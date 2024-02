Su Noi Magazine l'elogio dell'unicità, il Tg Giovani, le morti sul lavoro e il doloroso ricordo di Cutro

In una giornata "rara" come il 29 febbraio, l'inserto Noi Magazine si apre con l'elogio dell'unicità, e cioè con la riflessione sulla diversità di ciascuno, il cui rispetto richiede un obiettivo di uguaglianza non formale, ma sostanziale, e cioè non un livellamento forzoso, ma la garanzia di pari opportunità e di non discriminazione (tema cui è dedicata la giornata internazionale del 1 marzo). Solo così può si consentire "la realizzazione della persona umana", prevista dalla Costituzione , e richiamata nel pezzo della responsabile dell'inserto Natalia La Rosa, che riprende la prolusione del presidente emerito della Corte Costituzionale Gaetano Silvestri all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Ateneo di Messina, incentrata sul "merito inclusivo" del dettato costituzionale. E a riflettere sull'unicità sono la prof.ssa Antonella Valenti dell'Università della Calabria di Cosenza e la prof.ssa Giovanna Costanzo, dell'Ateneo di Messina. Sempre in prima pagina la Giornata delle malattie rare, che si celebra il 29 febbraio, data al centro della ricostruzione sociologica del prof. Marco Centorrino, tra credenze e bisogno di certezze. Tra le rubriche condivise anche questa settimana Noi e la Privacy mette al centro il tema dell'uso responsabile del web, annunciando l'indagine aperta dalla Commissione europea su TikTok per i timori legati a rischi per i minori, come ad esempio, l'effetto "tana del coniglio".

Spazio al Tg Giovani di Rtp, con l'IIS Jaci tra turismo e risorse culturali, mentre l'IIS Verona Trento annuncia la nascita della nuova redazione scolastica. Temi ambientali per i licei La Farina e Archimede e per l'Ic Tremestieri, mentre il pezzo di Giovanna Bargantin annuncia la Money Global Week, la settimana dedicata all'educazione finanziaria tra i giovani. Sulla lotta alle discriminazioni i lavori dell'Ic Secondo Media Rizzo di Milazzo e degli istituti comprensivi Pascol Crispi e Manzoni Dina e Clarenza che inneggiano all'accoglienza. Riflessioni sulle guerre per il Liceo Galilei che ha visitato il Museo dello sbarco di Catania e per il Collegio S. Ignazio che ha incontrato l'autrice Claudia Terranova. Il Giorno del Ricordo al centro dei lavori dell'Ic Gravitelli Paino e del Collegio S. Ignazio.

Il liceo Maurolico rilancia l'indirizzo biomedico e gli approfondimenti con l'Ordine dei medici. La scienza senza barriere per il Liceo Bisazza che ha incontrato Ersilia Vaudo, chief diversity offier (responsabile per la valorizzazione delle diversità) dell'Agenzia spaziale europea, mentre l'istituto comprensivo S. Margherita si dedica agli esperimenti scientifici in classe e l'Ic Drago realizza un curioso gioco matematico. L'Ic Mazzini tratteggia l'opera di Hemingway durante le lezioni di inglese, mentre l'IIS Copernico di Barcellona rievoca i giorni del carnevale in cui l'allegria ha stimolato la riflessione e l'Ic Paradiso rivive a teatro l'emozione dell'Aida.

Nella pagina Atenei dello Stretto l'apertura è dedicata all'inaugurazione dell'anno accademico Unime - con la rettrice Giovanna Spatari, il presidente emerito della Corte Costituzionale Gaetano Silvestri e il presidente della Regione Renato Schifani - raccontata da Universome all'insegna del merito, della giustizia sociale e delle istanze provenienti dalla componente studentesca. E sempre nella stessa pagina, l'importante premio internazionale per una ricerca Unime condotta dalla prorettrice Maria Grazia Sindoni e riguardante il rapporto tra scuola e multimodalità.

Edizione Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

Tema drammatico per il liceo Diodato-Borrelli di Santa Severina che parla delle morti sul lavoro. Numeri impressionanti (quasi 200 vittime solamente nei primi due mesi del 2024) che certificano come si tratti di una vera e propria emergenza che va affrontata con risposte adeguate. Altro tema forte, quello legato al terribile naufragio di Steccato di Cutro avvenuto il 26 febbraio 2023: ad un anno di distanza da quella tragedia, le Consulte Studentesche tornano a riflettere su evento che ha provocato dolore e tristezza infiniti. Spazio poi all'intelligenza artificiale, su cui sono incentrati i due concorsi lanciati dal Mim e rivolti alle scuole: uno di essi è in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti, e ad approfondirne i termini è il pezzo di Giovanna Bergantin.

Un altro tema affrontato è quello legato alle origini e alle tradizioni e alle iniziative messe in campo dall’IC Badolato in occasione della Giornata nazionale del Dialetto e delle Lingue locali. Si parla di legalità attraverso l’ITT Malafarina di Soverato, protagonista di un progetto che coinvolge ben 25 scuole tra Calabria e Sicilia. E ancora, il liceo Pitagora di Crotone racconta del convegno organizzato con la docente dell’Unical Maria Intrieri per raccontare la storia dei Greci e come la storia antica si riverbera sull’attualità. Gli alunni e le alunne di Mesoraca hanno partecipato al progetto “PretenDiamo legalità” della Polizia, l’IC Sant’Onofrio-Stefanaconi racconta dell’elezione del sindaco e del Consiglio comunale baby, mentre l’ICS Vespucci ha inaugurato il progetto scolastico del TG Young. Focus dell’IC Primo Circolo di Vibo sul divieto dei cellulari a scuola e sull’uso dei social in America con impatti negativi sugli adolescenti. E ancora: le favole e le illustrazioni del’IC Perri-Pitagora di Lamezia e il pezzo del liceo Costanzo di Decollatura sul Festival di Sanremo ed in particolare sulla serata delle cover.

Edizione di Cosenza

La tragedia di Cutro occupa una posizione di primo piano nell'ultimo numero di febbraio dell'edizione cosentina di Noi Magazine: il racconto di quei giorni di studentesse e studenti dell'IC Rende Commenda che hanno accolto un piccolo gruppo di migranti, ma anche il resoconto delle Consulte studentesche calabresi. Il Giorno della memoria visto con gli occhi di alunni e alunne della Primaria di Casole Bruzio e il Giorno del ricordo (sempre curato dalle Consulte studentesche) completano la pagina.

Spazio importante riservato allo studio sugli effetti dell'alcol effettuato dall'Ipsia-Iti di Acri, così come è rilevante la notizia dei concorsi banditi dal Miur nelle scuole sull'Intelligenza artificiale. Interessanti anche la riscoperta del "Genius loci", nata dal confronto tra l'artista Francesco Forciniti e lo Scientifico di Mirto Crosia, e la celebrazione dei 110 anni del Cosenza calcio raccontata dall'IC Rende Commenda.

A pagina 4, ha lasciato il segno il confronto tra liceali dello Scorza e l'esperto di Finanza Maurizio Bozzo. Importanti anche i due pezzi di matrice scientifica composti dal Liceo Classico da Fiore (il progresso ispirato dalle donne) e dall'IC Bianco di Montalto (visita alla Biblioteca nazionale di Cosenza).

Edizione Reggio

Il rispetto delle regole, la legalità e la giustizia sono le armi con cui le classi dell'Istituto comprensivo Giovanni XXIII intendono portare avanti la battaglia contro la mafia. Le classi hanno elaborato delle riflessioni partendo da una ricerca storica sul fenomeno, ispirandosi in questo percorso alle figure eroiche di alcuni magistrati come Antonino Scopelliti, il giudice ucciso dalla mafia nel 1991 nel territorio reggino.

Si conclude con la consegna di un riconoscimento il percorso che ha visto le classi dell'istituto Nosside Pythagoras protagoniste dei laboratori di animazione alla lettura. Progettualità proposta come un'alternativa valida all'utilizzo dei paradigmi comunicativi dei social media.

Un premio per la maschera green realizzata dall'Istituto comprensivo Radice Alighieri. Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha voluto premiare le scelte originali delle classi di ideare e realizzare una maschera con materiali di riciclo, nel corso di una cerimonia tenuta nella cornice di Palazzo San Giorgio.

Per la rubrica Noi e la Privacy vengono messi in guardia gli utenti del web dei pericoli della navigazione, non ultimo quello della dipendenza. Non a caso l'Ue ha avviato un'indagine su Tik Tok. Le sfide ed i rischi dell'intelligenza artificiale vengono affrontati attraverso due concorsi del Mim. Il ministero attraverso dei contest rivolti alle scuole vuole sollecitare la riflessione rispetto alle criticità delle nuove tecnologie.

Tante adesioni e tanti riconoscimenti per il concorso del Comune di Bova Marina rivolto alle scuole dell'area grecanica. Una prima edizione che ha visto protagonisti con tantissimi elaborati le classi dell'Ic Montebello-Motta S. Giovanni.

Un laboratorio sull'intelligenza emotiva ha sollecitato le classi dell'Ic di Delianuova a riflettere sul valore dell'amicizia. Una ricerca avviata attraverso la lettura dei brandi di antologia che è partita dall'antica Grecia fino all'amicizia dei social.

L'Università Mediterranea in collaborazione con gli Ordini tecnici del territorio promuove la cultura della sicurezza rispetto al rischio sismico. Un incontro ha ribadito non solo la fragilità del territorio ma anche del patrimonio di immobili già esistenti, realizzati prima dell'avvento delle nuove e più stringenti norme che disciplinano il settore edile.