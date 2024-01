Winter Games Week, le scuole si preparano ai Giochi invernali 2026 nel segno dello sport che unisce

L’iniziativa, realizzata in cooperazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), nata dopo il Protocollo d’Intesa tra il MIM e la Fondazione Milano Cortina 2026, fa parte di un ventaglio di attività educative, formative e culturali inserite nel Programma Education della Fondazione, strumento strategico del Movimento Olimpico e Paralimpico per promuovere le discipline sportive e l’attività motoria tra i giovani.

Le scuole interessate, dal 5 al 9 febbraio, specifica una nota a firma di Giacomo Molitierno, dirigente ministeriale ufficio V per le politiche sportive scolastiche, potranno prendere parte al percorso educativo interdisciplinare “Winter Games Week” con lo scopo di sensibilizzare studentesse e studenti sui valori olimpici e paralimpici, in vista dei Giochi invernali 2026. Per aderire all’iniziativa- c’è tempo per iscriversi fino al 2 febbraio - è necessario candidare le singole classi partecipanti sul portale di milanocortina2026.olympics.com, nella sezione del programma “Education Gen26”, dove si trova una pagina dedicata al progetto Winter Games Week; in particolare, spiega il MIM, bisogna “inserire l’identificazione della sede d’Istituto e seguire le indicazioni presenti nella guida brochure WGW”. Consultando le pagine della guida - con brochure differenziate per ogni ordine scolastico - si trovano materiale didattico informativo, spunti e consigli sulle attività pratiche, motorie e interdisciplinari, alcuni suggerimenti sull’organizzazione delle iniziative di intrattenimento dedicate ai valori olimpici e dello sport, da sempre fonte d’ispirazione e modello di riferimento per grandi e piccini. Tra le diverse iniziative sono previsti anche dibattiti, tornei e formazione, approfondimenti sullo sport e confronti tra gli studenti, giochi individuali e di squadra in cui sviluppare il tema dell’inclusione, attività interdisciplinari di congiunzione alle tematiche sportive.