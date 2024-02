Editoria, contributi salvi per altri due anni: sì in Commissione Bilancio all'emendamento del Governo

E' stato approvato ieri notte dalla Commissione Bilancio della Camera l'emendamento, proposto con parere favorevole del governo, che “proroga la moratoria del taglio contributi editoria di altri 24 mesi (spostando l’inizio riduzione dal 2025 al 2028)” e che “si rende necessario in attesa di poter abrogare il comma 810 dell’art. 1 della legge 30.12.2018, n. 145 e nelle more dell’adozione del Regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri dell’Economia e delle Finanze e degli Affari esteri e della cooperazione internazionale per la ridefinizione e l’integrazione dei criteri per l’erogazione dei contributi a sostegno del settore dell’editoria e dell’informazione, ai sensi del comma 316 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2013, n. 213” .

L’emendamento ha sin dall’inizio avuto parere favorevole del Dipartimento Informazione e Editoria, guidato dal sottosegretario Alberto Barachini.