L'Europa ricorda David Sassoli, a Roma lo Spazio Experience ne fa rivivere i valori

Pace, democrazia, diritti, sviluppo e uguaglianza, in una Unione fondata sulla solidarietà, sulla parità di genere e "orgogliosa" delle sue diversità. Era l'Europa immaginata da David Sassoli, scomparso due anni fa, l'11 gennaio 2022, mentre si trovava ricoverato nel Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. Un anniversario che vede l'Europa di oggi chiamata alle sfide di una contingenza storica, sociale e economica mai così delicata, tra conflitti, emergenze umanitarie, derive nazionalistiche e allarmi ambientali, con all'orizzonte il rinnovo, nel prossimo giugno, del suo massimo organo elettivo: il Parlamento del quale il giornalista toscano, eurodeputato del Pd, fu presidente, nella stima corale, dal 3 luglio 2019 fino al giorno della sua morte, avvenuta nel corso della IX legislatura.

Oggi lo ricorda su X la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola, che ne raccolse il testimone: "A due anni dalla sua scomparsa, voglio ricordare il mio predecessore David Maria Sassoli come simbolo europeo di solidarietà e coraggio. Continuiamo a lavorare per l'Europa in cui credeva: un'Europa unita e di speranza. Grazie David". E a Roma Sassoli è stato commemorato nel corso di una conferenza stampa nella sede del Pd al Nazareno con la segretaria del partito Elly Schlein, il capo delegazione del Pd all'Eurocamera Brando Benifei e la presidente del gruppo Socialisti e Democratici all'Eurocamera Iratxe Garcia Perez.

David Maria Sassoli, nato a Firenze il 30 maggio 1956, giornalista professionista dal 1986, fu vicedirettore del TG1 dal 2006 al 2009. Eletto parlamentare europeo nel Pd per tre mandati consecutivi, ebbe il ruolo di capodelegazione del PD nell'Alleanza progressista dei Socialisti e dei Democratici dal 2009 al 2014, di vicepresidente dell'Europarlamento dal 2014 al 2019, e infine di presidente. Nel secondo anniversario della morte gli è stato dedicato un premio, incentrato sul rapporto tra i territori e l'Europa, riservato ai giornalisti under 40, annunciato dalla Proloco di Galciana, frazione di Prato, che lo organizza con il patrocinio dell'Ordine dei giornalisti della Toscana, della Regione Toscana, della Provincia e del Comune di Prato, dove affondano le radici familiari di Sassoli. I vincitori del premio saranno annunciati ogni anno il 3 maggio, in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa, uno dei valori a cui Sassoli ha dedicato carriera e impegno politico. Possono concorrere al premio giornalisti di qualsiasi nazionalità autori in lingua italiana di articoli o servizi radio-televisivi pubblicati o trasmessi fra l'1 aprile 2023 e il 31 marzo 2024.

L'Esperienza Europa intitolata a Sassoli: full immersion nell'Unione

«Qui accogliamo ogni giorno classi in visita: è il luogo per imparare come funziona l’Europa e scoprire la bellezza, ma anche la fatica della democrazia». Carlo Corazza, direttore della Rappresentanza italiana del Parlamento europeo, ha presentato così lo Spazio Europa, intitolato a David Sassoli, intervenendo recentemente nel corso dell'ultima Giornata della Coesione Europea, promossa nell'ambito del Progetto Trusting Europe e tenutasi nell'auditorium della struttura, inaugurata nell’ottobre 2022 a Roma, in piazza Venezia.

Come in altre capitali europee, anche l’Esperienza Europa italiana è il centro espositivo dedicato all'UE promosso dal Parlamento e dalla Commissione europea per avvicinare cittadini e cittadine, in particolare i più giovani, e accorciare la distanza percepita rispetto a una istituzione sovranazionale sovente vista come "lontana" dalla quotidianità. L'ambiente, introdotto dalla targa che commemora Sassoli e da un ledwall in cui campeggia il motto "Unita nella diversità", offre un percorso multimediale che, attraverso dispositivi e giochi di ruolo interattivi, permette di immergersi nel funzionamento dell'Unione Europea conoscendone personaggi, politiche e campagne, ma anche i valori di inclusione, accessibilità, multilinguismo, cogliendo l'impatto quotidiano della democrazia europea. L'area ha anche una sala conferenze per eventi, seminari e dibattiti, un luogo volto anche a favorire l’incontro con la deputazione europea. Le visite ai centri “Europa Experience” sono gratuite e, per gruppi numerosi come quelli scolastici, possono essere prenotate direttamente anche al fine di svolgere le attività interattive come giochi di ruolo e caccia al tesoro per i più piccoli, con seminari e la proiezione di filmati.

Per info e prenotazioni: [email protected]; https://visiting.europarl.europa.eu/