più raccogliendoli nelle scuole e donandoli: appartecipare gli istituti Drago e S. Margherita. Sempre vivi i temi di genere e della cultura della legalità: il Liceo La Farina e l'Ic Cannizzaro Galatti commentano il film di Paola Cortellesi "C'e ancora domani", mentre il Liceo Galilei di Spadafora ha partecipato a un concorso. Dall'Ic Mazzini e dall'Ic Secondo di Milazzo le riflessioni sulla parità e il rispetto.

I carabinieri del comando provinciale tracciano il bilancio dei primi mesi di attività del nuovo programma di visite scolastiche, mentre l'Ic Manzoni racconta l'incontro tenutosi a scuola e incentrato sulla lotta al bullismo. L'Ic Cannizzaro Galatti ha dialogato con l'associazione Addiopizzo ricordando la giovane Graziella Campagna, vittima di mafia. Sul fenomeno hikikomori invece lancia l'allarme il Liceo Archimede.

I temi della coesione europea sono ripresi dal Liceo Bisazza prendendo spunto dall'ultimo incontro del progetto Trusting Europe, mentre un augurio di pace proviene dall'Ic Paradiso. L'Ic Mazzini ci porta alla scoperta di Castel Gonzaga, una delle più suggestive fortificazioni cinquecentesche dello Stretto mentre l'Ic Mazzini Gallo ha partecipato alle Giornate Fai. Il Liceo Maurolico ha vissuto la settimana della lingua siciliana con la musica folk e il famoso brano "Mokarta", mentre l'Iis Jaci presenta l'iconica biografica di Coco Chanel tra moda e emancipazione femminile.

L'Ic Pascoli ha festeggiato gli alberi, mentre l'Ic Gravitelli Paino ha rivissuto a teatro le atmosfere dell'epoca di Mozart.

Il sociologo Unime prof. Marco Centorrino approfondisce le caratteristiche del fenomeno Webboh, il "rotocalco" della Generazione Z sul mondo del web tra gossip e "glossario", mentre sulla pagina Atenei dello Stretto UniVersome ha intervistato Marco Bellocchio, a Messina per ricevere il dottorato ad honorem raccontando la storia del cinema. Concluso intanto il corso di eloquenza forenze promosso da Unime con l'Ateneo di Bologna e l'associazione studentesca ELSA.

Edizione Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

L’attesa del Natale, la sua magica atmosfera con colori, luci e suoni. E’ questo il filo conduttore che lega i lavori scolastici: le attività in classe, le visioni, le speranze e gli auspici di studentesse e studenti nel momento più bello e significativo dell’anno affinchè si superino divisioni e tensioni, affinchè la speranza prenda il sopravvento in una fase in cui il mondo è lacerato da continue guerre. Ecco allora il messaggio di auguri del liceo Borrelli di Santa Severina, del liceo Pitagora di Crotone, dell’Istituto Pertini-Santoni sempre della città pitagorica, dell’ICS Vespucci di Vibo Marina, dell’IC Sant’Onofrio con i disegni e le creazioni delle alunne e degli alunni del plesso di Maierato, del liceo Campanella di Lamezia Terme, dell’IC Primo Circolo di Vibo Valentia (sede staccata di Vena Superiore). E sempre in tema natalizio ampio spazio alle simpatiche raffigurazioni mesopotamiche dell’IC di Filadelfia. Nell’inserto è stato dato, inoltre, ancora ampio risalto al tema della violenza contro le donne con i contributi del liceo Borrelli di Santa Severina e del liceo Costanzo di Decollatura. Da Vibo, il contributo dell’IIS ITG-ITI sul convegno che ha avuto al centro la figura della donna nel mondo del lavoro grazie alla qualificata presenza delle manager dell’azienda Baker Hughes. Infine, un interessante approfondimento del liceo Pitagora di Crotone sul tema dell’intelligenza emotiva, teorizzata nel 1995 dallo scrittore e psicologo Daniel Goleman.

Edizione di Cosenza

Nell'ultimo numero dicembrino dell'edizione di Cosenza trova ampio spazio l'ottimo risultato raggiunto dall'Ic Casali del Manco 2, che si è messo in evidenza ricevendo un premio prestigioso in Senato all'interno del progetto "Giovani idee e nazione". E restando in tema di idee, spicca l'iniziativa dell'IC Rende Commenda che ha dato vita all'iniziativa del "libro sospeso", seguendo la buona prassi partenopea di lasciare un caffè pagato per chi entra subito dopo nel locale. Da segnalare la toccante riflessione di una studentessa del Liceo Scorza sulla Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne; ammirevole il lavoro dell'IC Roberta Lanzino che ha realizzato un'opera dedicata al diritto alla femminilità. Ha parlato di donne e diritti anche la procuratrice Manzini, relatrice in un incontro ad hoc organizzato all'Unical. In quarta pagina, spicca l'iniziativa dell'Unicef di Cosenza che promuove la cultura dei diritti in ambienti inclusivi. Giornata memorabile per il Polo tecnico-scientifico Brutium che ha ricevuto un premio legato al volontariato.

Edizione di Reggio

Una riflessione articolata sulla disabilità e sugli strumenti con cui superare i pregiudizi e rendere meno complicata la quotidianità. L'Istituto comprensivo Cassiodoro Don Bosco ha condotto una ricerca sulle città più inclusive del mondo e sugli atleti che hanno saputo rappresentare un modello positivo, riuscendo a vincere le difficoltà.

All'Istituto comprensivo Radice Alighieri si ricorda la figura del capitano Natale De Grazia. L'eroico rappresentante della Marina Militare di origini calabresi, simbolo dell'impegno a difesa dell'ambiente, è stato protagonista di due appuntamenti promossi dall'istituto in collaborazione con l'associazione Legambiente. Per ricordarlo la scuola ha voluto mettere a dimora degli alberi nel cortile.

Un percorso di preparazione al Natale attraverso poesie, disegni e riflessioni ha visto protagoniste le comunità studentesche dell'Istituto comprensivo Giovanni XXIII e Michele Macrì. Tanti approfondimenti su chi vive il Natale non in festa ma in guerra e sui sentimenti, regali belli che non possono essere acquistati.