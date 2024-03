Su Noi Magazine la scuola che insegna a... stare bene, il Tg Giovani con la sicurezza sul lavoro e l'inaugurazione di Unime Gds Lab

Torna Noi Magazine, l'inserto giovane del giovedì di Gazzetta del Sud dal 1996 in tutte le edizioni del quotidiano: Messina-Sicilia, Reggio, Cosenza e Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo. Prosegue anche il progetto di lettura critica e scrittura responsabile "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", giunto alla quinta edizione: l'adesione è gratuita e aperta a scuole di ogni ordine e grado e università ( per info: 0902261 o mail [email protected] e [email protected] ). Il progetto multimediale è declinato sui temi dell'inclusione, della legalità, dell'equilibrio di genere, della partecipazione civica dei giovani su tutti i media del network, giornale cartaceo, sito web, tv Rtp e radio Antenna dello Stretto, e si svolge anche attraverso gli incontri della GDS Academy, dall'auditorium Ses di via Bonino a Messina, facendo dialogare studentesse e studenti con esperti e esponenti istituzionali. La GDS Academy è stata inaugurata dal sottosegretario all'Editoria Alberto Barachini, che ha dialogato con scuole e università di Sicilia e Calabria. Sulle edizioni dell'inserto vengono pubblicati settimanalmente i lavori provenienti da istituti scolastici e Atenei, assieme a notizie d'interesse per il mondo dell'Istruzione.

In apertura su Noi Magazine in tutte le edizioni il focus sul benessere a scuola, riprendendo il "Well-being at School" che è il tema annuale di eTwinning, la community voluta dalla Commissione Europea nell'ambito delle azioni di Erasmus+ e che raggruppa un milione di insegnanti europei: tutte le info sul sito di Indire, l'Istituto di documentazione del Ministero dell'Istruzione, con il programma delle attività volte alla collaborazione internazionale tra gli istituti. E di scuola che fa "stare meglio", aiutando i giovani ad imparare e a crescere, si parla nel pezzo della responsabile dell'inserto Natalia La Rosa, in dialogo con la prof.ssa Luana Sorrenti, associata di Psicologia dello Sviluppo e dell’educazione del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale e responsabile Area Formazione del Centro di Ricerca e Intervento Psicologico dell'Università degli Studi di Messina. E sempre sui temi del benessere a scuola il pezzo di Vittorio Scarpelli su una best practice a Roggiano, in provincia di Cosenza: grazie alla sinergia tra scuola e associazioni è stata realizzata un'aula inclusiva con metodo Teacch. L'approfondimento di Giovanna Bergantin è invece incentrato sulla sensibilizzazione verso i disturbi alimentatri, in vista della Giornata del Fiocchetto lilla che si tiene il 15 marzo: anche la scuola in prima linea con incontri e dibattiti.

Tra le rubriche condivise, Noi e la Privacy torna sul vademecum "La scuola a prova di privacy" realizzato dal Garante e disponibile sul sito gpdp.it evidenziando che i dati sensibili non sono solo quelli dei minori, ma anche quelli ad esempio di docenti o personale scolastico, che necessitano di adeguate tutele.

Edizione Messina-Sicilia

Riflettori puntati sul Tg Giovani dell'IIS Minutoli Quasimodo Cuppari: tra i temi trattati, quello drammaticamente attuale della sicurezza sul lavoro. Intenso il ricordo del compagno Marco De Luca, scomparso in un incidente, cui il tg è stato dedicato.

Il Liceo la Farina ricorda la tragedia dei conflitti internazionali, mentre l'Ic Mazzini commemora il dramma delle deportazioni. Il paginone centrale è dedicato ancora alla riflessione sui diritti delle donne e sulle pari opportunità, con i lavori del Collegio S. Ignazio, dell'ITT Majorana di Milazzo, dell'ITT Copernico di Barcellona, degli Ic Gravitelli Paino, Manzoni Dina e Clarenza, Pascoli Crispi, Secondo di Milazzo con la media Rizzo, Balotta di Barcellona e Cannizzaro Galatti che ha approfondito anche il concetto di rispetto e il suo valore nelle dinamiche della convivenza civile.

Di salute si occupa il Liceo Maurolico, che ha partecipato all'iniziativa di sensibilizzazione sull'epilessia promossa dal Policlinico universitario, mentre la sostenibilità ambientale è al centro dei lavori dell'Ic Mazzini con Reclick, dell'Ic Cannizzaro Galatti con le Ecomaschere e dell'Ic Tremestieri con M'illumino di meno.

Una nuova visita nell'ambito del tour della legalità per i carabinieri del Comando provinciale, che hanno incontrato studentesse e studenti dell'Ic S. Francesco di Paola di Messina.

I cento giorni agli esami di maturità sono stati festeggiati dal Liceo Galilei di Spadafora, mentre il Liceo Bisazza è stato protagonista dei Giochi Matematici.

Soddisfazione all'IIS verona Trento per le nuove aule, mentre l'IIS Jaci guarda al futuro con le attività di orientamento.

L'Ic La Pira Gentiluomo ha approfondito i temi del bullismo attraverso un incontro letterario, mentre l'Ic Pascoli Crispi racconta i successi nella corsa campestre. Cultura in primo piano per l'Ic Cannizzaro Galatti e per l'Ic Paradiso che ha realizzato autentici papiri egizi.

Il sociologo Unime Marco Centorrino accende i riflettori sulle applicazioni di intelligenza artificiale capaci di creare video a partire da immagini, perfette ma "senz'anima", mentre sul Safer Internet Day torna il Liceo Archimede.

Nella pagina Atenei dello Stretto si riprende il tema dell'apertura, perché anche in ambiente universitario è fondamentale sostenere studentesse e studenti e soprattutto quelli che fanno più fatica a proseguire nel percorso di studio: ad approfondire il progetto di supporto psicologico è la redazione di UniVersoMe. Nella stessa pagina si annuncia l'inaugurazione di Unime Gds Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica promosso da Ses e Unime: appuntamento venerdì 15 marzo nell'auditorium del polo aziendale di via Bonino.

Edizione Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

Ampio approfondimento sulla Giornata internazionale della donna con gli articoli dei licei Borrelli di Santa Severina, Pitagora di Crotone e Campanella di Lamezia Terme e dell’IC Primo Circolo di Vibo Valentia su Dante e le figure femminili nella Divina Commedia. Il liceo D. Borrelli di Santa Severina riflette sul tema della libertà di espressione e sulle recenti polemiche scaturite dalle frasi del cantante Ghali a Sanremo. Spazio poi al consueto focus delle Consulte studentesche, questa volta dedicato agli studi STEM approfonditi attraverso un dibattito a Lamezia con il prof della "fisica che ci piace" Vincenzo Schettini. E ancora, tante altre scuole protagoniste: l’ICS Vespucci di Vibo Marina con l’esperienza al teatro Cilea di Reggio Calabria, ancora il liceo Classico Pitagora di Crotone vincitore dei campionati regionali di Debate e l’IPSSEOA di Soverato che racconta l’esperienza vissuta in Belgio grazie al programma Erasmus Plus KA1. L’IC di Sant’Onofrio offre uno spunto sull’intelligenza artificiale. Poi riecco il liceo Pitagora di Crotone con la recensione sul celebre film “Amarcord” di Federico Fellini. E ancora, spazio nuovamente all’IC Primo Circolo di Vibo con le consuete letture in cui si cimentano le alunne e gli alunni vibonesi. L’IC Perri-Pitagora di Lamezia Terme ha preso parte ai campionati nazionali di Astronomia a Reggio Calabria, mentre esordisce la new entry sull'inserto Noi Magazine: il liceo classico Salesiani Don Bosco di Soverato con la proficua esperienza del viaggio studio a Bruxelles alla scoperta delle istituzioni europee.

Edizione di Cosenza

Nell'edizione cosentina spicca l'incontro delle Consulte studentesche calabresi con il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, così come uno spazio importante è stato riservato alla seconda lezione sulla legalità promossa dal Polo tecnico-scientifico Brutium.

L'Ite di Cariati tratta l'argomento della sicurezza negli ambienti di lavoro, sulla scorta delle riflessioni recenti del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In evidenza anche l'iniziativa "Semi di solidarietà" realizzata dall'IC Casali del Manco II in collaborazione con l'associazione Anteas. Grande soddisfazione per l'Ipsia-Iti di Acri che ha messo in mostra la brillantezza di alcune studentesse e alcuni studenti in occasione di un percorso ludico-didattico. Interessante anche la riflessione di uno studente del Liceo Scientifico Scorza dopo il colpaccio di mercato della Ferrari, che l'anno prossimo si avvarrà del supercampione Lewis Hamilton.

In quarta pagina, da segnalare l'iniziativa sul management culinario promossa dall'Ipseoa San Francesco di Paola, così come è degno di nota l'incontro delle Consulte studentesche in occasione della lezione tenuta dal prof. di Fisica, Vincenzo Schettini. Il Liceo Classico di San Demetrio, invece, si è confrontato con manager esperte del mondo della finanza, attive presso la Banca d'Italia. Infine, nel Museo del Presente di Rende, si è tenuta la presentazione del libro "Joy per sempre" di Salvatore Blasco.

Edizione di Reggio

Una ricerca storica sul lungo percorso verso la parità di genere. Così le classi dell'Ic Giovanni XXIII hanno voluto celebrare la giornata internazionale dedicata alla donna. Una ricorrenza che viene impropriamente chiamata festa di cui spesso si disconosce l'origine. Le classi hanno voluto ripercorrere quel cammino attraverso delle figure simboliche che hanno condotto attraverso le loro attività professionali una battaglia per affermare la parità.

Le donne celebri dell'arte proiettate all'epoca dei social. Le classi dell'Istituto comprensivo Michele Macrì hanno coniugato la tecnologia alla creatività per rivedere alcune famose protagoniste della storia dell'arte. Le consulte studentesche per celebrare la giornata hanno voluto esaltare le pari opportunità in termini professionali partendo dallo studio delle materie scientifiche.

L'Ic Radice Alighieri sul podio del premio promosso dal Centro studi Colocrisi sul tema della violenza di genere. I lavori premiati delle studentesse e degli studenti dell'Istituto sono stati esposti in una mostra nella galleria di Palazzo San Giorgio, la sede del Comune.

I carabinieri incontrano le classi dell'Istituto comprensivo di Bova Marina per affrontare i temi del bullismo, le insidie della rete e l'uso di stupefacenti. Un appuntamento con cui ribadire la vicinanza e la prossimità dell'Arma alle comunità del territorio.

La lirica entra in classe all'Istituto comprensivo Scopelliti Alvaro con il progetto Opera Lab Edu, un nuovo programma educativo che fa conoscere la magia del teatro e dell'opera.

L'Università Mediterranea avvia il progetto di housing con cui rilancia il diritto allo studio. Sessanta posti letto in più saranno garantiti al corpo studentesco grazie alle risorse del PNRR