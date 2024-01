Su Noi Magazine le novità 2024 per i giornali a scuola e il Tg Giovani di Rtp

Torna Noi Magazine, l'inserto giovane del giovedì di Gazzetta del Sud dal 1996 in tutte le edizioni del quotidiano: Messina-Sicilia, Reggio, Cosenza e Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo. Prosegue anche il progetto di lettura critica e scrittura responsabile "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", giunto alla quinta edizione: l'adesione è gratuita e aperta a scuole di ogni ordine e grado e università (per info: 0902261 o mail [email protected] e [email protected] ).

Il progetto multimediale è declinato sui temi dell'inclusione, della legalità, dell'equilibrio di genere, della partecipazione civica dei giovani su tutti i media del network, giornale cartaceo, sito web, tv Rtp e radio Antenna dello Stretto, e si svolge anche attraverso gli incontri della GDS Academy, dall'auditorium Ses di via Bonino a Messina, facendo dialogare studentesse e studenti con esperti e esponenti istituzionali. La GDS Academy è stata inaugurata lo scorso 17 novembre dal sottosegretario all'Editoria Alberto Barachini, che ha dialogato con scuole e università di Sicilia e Calabria.

Sulle edizioni dell'inserto vengono pubblicati settimanalmente i lavori provenienti da istituti scolastici e Atenei, assieme a notizie d'interesse per il mondo dell'Istruzione.

In apertura sull'edizione del 18 gennaio

Le quattro edizioni dell'inserto Noi Magazine di Gazzetta del Sud di giovedì 18 gennaio si aprono con le novità legislative approvate in Finanziaria, e volute dal sottosegretario Barachini, che semplificano l'accesso delle scuole ai contributi stanziati dal Governo per rimborsare le spese sostenute per acquistare abbonamenti a giornali e riviste scientifiche e di settore. L'esponente di Governo, che le aveva preannunciate proprio a Messina intervenendo all'Academy, chiarisce nel pezzo di Natalia La Rosa, responsabile dell'inserto, la portata delle modifiche e le finalità: saranno operative con il prossimo bando che verrà emanato dal Dipartimento e consentiranno a un maggior numero di scuole di beneficiare dei rimborsi. Sempre in prima pagina, nel pezzo di Giovanna Bergantin, l'apertura delle iscrizioni alle prime classi, dal 18 gennaio su piattaforma Unica, e le novità sul Liceo del Made in Italy. Tra le rubriche condivise torna Noi e la Privacy, che approfondisce le linee guida sulla conservazione delle password diffuse dal Garante della Privacy assieme all'Autorità per la Cybersicurezza Nazionale.

Edizione di Messina-Sicilia

Sempre intense le riflessioni contro la violenza di genere, con il Liceo La Farina, l'IIS Jaci, e gli istituti comprensivi Cannizzaro Galatti e Mazzini di Messina e Secondo di Milazzo con la scuola media Rizzo. E si fa più commosso il ricordo dell'Olocausto, in vista della Giornata della Memoria del 27 gennaio: l'Ic S. Margherita con la Primaria Neri di Giampilieri ha incontrato la scritrice Tea Ranno e Emanuele Di Porto, sopravvissuto al rastrellamento di Roma grazie al tram su cui rimase nascosto, mentre l'Ic Cannizzaro Galatti tratteggia le figure dei "Giusti" tra le Nazioni. Di legalità a scuola hanno parlato i carabinieri visitando l'Ic D'Arrigo di Venetico, mentre un concorso in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale ricorda Giuseppe Fava, il giornalista ucciso dalla mafia, invitando le scuole superiori a lavorare sui temi della coscienza civile contro ingiustizie e criminalità.

Ampio lo spazio alle iniziative di Ses per le scuole: i licei Galilei di Spadafora e Maurolico di Messina esprimono la soddisfazione per la pubblicazione cartacea dei giornali scolastici Galizzetta e Koinè sulle pagine di Gazzetta del Sud, mentre da sabato prossimo andrà in onda su Rtp il nuovo Tg Giovani, interamente realizzato da studentesse e studenti degli istituti di Messina e provincia.

L'Ic Tremestieri con i suoi inviati molto speciali ha "strappato" una promessa al sindaco di Messina Federico Basile: ripristinare lo spazio verde accanto alla scuola, mentre l'Ic La Pira Gentiluomo riflette sul tempo e sull'importanza dei piccoli momenti. L'IIS Copernico di Barcellona ci fa fare un viaggio nella street art e l'Ic Mazzini presenta il suo artista, Antonio Filippo Caminiti, che ha realizzato una Manta in miniatura nelle Giornate Fai. L'Ic Drago ha invece scoperto tutti i tesori del "giardino sereto" vicino alla scuola.

L'Ic Manzoni Dina e Clarenza ha letto per noi "Vai all'Inferno Dante!", il volume che tra gamer, e citazioni letterarie "smonta" il bullo di turno e fa comprendere ai più giovani cosa conta davvero. L'IIS Antonello lancia il suo PCTO molto speciale, per offrire a studentesse e studenti opportunità senza barriere tra sala e bar, mentre il Liceo Bisazza accende i riflettori su Rocket One, il prototipo di moto che coniuga tecnologia e sostenibilità. Un binomio, quest'ultimo, che costituisce anche il leit motiv del Consumer Electronic Show di Las Vegas, come ci spiega il sociologo Unime prof. Marco Centorrino.

Un inno alla vita dal Liceo Archimede e uno all'amore per gli animali dall'Ic Tremestieri, mentre l'Ic Cannizzaro Galatti ricorda il compianto maestro Natale.

All'Europa e ai troppi muri tra popoli guarda l'Ic Pascoli Crispi, mentre l'Ic Cannizzaro Galatti celebra la Giornata della Pace. Il concorso dei presepi e la gioia del dono rivivono nelle emozioni dell'Ic Paradiso e del Collegio S. Ignazio.

La pagina Atenei dello Stretto si apre con un'ampia intervista di UniVersoMe ai due studenti rappresentanti nell'ambito del Comitato Sovrintendente alle Attività Sportive Universitarie (C.S.A.S.U.) che hanno incontrato la rettrice Giovanna Spatari per delineare i programmi dell'Ateneo, tra investimenti negli impianti e principi improntati allo sport come valore. Il Dipartimento di Economia invece ha promosso un incontro con il giovane manager messinese Antonio Bebba, che ha approfondito i temi della Diversità Equità e Inclusione come obiettivi aziendali.

Edizione Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

Ampio risalto alle attività extrascolastiche del Liceo Pitagora di Crotone. Studentesse e studenti ci raccontano l’esperienza dei club studenteschi in cinque aree: sport, cinema, volontariato, letteratura, musica. Nuovo ingresso per l’IC di Rombiolo che ci presenta l’esperienza vissuta con lo scrittore toscano Simone Terreni, arrivato in Calabria per presentare il suo nuovo libro. E ancora, si avvicina il 27 gennaio Giorno della Memoria e sul tema i due contributi dell’Istituto Primo Circolo di Vibo Valentia, sede di Vena Superiore, e dell’Istituto Comprensivo di Sant’Onofrio. Spazio anche all’incontro delle Consulte studentesche a Cosenza con la presidente della Provincia, Rosaria Succurro. L’IC Vespucci di Vibo Marina approfondisce il progetto “Liberi di Scegliere” basato sul percorso ideato dal giudice Roberto di Bella, mentre il Liceo Campanella di Lamezia punta i riflettori sulla violenza psicologica e l’IC Perri-Pitagora di Lamezia ricorda il femminicidio di Mahsa Amini. Spazio al convegno sulla nocciola che ha visto protagonista l’IPSSEOA di Soverato.

Edizione di Cosenza

L'emancipazione e la libertà sono le due parole chiave che campeggiano durante l'incontro contro la violenza sulle donne promosso dal Liceo scientifico di Mirto Crosia. Sulla stessa linea d'onda, l'IC di Spezzano Celico ha avviato un corso di alfabetizzazione emotiva. Sentimenti positivi nel Concerto sulla Pace organizzato dal Liceo Classico di San Demetrio Corone. E a proposito di buone emozioni, l'IC Rende Commenda ha dato vita all'iniziativa "Libro sospeso", offrendo l'opportunità di leggere gratuitamente a chiunque.

Interessante il corso di scrittura creativa avviato dall'IC "Roberta Lanzino" di Cosenza, così come il Progetto sugli scacchi testato a scuola dal Polo tecnico-scientifico Brutium. L'Ic Rende Centro, invece, ha bandito un Premio letterario sulle emozioni.

Visita guidata memorabile per l'Itis "Fermi" di Fuscaldo, che ha sbirciato... il futuro grazie agli strumenti dell'Agenzia spaziale italiana di Matera. Ma si possono vivere esperienze grandiose anche al di là della didattica come testimonia uno studente dell'Iti Acri, alla finale nazionale di karate.

Edizione di Reggio

Il diritto all'istruzione è la guida del percorso di approfondimento che l'Ic Cassiodoro Don Bosco ha costruito. Una ricerca che ha fatto matutrare alle classi la consapevolezza di essere fortunati a vivere la scuola come un diritto garantito, ma in tanti altri contesti del mondo non è così.

La ricerca dell'Ic Giovanni XXIII è centrata sull'amicizia, un sentimento prezioso che va costruito con pazienza e viene descritto attraverso versi e disegni. Emozionante la visita delle classi dell'Ic Radice Alighieri alla Pinacoteca Civica, con un viaggio tra i capolavori di Antonello Da Messina custoditi nella struttura e il percorso espositivo I Love Lego che è allestito in un'ala del teatro Francesco Cilea.

Il coordinamento delle consulte studentesche scalda i motori ed avvia la progettazione delle attività da mettere in campo, dopo la cerimonia d'insediamento ufficiale.

I piccoli della scuola dell'Infanzia paritaria Disneyland esprimono durante la recita una richiesta speciale a Babbo Natale: la pace nel mondo.

L'Università Mediterranea arricchisce la sua offerta formativa con un nuovo master di secondo livello, promosso dal Dipartimento Pau che coniuga sviluppo, innovazione ed economia circolare.