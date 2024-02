Su Noi Magazine le Stem senza barriere by Unical e Unime. Un tuffo nello Stretto con il Tg Giovani di Rtp

Torna Noi Magazine, l'inserto giovane del giovedì di Gazzetta del Sud dal 1996 in tutte le edizioni del quotidiano: Messina-Sicilia, Reggio, Cosenza e Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo. Prosegue anche il progetto di lettura critica e scrittura responsabile "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", giunto alla quinta edizione: l'adesione è gratuita e aperta a scuole di ogni ordine e grado e università (per info: 0902261 o mail [email protected] e [email protected] ). Il progetto multimediale è declinato sui temi dell'inclusione, della legalità, dell'equilibrio di genere, della partecipazione civica dei giovani su tutti i media del network, giornale cartaceo, sito web, tv Rtp e radio Antenna dello Stretto, e si svolge anche attraverso gli incontri della GDS Academy, dall'auditorium Ses di via Bonino a Messina, facendo dialogare studentesse e studenti con esperti e esponenti istituzionali. La GDS Academy è stata inaugurata dal sottosegretario all'Editoria Alberto Barachini, che ha dialogato con scuole e università di Sicilia e Calabria. Sulle edizioni dell'inserto vengono pubblicati settimanalmente i lavori provenienti da istituti scolastici e Atenei, assieme a notizie d'interesse per il mondo dell'Istruzione.

Edizione di Messina-Sicilia Ampio spazio al Tg Giovani, il programma di Rtp dedicato alle scuole: a raccontarci l'esperienza negli studi tv è l'Istituto Nautico Caio Duilio, con studentesse e studenti che hanno realizzati i tanti servizi fra cui quello sulle bellezze dello Stretto. In evidenza il contributo del Corecom Sicilia, che ha stipulato un protocollo con il Garante della Privacy e lavorerà in sinergia anche con l'ufficio scolastico regionale per iniziative a favore dei più giovani contro il cyberbullismo e le derive del web. E contro il bullismo l'approfondimento dell'IIS Copernico di Barcellona e le riflessioni dell'Ic Secondo di Milazzo, mentre proseguono gli incontri dei carabinieri nelle scuole della città e della provincia sui temi della legalità. Spazio all'intelligenza artificiale, su cui sono incentrati i due concorsi lanciati dal Mim e rivolti alle scuole: uno di essi è in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti, e ad approfondirne i termini è il pezzo di Giovanna Bergantin.

In apertura sull'edizione del 22 febbraio Le quattro edizioni dell'inserto Noi Magazine di Gazzetta del Sud di giovedì 22 febbraio si aprono con l'approfondimento sulle iniziative legate alla promozione di un approccio paritario alle discipline scientifiche, organizzate in particolare nell'ambito delle università di Messina e di Cosenza che hanno ampiamente coinvolto anche le scuole. Nel pezzo di Natalia La Rosa, responsabile dell'inserto, le riflessioni della prof.ssa Annamaria Canino, delegata alla formazione dell'Unical, e della prof.ssa Marina Trimarchi, associata di Fisica nucleare Unime e promotrice delle iniziative Stem by Unime. Prosegue con la rubrica condivisa Noi e la Privacy il focus sul convegno "Violenza nella rete. Violenza della rete" promosso dal Garante per la Protezione dei dati personali. L'intervento del presidente prof. Pasquale Stanzione evidenzia la gravissima incidenza delle dinamiche del web sulla vita reale, citando drammatici casi di cronaca.

Il Liceo Maurolico ci porta a scoprire la magia del palcoscenico teatrale, assieme al Liceo Galilei che ha seguito le prove dell'Aida e all'Ic Paradiso che ha assistito ad un concerto. Al festival di Sanremo è ispirato il commento del Liceo Bisazza, mentre l'Ic Pascoli Crispi presenta il club di scrittura in classe.

All'intelligenza artificiale è dedicato il focus del sociologo Unime prof. Marco Centorrino, che ne approfondisce l'uso nella decodifica dei papiri di Ercolano, e sulla tecnologia a scuola ha lavorato il Collegio S. Ignazio, che ha pure incontrato la scrittrice Tea Ranno per parlare della scrittura e delle fragilità.

Al Liceo La Farina è stato presentato il premio intitolato a Maria Celeste Celi e rivolto alle scuole, ma non solo: richiesti lavori sul tema dell'amore che costruisce la pace. L'Ic S. Margherita ricorda invece i bimbi del campo di Terezin, una piccola luce nel buio doloroso della Shoah. Dall'Ic Manzoni Dina e Clarenza una storia di affetto e fragilità. L'ITT Majorana di Milazzo ha visitato il Museo del Mare, mentre l'Ic La Pira Gentiluomo compie un viaggio nell'antica Grecia.

Le fondamenta dell'ordinamento giuridico spiegate dall'IIS Jaci, che ha incontrato il prorettore Unime Antonio Saitta al Dipartimento di Giurisprudenza per parlare dei diritti naturali. Una profonda riflessione dall'IIs Antonello, sul mondo del calcio e dei suoi eroi che, a causa della pressione economica ormai predominante, ha ben poco del romanticismo di un tempo. L'allegria del carnevale, che diverte ma insegna, è raccontata dall'Ic Balotta di Barcellona e dall'Ic Gravitelli Paino.

Nella pagina Atenei dello Stretto il focus sulla mobilità di UniVersome che parte dalle novità relative all'aeroporto dello Stretto. Lunedì prossimo l'inaugurazione dell'anno accademico di Unime, mentre il 15 marzo sarà inaugurato UnimeGds Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica promosso da Ses e Unime: iscrizioni fino al 26 febbraio.

Edizione Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

Molteplici i temi affrontati. Si parte dall’importante riflessione dell’IC Perri-Pitagora di Lamezia Terme sui temi legati alle disuguaglianze, le libertà negate e le sempre più crescenti violazioni dei diritti umani. A pagina 2 troviamo anche i contributi dell’IC di Sant’Onofrio con un articolo sull’amore al tempo del web, e come i sentimenti oggi debbano fare i conti con il ritmo infernale della tecnologia, e dell’IC Primo Circolo di Vibo, scuola secondaria di Primo Grado di Vena Superiore con la lettura dedicata al libro di Elena Favilli, “Ricette ribelli – il gusto della liberta”: storie di donne che hanno saputo ribellarsi, attraverso la cucina, a stereotipi e pregiudizi. Un importante focus ancora sui temi legati alle emergenze sociali del bullismo e del cyberbullismo con i contributi dell’ICS Vespucci di Vibo Marina e dell’IC Perri-Pitagora di Lamezia. Nel primo caso la sensibilizzazione ha coinvolto i più piccoli della scuola dell’Infanzia con laboratori ad hoc. Nel secondo caso un flash mob e il disegno del “Nodo Blu” per dire no ad alta voce a chi usa la prepotenza e la violenza. E ancora, spazio al liceo Borrelli di Santa Severina con un interessante approfondimento sull’essenza della verità e sulla parola utilizzata dai greci per identificarla: aléteia. Infine, il focus delle Consulte studentesche sulla Giornata del Ricordo: un’occasione di dibattito per mantenere alta l’attenzione su un fatto storico troppo spesso dimenticato. A pagina 4 spazio alle iniziative legate al Carnevale: in primo luogo con l’evento tenutosi a Francavilla Angitola che ha visto attivamente coinvolto l’I.O. di Filadelfia con la creazione di maschere ed emoticons; e poi anche il Carnevale che ha visto la partecipazione anche dei più piccoli all’IC di Badolato con balli e danza. Infine, spazio anche allo sport e al racconto dell’impresa sportiva dell’U.S. Serrastretta nel contributo del liceo Costanzo di Decollatura.

Edizione di Cosenza

La legalità è al centro dell'edizione cosentina grazie all'incontro promosso dalla Provincia di Cosenza che ha raccolto l'adesione di numerose scuole, tra cui il Liceo Scientifico Fermi. Molto partecipato, all'Unical, anche il convegno organizzato dalla rete ‘Emozioniamoci’ dedicato alla Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza. Per l'occasione, l'IC "Bianco" di Montalto ha presentato l’evento formativo che lo ha visto protagonista a Cagliari: il “Campus itinerante di Scuola Futura”.

L'IC Lanzino di Cosenza forma costruttori e costruttrici di pace. Dalla pace, appunto, alla pesante eredità lasciata dalla Seconda Guerra Mondiale e dall'Olocausto raccontata in uno spettacolo teatrale visto da studenti e studentesse dell'IC Casali del Manco 2. L'Erodoto di Cassano, invece, ha organizzato un importante convegno sull'importanza che ricopre il patrimonio artistico della Calabria. Giornata speciale per l'Ipsia-Iti Acri che ha permesso a nove maturandi di partecipare a una selezione di lavoro in vista del prossimo anno: saranno tutti assunti in Basilicata.

In quarta pagina, ampio spazio al patto formativo sottoscritto tra gli Istituti scolastici cosentini e la Regione, con l'interessamento del Centro per l'impiego. Interessante occasione di confronto per le classi dell'Erodoto di Cassano che ha accolto il docente scrittore Claudio Dionesalvi. Rilevante anche l'attività svolta dall'Istituto tecnico Trasporti e Logistica di Cetraro, alle prese con il mare e i suoi segreti. Divertimento e tradizione, infine, hanno caratterizzato le feste di Carnevale che hanno coinvolto le scuole di Paola.

Edizione di Reggio

Il diritto all'istruzione non ha genere. Parte da questo principio la ricerca condotta dall'istituto comprensivo Cassiodoro Don Bosco sulla discriminazione che ancora in molti paesi nega la possibilità di frequentare la scuola a tante bambine. Un percorso dedicato all'apprendimento Steam dell'Istituto comprensivo Radice Alighieri è culminato in un dibattito a più voci con autorevoli rappresentanti del mondo delle professioni reggine. L'appello arrivato dalle relatrici è stato quello all'impegno e alla determinazione per vincere la cultura patriarcale che ancora ostacola l'affermazione delle donne in diverse professioni.

Tante riflessioni e ricerche per celebrare la giornata del Safer Internet day. L'Istituto comprensivo Giovanni XXIII ha proposto una serie di elaborati in cui emerge la consapevolezza delle classi rispetto all'uso responsabile dei social media e alla diffusione del fenomeno del cyberbullismo.

Un progetto di inclusione per fermare il bullismo attraverso le figure mitologiche. Questo l'obiettivo dell'iniziativa promossa dall'associazione Adexo all'istituto comprensivo Nosside Pythagoras.

Dedicate al tema dell'amicizia le letture e gli approfondimenti dell'istituto comprensivo di Delianuova.

Carnevale in piazza per l'Istituto comprensivo Radice Alighieri che ha scelto una festa a tema per animare e vie del quartiere.

L'Università Mediterranea potenzia l'offerta formativa. Il Comitato Regionale Universitario di Coordinamento della Regione Calabria ha espresso parere favorevole per l’attivazione dei due nuovi Corsi di Laurea triennale in Ingegneria Meccanica e Scienze Motorie e Diritto allo Sport