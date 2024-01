Su Noi Magazine l'anno delle parole gentili si apre con l'appello di Mattarella ai giovani contro la violenza di genere

Torna Noi Magazine, l'inserto giovane del giovedì di Gazzetta del Sud dal 1996 in tutte le edizioni del quotidiano: Messina-Sicilia, Reggio, Cosenza e Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo. Prosegue anche il progetto di lettura critica e scrittura responsabile "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", giunto alla quinta edizione: l'adesione è gratuita e aperta a scuole di ogni ordine e grado e università (per info: 0902261 o mail [email protected] e [email protected] ).

Il progetto multimediale è declinato sui temi dell'inclusione, della legalità, dell'equilibrio di genere, della partecipazione civica dei giovani su tutti i media del network, giornale cartaceo, sito web, tv Rtp e radio Antenna dello Stretto, e si svolge anche attraverso gli incontri della GDS Academy, dall'auditorium Ses di via Bonino a Messina, facendo dialogare studentesse e studenti con esperti e esponenti istituzionali. La GDS Academy è stata inaugurata lo scorso 17 novembre dal sottosegretario all'Editoria Alberto Barachini, che ha dialogato con scuole e università di Sicilia e Calabria.

Sulle edizioni dell'inserto vengono pubblicati settimanalmente i lavori provenienti da istituti scolastici e Atenei, assieme a notizie d'interesse per il mondo dell'Istruzione.

In apertura sull'edizione dell'11 gennaio

Le quattro edizioni dell'inserto Noi Magazine di Gazzetta del Sud di giovedì 11 gennaio si aprono con il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che si è rivolto in più passaggi ai giovani, pronunciandosi in particolare contro la violenza di genere e contro la violenza verbale, e auspicando un atteggiamento rispettoso nelle relazioni, anche negli ambienti virtuali. E sull'importanza del linguaggio responsabile, e in particolare della corretta declinazione di genere, è incentrato il pezzo di Natalia La Rosa, responsabile dell'inserto: "femminicidio" è per Treccani la parola che ha identificato l'anno apena trascorso, mentre l'auspicio è che il nuovo sia l'anno delle parole gentili, "festeggiate" con la Giornata della gentilezza del 13 novembre dalla scuola che, intanto, si prepara ai corsi di "educazione alle relazioni", come disposto dal Ministero dopo il femminicidio di Giulia.

Sempre su tutte le edizioni la rubrica Noi e la Privacy, in cui l'avv. Guido Scorza, componente del collegio del Garante per la Protezione dei dati Personali, approfondisce il contenuto della direttiva Agcom, che ha disposto restrizioni all'uso delle sim intestate ai minori (un parental control esteso che non consente la navigazione su siti con contenuti inappropriati) per tutelarli nella fruizione del web. Ma più che puntare sui divieti, l'auspicio è che le famiglie siano sempre vigili sui molteplici e gravissimi pericoli ai quali i più piccoli vanno incontro negli ambienti virtuali.

Ancora ampio spazio su tutte le edizioni al pezzo di Giovanna Bergantin che ricorda le modalità di iscrizione alle prime classi dei dviersi ordini scolastici: l'appuntamento è sulla piattaforma Unica a partire dal 18 gennaio (solo per l'Infanzia rimane la modalità cartacea).

Edizione di Messina-Sicilia

Di violenza di genere si continua a parlare in classe: il Liceo Maurolico di Messina commenta la pellicola di Paola Cortellesi, mentre gli istituti Comprensivi Manzoni e Mazzini, anche con bimbe e bimbi della scuola Primaria, auspicano una "svolta necessaria" che parta proprio dai banchi. Dal Liceo Archimede arriva la riflessione su un'emancipazione che ancora "spaventa". Una pagina è dedicata ai temi dell'educazione digitale, con il report della Polizia Postale della Sicilia orientale, che ha incontrato nel 2023 le comunità di numerosi istituti scolastici. Sul far web l'approfondimento dell'Istituto Copernico di Barcellona mentre l'IIS Jaci di Messina riflette sul cyberbullismo auspicando invece la costruzione comune di una cultura del rispetto. E torna con il nuovo anno il progetto di sensibilizzazione sulle tematiche della legalità promosso dal Comando Provinciale dei carabinieri, che proseguità nelle visite agli istituti scolastici della città e della provincia.

Sul tema della reputazione digitale verte l'approfondimento del prof. Marco Centorrino, docente di Sociologia della Comunicazione dell'Università di Messina, che prende spunto dal "pandoro-gate" per analizzare ancora una volta le dinamiche del mondo web.

E dall'organizzazione dei social trae ispirazione la "network medicine" l'innovativo approccio medico studiato dal Liceo Bisazza e presentato nei suoi interessanti dettagli. Il Liceo Maurolico ci offre invece un affascinante profilo di uno degli intellettuali italiani più amati: Italo Calvino, della cui nascita si è appena celebrato il centenario.

Le emozioni degli appuntamenti più intensi legati alle festività appena trascorse sono ancora vive nei ricordi: a raccontarle sono gli istituti comprensivi S. Margherita (il presepe inno alla pace), Drago (un'iniziativa di volontariato), Gravitelli Paino (il concerto natalizio per i piccoli pazienti del policlinico) e Paradiso (la celebrazione per S. Nicola). L'IC Tremestieri Media Martino ci racconta invece i buoni propositi per il 2024.

Una "normalissima" festa speciale quella vissuta dalla 5B del Liceo Galilei di Spadafora per i 18 anni di "Peppino", il compagno che in cinque anni ha saputo dispensare indimenticabili lezioni di vita e d'amore. Sulla povertà nel mondo accende i riflettori l'Ic La Pira Gentiluomo, mentre l'Ic pascoli Crispi ricorda il valore dell'altruismo grazie all'incontro sul tema della donazione del sangue. Un viaggio emozionante tra i libri è invece proposto dall'Ic Secondo di Milazzo con la media Rizzo.

Un grande evento per il liceo La Farina, che festeggia il nuovo anno con la pubblicazione del giornale studentesco Stoà all'interno della Gazzetta del Sud, un appuntamento che si ripete per ribadire il valore dell'informazione di qualità e la "responsabilità" della parola scritta e "stampata". E sulla necessità di un atteggiamento critico contro le fake news insiste l'ITT Majorana di Milazzo, che ha approfondito con un esperto le tecniche di debunking.

Un tuffo nella memoria storica artistica e culturale della città di Messina grazie a UniVersoMe, che ci porta nel XVI secolo alla scoperta del Monte di Pietà, splendido monumento appena "riconsegnato" alla città e, in particolare, alla conoscenza delle sue giovani generazioni. Sempre sulla pagina Atenei dello Stretto l'iniziativa benefica dell'associazione Alumnime di ex allieve e allievi dell'Ateneo di Messina che, nel corso del tradizionale scambio di auguri, ha annunciato la nuova raccolta di fondi a favore della Mensa di S. Antonio. Di particolare significato la presenza all'evento della rettrice Unime Giovanna Spatari, anch'essa componente del sodalizio.

Edizione di Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

Ampio risalto alle procedure di iscrizione al prossimo anno scolastico (2024-2025) oltre che all'insediamento ufficiale del nuovo team delle Consulte studentesche calabresi.

Andando poi nel cuore dell’inserto troviamo gli approfondimenti del liceo “D. Borrelli” di Santa Severina su temi di grande intensità: il primo è legato all’approvazione della legge sull’oblio oncologico, una misura che significa non solo un fondamentale mutamento normativo, ma anche culturale. E ancora, spazio al tema della donazione del sangue e all’esperienza che studentesse e studenti hanno vissuto in una delle tante giornate organizzate dall’Avis. Rimanendo in provincia di Crotone, ma spostandoci nel capoluogo di provincia, è ancora forte l’eco della bellissima serata di Capodanno con Amadeus e “L’Anno che verrà”. In quei giorni protagonista il Liceo Classico Pitagora, vera e propria base logistica dell’evento dove sono stati dislocati i camerini degli ospiti. E ancora, l’esperienza vissuta, sempre dal liceo Pitagora, al teatro Apollo: studentesse e studenti hanno assistito allo spettacolo SOS, “Save our Souls”, della compagnia teatrale “Liberaimago”. Infine, il progetto “Impastare, creare, gustare” dell’ICS Vespucci di Vibo Marina dedicato alle alunne e agli alunni con disabilità pronti a mettersi le mani in pasta per preparare succulenti dolci, crostate, biscotti e pizze. Sempre dal Vespucci, il toccante ricordo del maestro Mimmo Stella, recentemente scomparso. Per concludere, spazio all’IC Primo Circolo di Vibo Valentia, sede staccata di Vena Superiore con un approfondimento su un altro tema fondamentale come quello dei diritti umani e all’IC di Badolato, plesso Santa Caterina, con lo splendido presepe creato dalle alunne e dagli alunni badolatesi guardando ai valori della sobrietà e della gioia.

Edizione di Cosenza

Anche nella prima edizione cosentina dell'anno, ampio spazio alle procedure di iscrizione al prossimo a.s. (2024-2025) oltre che all'insediamento ufficiale del nuovo team delle Consulte studentesche calabresi. Scorrendo le pagine dell'inserto bruzio, da sottolineare l'interessante incontro di studentesse e studenti dell'IC Bianco di Montalto con la giornalista Giovanna Bergantin, che ha illustrato loro i segreti della comunicazione. Spazio inoltre al "Premio Costanza d'Altavilla", promosso dall'Ande (Associazione Nazionale Donne Elettrici) e giunto alla seconda edizione all'insegna delle emozioni. Nella quarta pagina ha trovato terreno fertile la solidarietà, grazie all'adesione dell'Ipsia-Iti di Acri alla Maratona Telethon. Da applausi l'esibizione di fine anno dell'orchestra della scuola organizzata dall'IC Rende Commenda. A impreziosire le pagine di Noi Magazine, in conclusione, l'originale reunion di ex studentesse e studenti dell'ex Ragioneria "Pezzullo" degli anni '70-'80-'90.

Edizione di Reggio

È già tempo di iscrizioni a scuola: per il prossimo anno 2024/2025 potranno essere effettuate, a partire dal 18 gennaio fino alle 20 del 10 febbraio 2024, direttamente sulla nuova piattaforma ministeriale Unica. Questi i tempi e le modalità stabiliti nella nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito relativa alle iscrizioni alle classi prime della Primaria, della Secondaria di Primo e Secondo grado. Rimane l’iscrizione in modalità cartacea per le scuole dell’Infanzia.

L'Istituto comprensivo Giovanni XXIII ha condotto una ricerca sul pensiero e la filosofia dell'antica Grecia. Un percorso tra la storia della democrazia e l'insegnamento che conduce al pensiero critico. La scuola dell'Infanzia paritaria Disneyland partecipa al concorso della Città metropolitana per ricordare la piccola Olga e riesce ad arrivare sul podio dei vincitori. Tante le iniziative legate al Natale: l'Istituto comprensivo Radice Alighieri quest'anno ha pensato ad un presepe itinerante, che dal plesso di Villa San Giuseppe ha diffuso lo spirito natalizio in tutti i quartieri del territorio. Si rinnova l'alleanza educativa tra la Nosside Pythagoras e la Scuola allievi Carabieri: anche quest'anno infatti il concerto di Natale dei piccoli è stato ospitato nei locali della Scuola allievi Carabinieri di Modena. L'Istituto Scopelliti-Green ha puntato sull'originalità e realizzato una Natività con materiali di riciclo.

All'Università Mediterranea la ricerca sposa lo sport: il Dipartimento di Agraria ha ospitato un approfondimento sui manti erbosi con l'Associazione nazionale arbitri.