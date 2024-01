Giornata Internazionale dell'Educazione, imparare per la pace senza razzismo e discriminazioni

"L’istruzione come strumento per promuovere società che valorizzano la dignità umana e la pace": è il principio su cui si fonda la Giornata Internazionale dell'Educazione, proclamata per il 24 gennaio dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite proprio per celebrare il ruolo dell'educazione per la pace e lo sviluppo sociale. Il tema scelto per l'edizione 2024, la sesta, è “Imparare per una pace duratura” declinato in particolare nell'impegno contro l'odio e le discriminazioni. L’UNESCO, organizzazione Onu per l'Educazione la Scienza e la Cultura, dedica infatti la Giornata Internazionale dell’Educazione di quest’anno al "ruolo cruciale che l’istruzione e gli insegnanti svolgono nel contrastare l’incitamento all’odio, un fenomeno che è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni con l’uso dei social media, danneggiando il tessuto delle nostre società ".

"La diffusione accelerata dell’incitamento all’odio è una minaccia per tutte le comunità - afferma Audrey Azoulay, direttrice generale dell'UNESCO - La nostra migliore difesa è l’istruzione, che deve essere al centro di ogni sforzo di pace. È nostro dovere collettivo dare agli studenti di tutte le età la possibilità di decostruire l’incitamento all’odio e gettare le basi per società inclusive, democratiche e rispettose dei diritti umani. Per avere successo, dobbiamo formare e sostenere meglio gli insegnanti che sono in prima linea nel superare questo fenomeno".