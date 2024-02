Web responsabile, lotta al bullismo e slancio alle Stem: una settimana per dire no a stereotipi e discriminazioni

Una settimana intensa, all'insegna dei valori, dell'etica delle relazioni, digitali e virtuali, della lotta a discriminazioni e sopraffazioni, tra uso responsabile del web con la lotta al bullismo e cyberbullismo, e il rilancio dello studio delle materie scientifiche per il superamento di stereotipi e divari di genere. Sicurezza in rete e lotta al bullismo Il 6 febbraio ricorre la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete (SID - Safer Internet Day), promossa dalla Commissione Europea e celebrata in contemporanea in oltre 100 nazioni con lo slogan "Together for a better Internet - Insieme per un internet migliore". Anche il Ministero dell’Istruzione e del Merito aderisce all’iniziativa, quale “importante occasione per promuovere le riflessioni delle ragazze e dei ragazzi non solo sull’uso consapevole della Rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di Internet come luogo positivo e sicuro”. Il 7 febbraio, in particolare, i riflettori saranno accesi sul bullismo e cyberbullismo, nella giornata istituita nel 2017 dal Ministero dell'Istruzione proprio in concomitanza con il Sid.

Il Ministero ha previsto per il 6 febbraio un evento per le scuole che si terrà a Roma, dalle 10 alle 12.30, al quale il ministro Giuseppe Valditara invierà un videomessaggio di saluto, sul tema dell’Intelligenza Artificiale. Sarà possibile seguire la manifestazione in diretta streaming sul canale YouTube del MIM, per dare l’opportunità a tutte le istituzioni scolastiche italiane di partecipare da remoto. L’iniziativa è organizzata dalla Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico che, dal 2012, coordina il Safer Internet Centre italiano “Generazioni Connesse”, attraverso il quale sono promosse numerose attività sul tema della sicurezza in Rete e sull’uso positivo degli strumenti digitali. L’obiettivo del Safer Internet Day 2024 sarà, come sempre, "condurre una riflessione sui rischi e le opportunità della Rete con gli stessi protagonisti della comunità scolastica assieme a stakeholder pubblici e privati". Quest’anno il SID si svolgerà alla presenza di circa 500 studentesse e studenti. Nella nota inviata alle scuole, tutti i dettagli utili per poter seguire l’evento del 6 febbraio e partecipare alle iniziative del Safer Internet Centre italiano “Generazioni Connesse”. In tutta Italia si svolgeranno poi attività promosse con i principali partner di “Generazioni Connesse”: l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, l’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali, il Dipartimento per le Politiche della Famiglia, la Polizia di Stato, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Telefono Azzurro e Save the Children. Sul web il racconto della giornata sarà accompagnato dagli hashtag #SID2024 e #SICItalia.