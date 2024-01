I Giovani ricordano la Shoah, al Quirinale la cerimonia: ecco le scuole siciliane e calabresi in finale

Anche quest’anno, per sensibilizzare ai valori della pace, educare al rispetto delle differenze contro ogni forma di discriminazione, conservare la memoria della Shoah e tramandare il ricordo di quanto accaduto alle nuove generazioni, il Ministero dell’Istruzione e del merito, da anni impegnato nella promozione di iniziative didattiche connesse alla storia e alla memoria della Shoah, promuove e coordina attraverso la Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento un importante programma di iniziative per le scuole. Tra le iniziative didattiche, sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica e in collaborazione con l’UCEI, il bando del concorso nazionale “I Giovani ricordano la Shoah”, alla sua XXII edizione, rivolto al primo e secondo ciclo di istruzione. Oggi si è celebrata la cerimonia di premiazione al Quirinale alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e della presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Noemi Di Segni. Sempre al Quinale stamane si tiene, alla presenza del Capo dello Stato, la celebrazione del "Giorno della Memoria" dal titolo: “I Giusti tra le Nazioni”. La cerimonia, in diretta su RaiUno, è condotta da Sara Zambotti e aperta da un filmato a cura di RaiStoria. Interventi di Simonetta della Seta, presidente del Gruppo di lavoro Memoriali e Musei dell’IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance), della presidente Di Segni e del ministro Valditara. Le sorelle Andra e Tatiana Bucci, sopravvissute ad Auschwitz, portanno le loro testimonianze intervistate da due studenti di rientro dal “Viaggio della Memoria”, in ricordo delle vittime della Shoah, organizzato in Polonia dal Ministero dell’Istruzione.

Il concorso e le scuole siciliane e calabresi in finale Il concorso richiedeva la produzione di elaborati di tipo storico-documentale e/o artistico-letterario che trattavano temi diversi tra il primo e il secondo grado, con più forme e canali espressivi, comprese le tecnologie informatiche. Gli Uffici Scolastici di ogni Regione hanno espletato la fase intermedia e le commissioni incaricate di esaminare i lavori prodotti dalle scuole hanno decretato le vincitrici regionali. Le scuole che hanno superato la fase regionale, in Sicilia sono: il 1. Circolo Didattico di Villabate (PA) con l’elaborato “Giulia Florio: una leonessa tra i Giusti” e l’Istituto Comprensivo D’Alcontres di Barcellona PG (Messina) con “Shoah: l’innocenza perduta” per la scuola primaria; l’Istituto Comprensivo di Neglia Savarese (EN) con “Il bambino del tram” e l’Istituto Comprensivo Pirandello di Carlentini (SR) con “Tutti i cinque segni di memoria” per la scuola di primo grado; l’IIS Archimede di Acireale (CT) con “La libertà è come l’aria” e l’Educandato Statale Maria Adelaide di Palermo con “Ebrei stranieri internati a San Donato val di Comino” per le scuole di secondo grado e il CPIA – Siracusa con “8 settembre 1943” per l’educazione degli adulti.