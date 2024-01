Scuola, percorsi quadriennali sperimentali: ecco gli Istituti superiori autorizzati in Sicilia e Calabria

Le scuole nella provincia di Catania sono tre: IPSIA “C.A. Dalla Chiesa” di Caltagirone per l’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica; IPSIA “ A.M. Mazzei” di Giarre per indirizzo Agricoltura, sviluppo rurale, prodotti del territorio e gestione risorse forestali e montane; Istituto Tecnico “Pietro Branchina” di Adrano per indirizzo Trasporti e logistica- art. Logistica.

Le scuole autorizzate in provincia di Caltanissetta sono due: l’ITET “Rapisardi- Da Vinci” di Caltanissetta per gli indirizzi di Costruzioni, ambiente e territorio e Informatica e Telecomunicazioni; Scuola paritaria “Villaggio dei Ragazzi” per indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio - artic. Geotecnico.

Percorso quadriennale autorizzato nella provincia di Agrigento a due scuole : IPSSAR “G. Ambrosini” di Favara per indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera; ITCG “Giovanni XXIII” di Ribera per l’indirizzo Amministrazione Finanza e Mktg.

Sono autorizzate ad avviare la sperimentazione nazionale in Sicilia sedici scuole in totale.

Nella provincia di Siracusa autorizzate due scuole: IIS “Einaudi”-Ist. Tecn. Geom. di Siracusa per indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio; Istituto Tecnico “F. Insolera” di Siracusa per indirizzo Turismo.

Nella provincia di Messina quattro le scuole autorizzate : I.S. “Minutoli” per indirizzo Turismo; I.I.S. “Merendino” di Capo d’Orlando per l’indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio; I.T.E.T. “G. Tomasi Di Lampedusa” di Sant’Agata di Militello per indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio; I.T.T.-LSSA “Copernico” di Barcellona Pozzo di Gotto per indirizzo Informatica e Telec. - Art. Informatica.

Scuole autorizzate in Calabria

In Calabria autorizzate ad avviare la sperimentazione nazionale diciotto scuole.

Per la provincia di Catanzaro sono tre le scuole autorizzate al quadriennale: IIS “Petrucci- Ferraris- Maresca” - IPSIA “G.Ferraris” di Catanzaro per indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica; ITE “Grimaldi- Pacioli” di Catanzaro per Amministrazione, finanza e mktg. –art. Sistemi informativi aziendali; ITT.”Malafarina” di Soverato per indirizzo Informatica e telec.- art. Informatica.

Nella provincia di Cosenza autorizzate ai percorsi quadriennali sono 4 scuole: I.I.S. “L.Palma” di Corigliano per indirizzo Turismo; I.P.S.I.A .“Mazzone” di Cariati per indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera; I.T.A.S. di Rossano per Servizi Sanità e assistenza sociale; I.T.C.G. –Liceo “Majorana” di Castrolibero per gli indirizzi di Amministrazione Finanza e mkgt. e Costruzioni, ambiente e territorio.

Per la provincia di Reggio Calabria sono nove le scuole autorizzate: I.P.S.I.A. – I.I.S. “Boccioni- Fermi” per indirizzo Manutenzione e ass. tecnica; I.T.I. “Vallauri” di Reggio Cal. per indirizzo Elettronica Elettrotecnica; I.I.S. “Piria-Ferraris-Da Empoli” di Reggio Cal. per indirizzo Turismo; I.I.S. “Familiari” di Melito Porto Salvo per gli indirizzi Amministrazione, finanza e mktg.; I.T.I. “Mazzone” di Roccella per indirizzo Elettronica, elettrotecnica- art. Elettrotecnica e Informatica e telec. –art. Informatica; I.T.E. –I.I.S. “Einaudi- Alvaro” di Palmi per gli indirizzi Amministrazione, finanza, mktg e Turismo; Istituto Tecnico Industriale di Oppido Mamertina per indirizzo Informatica e telec. –art. Informatica; I.T.I.S. “Michele Milano” di Polistena per gli indirizzi di Informatica e telec. –art. Informatica e meccanica meccatronica ed energia –art. Energia; I.P.S.E.O.A. “G.Renda” di Polistena per indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera.

Nella provincia di Vibo Valentia quattro le scuole che attivano il quadriennale: I.P.S.E.O.A. “E.Gagliardi” di Vibo Valentia per indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera; I.T.C. “G. Galilei” di Vibo V. per indirizzo Turistico.