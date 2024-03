Il futuro dell'Istruzione a Didacta 2024 tra scuola e Università, ricordando Don Bosco: l'educazione è il cuore

Una full immersion di tre giorni all’insegna dell’innovazione e della formazione nella filiera scolastica: dal nido all’università. Ha aperto i battenti oggi alla Fortezza da Basso la settima edizione di Didacta Italia 2024, in programma fino a venerdì. L’importante kermesse dedicata al mondo della scuola è partita con l‘attesa cerimonia inaugurale alla quale hanno preso parte, dopo il saluto del presidente di Firenze Fiera, Lorenzo Becattini, Sara Funaro, assessora all’Istruzione del Comune di Firenze, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Leonardo Bassilichi, presidente della Camera di Commercio di Firenze, Cristina Grieco, presidente di Indire, Alessandra Petrucci, rettrice dell’Università di Firenze e Theodor Niehaus, presidente di Didacta International. E c'è attesa per la terza edizione di Didacta Sicilia, nel prossimo ottobre, e per il nuovo spin off: Didacta Puglia.

“Alla base della scuola ci sono principalmente i valori della libertà e del lavoro. E la libertà coincide con la crescita culturale, che permette allo studente di realizzarsi come cittadino maturo e responsabile, libero da condizionamenti.- ha detto intervenendo all’inaugurazione il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara -L'istruzione deve far emergere i talenti e le potenzialità di ognuno, fornire ai giovani gli strumenti per poter realizzare le proprie aspirazioni e i propri sogni. Didacta Italia è un appuntamento fondamentale perché ogni anno presenta le migliori pratiche per poter attuare tutto questo: esperienze a confronto, nuove tecnologie, incontri e dibattiti ad altissimo livello tra tutti i protagonisti del mondo della scuola. Anche in questa edizione il Ministero dell’Istruzione e del Merito è protagonista su temi chiave per la formazione di oggi, come la riforma dell’istruzione tecnico-professionale e l’utilizzo corretto dell’Intelligenza artificiale”.