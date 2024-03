Su Noi Magazine l'Anm e i giovani nei "Dialoghi con la Magistratura", il Tg delle scuole di Rtp e l'"esordio" di Unime Gds Lab

Torna Noi Magazine, l'inserto giovane del giovedì di Gazzetta del Sud dal 1996 in tutte le edizioni del quotidiano: Messina-Sicilia, Reggio, Cosenza e Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo. Prosegue anche il progetto di lettura critica e scrittura responsabile "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", giunto alla quinta edizione: l'adesione è gratuita e aperta a scuole di ogni ordine e grado e università (per info: 0902261 o mail [email protected] e [email protected] ). Il progetto multimediale è declinato sui temi dell'inclusione, della legalità, dell'equilibrio di genere, della partecipazione civica dei giovani su tutti i media del network, giornale cartaceo, sito web, tv Rtp e radio Antenna dello Stretto, e si svolge anche attraverso gli incontri della GDS Academy, dall'auditorium Ses di via Bonino a Messina, facendo dialogare studentesse e studenti con esperti e esponenti istituzionali. La GDS Academy è stata inaugurata dal sottosegretario all'Editoria Alberto Barachini, che ha dialogato con scuole e università di Sicilia e Calabria. Sulle edizioni dell'inserto vengono pubblicati settimanalmente i lavori provenienti da istituti scolastici e Atenei, assieme a notizie d'interesse per il mondo dell'Istruzione.

Legalità, giurisdizione e Costituzione: in apertura sull'edizione del 21 marzo Nella Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie in apertura su Noi Magazine in tutte le edizioni c'è l'iniziativa promossa dall'Anm "Dialoghi con la Magistratura", per parlare ad ampio raggio di giurisdizione, diritti e Costituzione. Ad illustrarne gli obiettivi, rivolgendosi in particolare al pubblico giovane, è il presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia, nell'intervista realizzata dalla responsabile dell'inserto Natalia La Rosa. Tante le iniziative promosse a livello nazionale: lunedì 25 si terranno quelle in programma a Reggio Calabria e a Messina, dove protagonisti del dibattito saranno studentesse e studenti delle scuole e di Unime Gds Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica promosso da Ses e Ateneo. E su tutte le tre edizioni calabresi ampio spazio in prima pagina all'intenso incontro delle Consulte studentesche regionali con Nicola Gratteri, procuratore a Napoli dopo lunghi anni in Calabria, in prina linea contro la criminalità. Tra le rubriche condivise torna Noi e la Privacy con un ulteriore approfondimento sul vademecum La Scuola a Prova di Privacy disponibile sul sito del Garante per la protezione dei dati personali, mentre in tutte le edizioni, con il pezzo di Giovanna Bergantin, si accendono i riflettori su Didacta, il più importante appuntamento fieristico italiano dedicato all'innovazione nell'istruzione, che si apre oggi a Firenze e si concluderà venerdì 22, con l'importante novità: la rafforzata presenza delle Università.

Edizione di Messina-Sicilia

I riflettori sono sempre accesi nello studio del Tg Giovani di Rtp: sabato scorso protagonisti sono stati studenti e studentesse del Liceo Galilei di Spadafora, che raccontano l'intensa esperienza vissuta e ricostruiscono le tante tematiche trattate, tra esse l'impegno conto la violenza di genere. Sabato prossimo ai microfoni l'Ic Gravitelli Paino. Il tema della legalità ritorna fortemente con l'ampio spazio al progetto Liberi di Segliere che ha visto l'incontro dell'IC S. Francesco di Paola con il giudice Roberto Di Bella, promotore del percorso volto a dare nuove speranze di futuro ai giovani. L'Ic Tremestieri ha incontrato la Guardia di Finanza per parlare di contrasto alla droga, mentre l'IIS Jaci ha approfondito i temi della sicurezza stradale con l'Associazione giovani avvocati. Prosegue intanto l'intenso e meritorio progetto di prossimità del Comando provinciale dei Carabinieri, con un nutrito calendario di incontri a scuola in tutto il territorio condotti dagli ufficiali delle Compagnie locali: in questa edizione il racconto dell'Ic S. Margherita di Messina e il report sugli appuntamenti che hanno riguardato le scuole di S. Stefano di Camastra (Alberghiero, Artistico e scuola media Lombardo Radice).

Il Liceo Maurolico tratteggia la poetica "musicale" di Eugenio Montale, mentre il Liceo La Farina ha incontrato l'autrice messinese da best seller Alessia Gazzola. Emozioni a teatro per l'IIS Copernico di Barcellona, che ha assistito a Hamlet, e per l'Ic Cannizzaro Galatti con il capolavoro verdiano Aida. Grandissima soddisfazione per il Liceo Archimede, con le sue campionesse regionali di debate, mentre l'IIS Verona Trento racconta l'esperienza nell'ambito di Erasmus +. Intense esperienze per il Collegio S. Ignazio: il viaggio nell'anima attraverso il borgo collinare di Cumia e l'inno all'accoglienza con la presentazione del libro Mosaiko. Appello per il rispetto dei diritti umani dall'Ic Mazzini, che ha incontrato i volontari di Amnesty International. E sempre dall'IC una riflessione sul futuro e sulle scelte della scuola superiore. Sulla parità di genere gli approfondimenti degli Ic Balotta e Foscolo di Barcellona, e Secondo Media Rizzo di Milazzo, mentre l'incontro con l'autore ha consentito all'Ic Gravitelli Paino di riflettere sul bullismo. La sostenibilità ambientale al centro dei lavori dell'Ic Tremestieri Media Martino e delle allegre eco-maschere dell'Ic Cannizzaro Galatti, che approfondisce anche il tema dei disturbi alimentari e dedica versi ai papà e a tutte le donne. L'Ic Pascoli Crispi sensibilizza sulle attività dell'Aism, per la ricerca contro la sclerosi multipla, mentre l'Ic Cannizzaro Galatti invita a riconoscere e combattere i disturbi del comportamento alimentare.

Visite culturali per l'Ic Venetico al Palcultura di Messina per la mostra iconografica su Antonello, e per l'Ic Paradiso immerso tra i capolavori del Museo regionale di Messina.

Il sociologo Unime prof. Marco Centorrino analizza i risvolti comunicativi del "Kate-gate", mentre il Liceo Bisazza evidenzia le opportunità dell'Intelligenza artificiale che, però non sostituirà mai quella "naturale".

Nella pagina Atenei dello Stretto l'apertura si ricollega ai temi della legalità, con l'intervista di UniVersoMe al prof. Giovanni Moschella, presidente del Centro studi sulle mafie di Unime. Studentesse e studenti di Unime Gds Lab esordiscono sull'inserto con la prima pubblicazione di pezzi riguardanti l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Ateneo di Messina: la prova di scrittura giornalistica fa parte delle attività del laboratorio promosso da Ses e Ateneo, inaugurato lo scorso 15 marzo nell'auditorium della Gazzetta e che giovedì 21 proseguirà al Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne Unime.

Edizione Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

Dal liceo Borrelli di Santa Severina riflettori accesi sui test di Medicina dello scorso anno, e focus sui dati delle iscrizioni al prossimo anno scolastico. L’Ipsseoa di Soverato racconta le attività promosse in occasione dell’8 marzo con le lezioni di cittadinanza attiva e le riflessioni di studentesse e studenti sulla storia del ruolo delle donne. L’IC Perri-Pitagora di Lamezia si interroga sulla speranza di pace a oltre due anni dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina. Dal liceo Costanzo di Decollatura l’esperienza vissuta da una studentessa all’ultima edizione del Giffoni Film Festival. Ampio risalto all’analisi dell’Istituto Sant’Antonio da Padova di Soverato sul film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi. L’IC Primo Circolo di Vibo, in occasione della Giornata mondiale della Poesia, attualizzato la celeberrima poesia di Giacomo Leopardi, “Il sabato del villaggio” trasformando la donzelletta in una contemporanea influencer. L'ICS Vespucci di Vibo Marina propone un racconto horror con una “lotta” tra il buio e la luce e con le iniziative intraprese da alunne e alunni in occasione della settimana della sostenibilità.

Edizione di Cosenza

La seconda pagina dell'edizione cosentina, sulla scorta della prima, si apre sul tema della legalità sotto forma della ricerca delle radici della Calabria: una finestra aperta sulle meraviglie di una terra troppo spesso vilipesa e associata alla criminalità. Un viaggio unico quello promosso dall'Erodoto di Thurii di Cassano Ionio. Dalla bellezza morfologica dei territori a quella... estetica il passo è breve. Peccato che, spesso, la ricerca ossessiva di apparire perfetti possa portare degli effetti collaterali, come il dismorfismo: se ne è discusso al liceo Metastasio di Scalea. Spazio allo studio sulle api - abbinato al parallelismo con la capacità di sapersi sacrificare delle donne e degli uomini - presentato dal Classico di San Demetrio Corone. Attività sulla tele...didattica invece, all'interno di un Pcto, per studentesse e studenti del Liceo Classico Pitagora.

In quarta pagina, una riflessione molto interessante sui disturbi alimentari a opera dell'IC Spezzano Sila-Celico. E di alimenti (tipici e tradizionali), nel contesto del Ramadan, ne parla una studentessa dell'Ipseoa di Cariati. L'Ipsia-Iti di Acri, invece, analizza i pro e i contro della tecnologia. Il Liceo Classico da Fiore di Rende, infine, dedica un seminario per studiare a fondo la figura dell'importante economista Ezio Tarantelli, dai suoi primi studi fino all'assassinio per mano delle BR.

Edizione di Reggio

Un percorso all'insegna della sicurezza per le classi dell'Ic Radice Alighieri. “Internet security: la scuola avamposto di prevenzione” il tema dell'incontro con la Polizia di Stato. Una esigenza nata dall’incredibile evoluzione qualitativa e quantitativa del crimine informatico degli ultimi anni ha reso chiaro un aspetto: la sicurezza dei nostri dati personali, delle nostre immagini è in pericolo. L'IC Alvaro Scopelliti festeggia il passaggio alla finali delle Olimpiadi di Astronomia di uno dei suoi studenti.

L'Ic Cassiodoro Don Bosco ha condotto una ricerca sulla felicità. Il 20 marzo di ogni anno si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale della Felicità istituita nel 2012 dall’Assemblea Generale della Nazioni Unite (ONU), un evento che vuole celebrare la felicità in ogni sua forma. Non a caso, inoltre, questa coincide con l’equinozio di primavera, proprio per ribadire la rinascita della primavera e delle emozioni positive.

L’I.C. Montebello Jonico-Motta S.Giovanni ha promosso una serie di incontri dedicati all'orientamento. A fare da guida alle classi i maestri del lavoro che hanno affrontato con i giovani argomenti importanti per la formazione di cittadini consapevoli, dall'educazione finanziaria, all'ambiente, alle prospettive occupazionali.

La lettura del genere fantasy è stata al centro delle attività dell'Ic Giovanni XXIII, attraverso le vicende di Harry Potter e del Signore degli Anelli le classi hanno riscoperto il piacere della lettura.

Promosso dalla Pastorale università alla Mediterranea si è tenuto un incontro sull'intelligenza artificiale e il giornalismo.