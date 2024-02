Su Noi Magazine adolescenza e relazioni: l'amore non è sopraffazione. Al Tg Giovani di Rtp sport, sostenibilità e... Sanremo

Torna Noi Magazine, l'inserto giovane del giovedì di Gazzetta del Sud dal 1996 in tutte le edizioni del quotidiano: Messina-Sicilia, Reggio, Cosenza e Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo. Prosegue anche il progetto di lettura critica e scrittura responsabile "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", giunto alla quinta edizione: l'adesione è gratuita e aperta a scuole di ogni ordine e grado e università (per info: 0902261 o mail [email protected] e [email protected] ). Il progetto multimediale è declinato sui temi dell'inclusione, della legalità, dell'equilibrio di genere, della partecipazione civica dei giovani su tutti i media del network, giornale cartaceo, sito web, tv Rtp e radio Antenna dello Stretto, e si svolge anche attraverso gli incontri della GDS Academy, dall'auditorium Ses di via Bonino a Messina, facendo dialogare studentesse e studenti con esperti e esponenti istituzionali. L a GDS Academy è stata inaugurata dal sottosegretario all'Editoria Alberto Barachini, che ha dialogato con scuole e università di Sicilia e Calabria. Sulle edizioni dell'inserto vengono pubblicati settimanalmente i lavori provenienti da istituti scolastici e Atenei, assieme a notizie d'interesse per il mondo dell'Istruzione.

In apertura sull'edizione del 15 febbraio Le quattro edizioni dell'inserto Noi Magazine di Gazzetta del Sud di giovedì 15 febbraio si aprono con il focus dedicato al tema delle relazioni tra adolescenti nel pezzo di Natalia La Rosa, responsabile dell'inserto, che prende spunto dal rapporto di Save The Children con Ipsos sulla violenza di genere tra i più giovani, proseguendo con l'analisi della docente Unime di psicologia dell'educazione Pina Filippello (con l'invito all'empatia) e del docente di sociologia della Comunicazione Marco Centorrino (il web tra potenziamento e sostituzione). Nel pezzo di Giovanna Bergantin il punto sulla direttiva del Ministero dell'Istruzione che dà indicazioni alle scuole di predispore progetti di educazione alle relazioni, stanziando 15 milioni di euro: se ne attende ora la concreta attuazione. Tra le rubriche condivise, anche Noi e la Privacy è dedicata al tema della violenza di genere in rete, con l'intervento della vicepresidente del Garante Ginevra Cerrina Feroni al convegno promosso dall'Autorità a Roma in occasione della Giornata internazionale della Privacy.

Edizione Messina-Sicilia

Sul tema della violenza di genere torna il Liceo Gailei di Spadafora con un video che ha vinto un premio regionale, mentre alla commemorazione della Shoah sono dedicati i lavori del Liceo Maurolico e dell'Ic Gravitelli Paino. Il Giorno del ricordo è ripreso dagli Istituti Martino e Cannizzaro Galatti, mentre sul conflitto in medioriente punta i riflettori il Liceo La Farina. Esordisce su questo numero la Consulta studentesca, che presenta componenti e obiettivi.

Prosegue il tour della legalità dei carabinieri, che ha toccato Gaggi e Taormina con le visite in classe, mentre l'Ic Cannizzaro Galatti invita a non essere indifferenti di fronte agli atti di bullismo e a rispettare le altre persone e l'Ic Secondo di Milazzo media Rizzo lancia l'allarme sul fenomeno hikikomori.

Ampio spazio al Tg Giovani di Rtp: in studio il Liceo Bisazza che racconta l'emozionante esperienza ai microfoni e nella preparazione dei servizi, fra cui quelli sullo sport, sulla sostenibilità e sul festival di Sanremo. Il carnevale ha ispirato le scuole, con maschere che richiamano i capolavori dell'arte e la sostenibilità: a raccontarlo gli istituti Drago, Cannizzaro Galatti e Pascoli Crispi. Uno studente dell'Istituto Mazzini ha ideato un sito web per aiutare i coetanei a studiare, mentre l'Ic La Pira Gentiluomo ricorda l'importanza dell'unicità presentando i suoi "calzini spaiati". L'IIS Jaci ha visitato l'Atm, mentre l'ITT LSSA Copernico di Barcellona tratteggia la figura di Don Bosco. L'Ic Paradiso ci porta a scoprire la magia della musica con la Filarmonica Laudamo, mentre l'IIS Minutoli presenta i grandi amici a quattro zampe. Il Collegio S. Ignazio ha vissuto intensamente la Festa della Candelora e la Giornata della Fratellanza, mentre un'analisi sul rapporto tra genitori e figli proviene dal Liceo Archimede.

Nella pagina Atenei dello Stretto torna il tema delle relazioni e della violenza di genere con la rilettura proposta da UniVersome del mito di Aretusa e Alfeo: una storia non d'amore ma di prevaricazione. La nuova Grammatica Treccani per le scuole superiori ha l'impronta dell'Ateneo di Messina: i tre autori, Fabio Rossi, Fabio Ruggiano e Raphael Merida, sono infatti docenti di Linguistica del Dicam, dove il volume verrà presentato il 19 febbraio.

Edizione Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

Ampio risalto a temi importanti come la lotta al bullismo e al cyberbullismo. Sull’argomento, ecco i contributi del liceo Costanzo di Decollatura con studentesse e studenti che hanno affrontato la tematica su un doppio binario: la realizzazione di alcuni murales e un incontro a scuola per approfondire la discussione. L’ICS Vespucci di Vibo Marina ha affrontato la tematica collegandola anche alla giornata del Safer Internet Day tenutati il 6 febbraio scorso, mentre al liceo Pitagora di Crotone è stata promossa l’iniziativa di una “RadioWeb”: “Bullismo e cyberbullismo: istruzioni per l’uso”. Dibattito vivace anche a Lamezia dove all’ITE De Fazio si è svolto un convegno alla presenza di illustri relatori, tra i quali il sindaco Paolo Mascaro. Il liceo D. Borrelli di Santa Severina ha acceso i fari sulla protesta degli agricoltori, che ha toccato anche Crotone e la Calabria, e sul Festival di Sanremo che riscuote sempre più l'interesse dei giovani. E sui giovani protagonisti a Sanremo si soffermano anche le Consulte studentesche. Proseguendo, i consueti ed originali contributi dell’IC Primo Circolo di Vibo Valentia con un approfondimento su “Zeroventi”, un fumetto che racconta la storia d’amore tra Nadine e Davide. Dall’Istituto vibonese, dall’IC di Rombiolo, nonché dal liceo Pitagora di Crotone, ecco alcuni contributi sul Carnevale: una poesia, l’approfondimento sulla storia di questa festività e il rito che si tramanda ormai da 25 anni a San Calogero con carri e divertimento per grandi e piccini. Infine, ecco l’IPSIA di Filadelfia con una riflessione sulle Giornate della Memoria e del Ricordo.

Edizione di Cosenza

Nell'edizione cosentina trova spazio la visita graditissima del prof. Georg Gottlob dell'Università della Calabria a studenti e studentesse dell'Itis Ipsia di Fuscaldo: è stata l'occasione per parlare delle nuove frontiere che sta varcando la scienza grazie all'intelligenza artificiale. Interessante anche l'approfondimento di uno studente del Liceo Scientifico Scorza sull'ascesa dell'Arabia Saudita, grazie al fondo PIF, all'interno del movimento calcistico internazionale. Da apprezzare, inoltre, l'iniziativa della casa editrice "Pellegrini" che ha proposto la realizzazione di un libro "aperto" che vede coinvolte le scuole dell'Alto Tirreno Cosentino. In terza pagina, ampiamente documentata la partecipazione del Polo Brutium alla Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza che si è tenuta all'Unical. L'Iti di Cariati, invece, approfondisce le novità legate all'indirizzo Alberghiero. Iniziativa curiosa da parte dell'Ic di Mandatoriccio che, tramite lo studio dei cognomi e dei nickname, risale alle origini delle famiglie del posto.

In quarta pagina l'importante iniziativa dell'Omnicomprensivo di San Demetrio Corone che distribuisce borse di studio a studenti e studentesse meritevoli. Risultati prestigiosi, infine, centrati dall'Ipsia Iti Acri nel campo dell'Astronomia.

Edizione Reggio

L'istituto comprensivo Radice Alighieri abbraccia il percorso Liberi di scegliere: nel corso di un incontro promosso dall' associazione Biesse, il magistrato Roberto Di Bella presidente del Tribunale per i minori di Catania ha spiegato il percorso con cui si dà una nuova opportunità ai figli delle famiglie criminali. Operazione che è diventata legge regionale ed al momento è al centro di un percorso di analisi parlamentare per diventare legge nazionale. Grazie ad una sinergia con il comune di Motta san Giovanni, l'Istituto Comprensivo ha partecipato ad una serie di incontri con cui sensibilizzare le classi sull'autismo assieme agli assistenti sociali. L'istituto Radice Alighieri ha promosso con diverse attività la giornata dei calzini spaiati. Dedicata allo spreco alimentare la ricerca dell'istituto comprensivo Giovanni XXIII, le classi hanno fornito una serie di suggerimenti con cui ridurre la quantità di cibo che finisce nella pattumiera. L'istituto comprensivo di Campo Calabro-San Roberto ha celebrato la giornata dedicata alla sicurezza in rete. Hanno denunciato un atto vandalico le classi dell'istituto De Gasperi, l' abbattimento del cartello destinato alla sosta per disabili - hanno ribadito -è un gesto che offende tutti.

L'Università Mediterranea ha adottato il nuovo piano di azioni positive, uno strumento con cui programmare le iniziative che per il prossimo triennio dovranno promuovere le pari opportunità all'interno dell' ateneo.