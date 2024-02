Su Noi Magazine l'impegno per il web responsabile, le piccole grandi interviste del Tg Giovani di Rtp e il Festival secondo UniVersoMe

Torna Noi Magazine, l'inserto giovane del giovedì di Gazzetta del Sud dal 1996 in tutte le edizioni del quotidiano: Messina-Sicilia, Reggio, Cosenza e Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo. Prosegue anche il progetto di lettura critica e scrittura responsabile "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", giunto alla quinta edizione: l'adesione è gratuita e aperta a scuole di ogni ordine e grado e università (per info: 0902261 o mail [email protected] e [email protected] ). Il progetto multimediale è declinato sui temi dell'inclusione, della legalità, dell'equilibrio di genere, della partecipazione civica dei giovani su tutti i media del network, giornale cartaceo, sito web, tv Rtp e radio Antenna dello Stretto, e si svolge anche attraverso gli incontri della GDS Academy, dall'auditorium Ses di via Bonino a Messina, facendo dialogare studentesse e studenti con esperti e esponenti istituzionali. La GDS Academy è stata inaugurata dal sottosegretario all'Editoria Alberto Barachini, che ha dialogato con scuole e università di Sicilia e Calabria. Sulle edizioni dell'inserto vengono pubblicati settimanalmente i lavori provenienti da istituti scolastici e Atenei, assieme a notizie d'interesse per il mondo dell'Istruzione.

Le quattro edizioni dell'inserto Noi Magazine di Gazzetta del Sud di giovedì 8 febbraio si aprono con l'intervista all'avv. Guido Scorza, componente del Collegio del Garante per la Protezione dei dati Personali, sul tema del contrasto al bullismo e cyberbullismo e dell'uso responsabile del web. L'appprofondimento, nel pezzo della coordinatrice dell'inserto Natalia La Rosa, prende le mosse dal Safer Internet Day, la Giornata della Sicurezza in rete del 6 febbraio, e dall'esame dei dati allarmanti che emergono dai diversi report resi noti in questi giorni, in cui si tiene anche la Giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo. Il pezzo di Giovanna Bergantin racconta gli eventi tenutisi in occasione del SID, promossi nell'ambito di Generazioni Connesse e di #cuoriconnessi. Tra le rubriche condivise, Noi e la Privacy annuncia l'intesa tra il Garante e il coordinamento dei presidenti dei Corecom delle regioni italiane per promuovere iniziative rivolte a sensibilizzare i giovani sull'uso responsabile del web.

Edizione Messina Sicilia

Le emozioni della terza puntata del Tg Giovani di Rtp sono raccontate dalla Media Leonardo da Vinci dell'Ic Villafranca, con le tante interviste tra cui quella al dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Stello Vadalà.

Ampio spazio ai temi legati alla Giornata della memoria del 27 gennaio: ne parlano il Liceo Maurolico, l'ITT LSSA Copernico, il Collegio S. Ignazio e gli istituti comprensivi di Messina Drago, Cannizzaro Galatti e Tremestieri, di Venetico con la media D'Arrigo, l'Ic Secondo di Milazzo con la Media Rizzo. L'Ic Pascoli Crispi ha vissuto intensamente la giornata dei calzini spaiati e racconta l'esperienza con la Comunicazione aumentativa alternativa che consente di comprendersi senza parlare. Il tema della lotta al bullismo torna con l'invito al rispetto che proviene dal Collegio S. Ignazio dopo l'incontro con il Sindacato autonomo di polizia per un momento di sensibilizzazione, e torna nella "lettera al direttore" che proviene dall'Ic Cannizzaro Galatti. Un appello importante dall'IIS Jaci sulla lotta ai disturbi alimentari, e sull'importanza della corretta alimentazione insiste anche l'IC Manzoni che accende poi i riflettori sui "muri invisibili" dell'emarginazione. Il Liceo Bisazza recensisce i primi episodi della quarta stagione di Mare Fuori mentre entra nel vivo il Carnevale dei più piccoli con l'evento promosso per giovedì dall'Ic La Pira Gentiluomo assieme ad altre scuole cittadine.

Grande soddisfazione per il Liceo La Farina, premiato nell'ambito del concorso sui diritti civili promosso dall'Unesco, mentre l'ITT Majorana e il Liceo Galilei raccontano le esperienze nell'ambito dei programmi Erasmus. Dal'Ic Cannizzaro Galatti l'allarme sul cambiamento climatico e la tutela dell'ambiente.

Prosegue il tour della legalità dei carabinieri, che hanno incontrato alunne e alunni del Collegio S. Ignazio, mentre il liceo Archimede racconta del dialogo con il vescovo ausiliare Cesare Di Pietro durante la visita pastorale a scuola.

Il motto dell'amicizia che lega i moschettieri di Dumas ricordato dall'IC Paradiso che ha assistito al musical in francese, mentre l'Ic Drago ha fatto un viaggio nei canti popolari.

ll sociologo Unime prof. Marco Centorrino punta i riflettori sull'allarme deep fake, mentre nella pagina Atenei Dello Stretto spazio all'analisi di UniVersoMe sulla 74 edizione del festival di Sanremo, "Amadeus V". E gli pazi dell'Ateneo, nel polo tecnologico di Papardo, hanno ospitato la visita di delegazioni internazionali di aziende impegnate nella lavorazione degli aromi.

Edizione Catanzato Crotone Lamezia Vibo

Ampio risalto a due temi importanti di stretta attualità come la lotta al bullismo e al cyberbullismo e la Shoah con i contributi arrivati dalle scuole in occasione della Giornata della Memoria. Il 6 febbraio si è celebrato il Safer Internet Day (la Giornata mondiale per la sicurezza in rete) con importanti iniziative: a soffermarsi su questo tema sono stati il liceo Borrelli di Santa Severina e il liceo Campanella di Lamezia. E ancora, l’IC Primo Circolo di Vibo, attraverso il progetto #CuoriConnessi, ha approfondito le tematiche relative al bullismo e al cyberbullismo. Nella seconda pagina, spazio poi all’IC Badolato e al tema della diversità come risorsa nella Giornata dei calzini spaiati. Nella terza pagina i temi legati all’Olocausto con gli approfondimenti dell’IPSSEOA di Soverato, dell’IC di Filadelfia e dell’ICS Vespucci di Vibo Marina. Spazio alle Consulte studentesche con un focus sull’educazione stradale e ampio risalto al programma di interventi promosso dall’Ufficio Coordinamento per l’educazione motoria, fisica e sportiva della Direzione Generale dell’USR Calabria con un pezzo firmato da Giovanna Bergantin. E ancora, altre scuole protagoniste con i loro contributi: il liceo Pitagora di Crotone che ripercorre la propria storia, l’IC Rombiolo con una studentessa premiata al concorso nazionale “Un poster per la pace” e l’IC Perri Pitagora di Lamezia Terme con una riflessione sul tema del riscaldamento globale.

Edizione Cosenza

Ampio spazio, anche in questa edizione, ai resoconti delle scuole sul Giorno della Memoria. A cominciare dall'evento organizzato dall'Istituto Comprensivo Spezzano-Celico che ha scelto la strada dell'arte, della musica e della scrittura per tenere vivo il ricordo di quell'epoca buia. L'iniziativa dell'Omnicomprensivo di San Demetrio, invece, si è basata sulla testimonianza dei sopravvissuti alla scure nazista.

Lo Scientifico Scorza riflette sul connubio vincente tra Rai e Calabria, avviato con il Concertone di Capodanno (a Crotone) e che proseguirà con le pillole arbereshe nella programmazione di quest'anno e, soprattutto, con la "due giorni" a Reggio Calabria del G7.

Il Polo Brutium promuove la cultura della pace e della valorizzazione di un prodotto tipico calabrese: il cedro. C'è chi raccoglie il frutto e chi... semina: è il caso di "nonno Marcello", seminatore dal cuore d'oro che ha mostrato ad alunni e alunne dell'IC di Fuscaldo i segreti del mestiere. All'Iti Acri lo studio del passato è finalizzato a costruire un futuro migliore, come testimoniano le studentesse sulle tracce della storia del '900. Ma all'interno delle aule scolastiche è necessario anche il benessere: l'Ite di Mirto ha predisposto un corso curato dalla Croce Rossa Italiana.

Edizione Reggio

Fornire gli strumenti utili per navigare sicuri ed evitare le trappole che spesso la rete può celare. Questo il percorso che l'istituto comprensivo Radice Alighieri ha messo in campo attraverso diverse iniziative del progetto Peer Education, l'ultima attività ha promosso un incontro a più voci con esperti del settore.

Una ricerca storica sulle tradizioni popolari del carnevale in Calabria è stata condotta dall'Istituto comprensivo Giovanni XXIII. Attraverso alcune citazioni letterarie sono state ricostruite le origini della maschera tipica del carnevale: Giangiurgolo. Una figura che è stata descritta attraverso i disegni e i versi. L'Istituto comprensivo Cassiodoro Don Bosco ha invece ricordato una pagina difficile della storia più recente del Paese. Le classi impegnate in un progetto dedicato al giornalismo hanno infatti raccolto la testimonianza della signora Lidia Murgia, istriana di Pola, sopravvissuta alle persecuzioni contro gli italiani e al massacro delle Foibe. Testimonianza a cui sarà dedicato un ampio servizio nel Tg della scuola, vi vista del 9 febbraio, Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe. Dedicato alla memoria delle vittime della mafia il concorso di Libera per le scuole nel ricordo della vittima reggina Angela Costatino.

La comunità dell'Ic Alvaro Scopelliti festeggia i cinque vincitori del concorso promosso per celebrare il 140. anniversario del padre del Futurismo, Umberto Boccioni.

L'Università Mediterranea è partner scientifica di un percorso che valorizza le eccellenze gastronomiche. In un'operazione di marketing territoriale condotta dall'Accademia delle Imprese Europea il Dipartimento di Agraria sostiene una ricerca sulla tracciabilità dei prodotti, che deve essere garantita così come prevede la normativa europea.