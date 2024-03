Uguaglianza a scuola? "Un errore": ecco perché non tutti vanno trattati allo stesso modo, rispettando la diversità contro le discriminazioni

Uguali? Assolutamente no, non lo siamo. E proprio giornate come quelle appena trascorse (il 29 febbraio, giornata "rara" per eccellenza, e il 1 marzo, contro le discriminazioni) offrono lo spunto per richiamare quanto solennemente ricordato dal presidente emerito della Corte Costituzionale prof. Gaetano Silvestri tenendo la prolusione inaugurale dell’anno accademico dell’Ateneo di Messina, riflettendo su quell’«egualitarismo che Norberto Bobbio riteneva un tradimento della vera eguaglianza, in quanto forzosamente livellatore di situazioni diverse». Fondamentale diventa quindi comprendere che anelare all’uguaglianza non può significare il voler “cancellare” la diversità, in quanto essa è indelebilmente connaturata a ogni essere umano nella sua unicità, come con semplicità e efficacia è stato comunicato al grande pubblico dal palco di Sanremo nell’edizione 2023 da un’icona della “unicità” come Drusilla Foer. Differenze che quindi non vanno cancellate in nome di un bisogno di omologazione (a cosa, poi?), ma valorizzate per consentire quel “pieno sviluppo della persona umana” che, come richiamato ancora da Silvestri, è uno dei passaggi “mirabili” della nostra Costituzione, in cui già oltre 70 anni addietro si colse perfettamente l’urgenza del riaffermare il primato della persona - che l’ordinamento non “crea” ma “riconosce” - contro ogni discriminazione.

Un veleno che invece - nonostante una cotanta premessa di principio - continua a scorrere, più o meno latentemente, nel tessuto sociale, al punto da rendere necessaria un’altra “Giornata internazionale”: quella appunto contro le discriminazioni, che si tiene il 1 marzo e fu lanciata per la prima volta nel 2014 da Michel Sidibé, direttore esecutivo di UNAIDS, (il programma delle Nazioni Unite per l'Aids/Hiv) per promuovere una più ampia sensibilizzazione sui temi della discriminazione, che si manifesta in mille modi integrando sempre una intollerabile violazione dei diritti umani a causa di pregiudizi e stereotipi, (in)fondati su etnia, età, disabilità, religione, genere, lingua, cultura, orientamento sessuale o politico, scatenando intolleranza e violenza e pregiudicando quel “pieno sviluppo della persona umana”, costituzionalmente garantito. Con conseguenze inaccettabili sull’individuo e la comunità, al punto da richiedere che contro la discriminazione - oltre alla nostra Costituzione - si esprimano direttamente le fonti sovranazionali, come la Dichiarazione universale dei diritti umani e la Convenzione europea dei diritti umani (art. 14).