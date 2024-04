Su Noi Magazine la scuola "universale" oltre l'inclusione e il "caso" di Afragola, il Tg Giovani con la lotta alla violenza di genere e i lavori di Unime Gds Lab

Torna Noi Magazine, l'inserto giovane del giovedì di Gazzetta del Sud dal 1996 in tutte le edizioni del quotidiano: Messina-Sicilia, Reggio, Cosenza e Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo. Prosegue anche il progetto di lettura critica e scrittura responsabile "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", giunto alla quinta edizione: l'adesione è gratuita e aperta a scuole di ogni ordine e grado e università (per info: 0902261 o mail [email protected] e [email protected] ). Il progetto multimediale è declinato sui temi dell'inclusione, della legalità, dell'equilibrio di genere, della partecipazione civica dei giovani su tutti i media del network, giornale cartaceo, sito web, tv Rtp e radio Antenna dello Stretto , e si svolge anche attraverso gli incontri della GDS Academy, dall'auditorium Ses di via Bonino a Messina, facendo dialogare studentesse e studenti con esperti e esponenti istituzionali. La GDS Academy è stata inaugurata dal sottosegretario all'Editoria Alberto Barachini, che ha dialogato con scuole e università di Sicilia e Calabria. Sulle edizioni dell'inserto vengono pubblicati settimanalmente i lavori provenienti da istituti scolastici e Atenei, assieme a notizie d'interesse per il mondo dell'Istruzione. Il focus della prima pagina In prima pagina sull'inserto Noi Magazine c'è la Scuola Universale, disegnata su misura per ciascuna persona, senza più distinguere tra "normalità" e "disabilità": a tratteggiarla con l'Universal Design of Learning la prof.ssa Antonella Valenti, ordinaria di Pedagogia speciale dell'Unical di Cosenza, nel pezzo della responsabile dell'inserto Natalia La Rosa. E nelle giornate in cui si accendono i riflettori sulla consapevolezza dell'autismo, il focus sul caso della scuola di Afragola in cui uno studente con autismo è stato allontanato da una conferenza su richiesta della preside, perchè "disturbava". Nella rubrica condivisa Noi e la Privacy, Giovanna Bergantin ricostruisce le attività del laboratorio promosso dal Garante per la protezione dei dati personali a Didacta e rivolto alle scuole per potenziare l'apprendimento dei temi legati all'uso responsabile del web.

L'Ic Manzoni Dina e Clarenza racconta la storia di un orsetto che diventa simbolo di accoglienza, mentre l'Ic Cannizzaro Galatti ha incentrato sul tema della libertà il suo laboratorio di scrittura. Ai temi della salute e della scienza sono dedicate la attività dell'Istituto Majorana di Milazzo, ospite del Dipartimento di Veterinaria dell'Ateneo, e dell'Ic La Pira Gentiluomo, che ha studiato la piramide alimentare. Sostenibilità al centro per l'Ic Cannizzaro Galatti che riflette sul ciclo dell'acqua e sulla necessità di non sprecarla, mentre l'Ic Pascoli Crispi racconta un'esperienza da... Nobel assegnandolo allo scienziato Albert Sabin!.

L'Ic Copernico di Barcellona ha incontrato i protagonisti dell'impegno antiracket sul territorio, l'Ic Secondo media Rizzo di Milazzo ha ricordato Graziella Campagna, mentre l'Ic Manzoni riflette sul bullismo. L'IIS Jaci ha assistito ad una rappresentazione teatrale sulla vita di Falcone, mentre l'IC Foscolo di Barcellona ha ricordato le vittime innocenti delle mafie. E i temi della legalità sono stati al centro anche del dialogo tra i carabinieri e i giovani dell'Oratorio salesiano di S. Matteo a Giostra.

L'IIS verona Trento è in vetrina con i corsi di Automatica, mentre la storia del cioccolato è raccontata dal Collegio S. Ignazio.

Il sociologo Unime prof. Marco Centorrino accende i riflettori sulle dinamiche comunicative del web, nato come spazio di approfondimento senza limiti fisici di lunghezza e oggi invece regno della sintesi anche a causa della velocità di consumo dei suoi contenuti: un guadagno di tempo o una perdita di qualità?

Nella pagina Atenei dello Stretto UniVersoMe presenta il Garante degli studenti e delle studentesse dell'Ateneo, mentre prosegue l'attività di Unime Gds Lab: questa settimana i lavori delle studentesse e degli studenti che partecipano al laboratorio di tecnica giornalistica promosso da Unime e Ses sono incentrati sull'evento inaugurale tenutosi nell'auditorium della Gazzetta, con la full immersion nel polo aziendale. E nella stessa pagina spazio ad una importante novità: il nuovo testo di Grammatica Treccani per le scuole superiori porta la firma di Unime, a redigerlo infatti gli studiosi di linguistica del Dicam Fabio Rossi, Fabio Ruggiano e Rafael Merida che lo hanno presentato sottolineandone anche gli aspetti più contemporanei, come il superamento degli stereotipi di genere, in linea con l'orientamento del prestigioso Istituto scientifico.

Edizione Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

Il mese di aprile si apre con due approfondimenti importanti sul tema dell’aborto da parte del liceo classico D. Borrelli di Santa Severina (KR) e del liceo Costanzo di Decollatura (CZ). Entrambe le riflessioni prendono spunto dalla recente storica riforma votata in Francia. Altro tema molto importante è quello legato all’autismo con un pezzo dell’IC Primo Circolo di Vibo Valentia che sul punto offre anche uno spunto poetico. A completare la seconda pagina, due aspetti trattati dall’ICS Vespucci di Vibo Marina: uno sul progetto PretenDiamo Legalità, l’altro sull’anniversario dell’unità d’Italia. Nella terza pagina spazio ad un altro progetto, quello sviluppato dall’IPSSEOA di Soverato che ha fatto visita al Comune guidato dal sindaco Daniele Vacca nell’ambito del progetto “A scuola di Autonomia”. E ancora, nuovamente una riflessione del liceo D. Borrelli di Santa Severina su uno dei cantanti più in voga in questo momento, il rapper napoletano Geolier arrivato secondo al Festival di Sanremo. Poi, ecco la festa dell’IC Perri-Pitagora di Lamezia Terme premiata all’Umg di Catanzaro nell’ambito dell’iniziativa “SuperScienceMe”. C’è poi il consueto spazio riservato alle Consulte studentesche che questa settimana incentrano la loro attività sui temi legati allo sport e ai Giochi sportivi studenteschi. In quarta pagina ampio risalto all’iniziativa che ha coinvolto l’I.O. di Filadelfia in occasione del “Thèâtre Français International”, con un interessante laboratorio teatrale interattivo in lingua francese. A teatro anche il liceo Pitagora di Crotone che ha approfondito la storia di struggente di Rita Atria. Infine, l’Istituto Salesiano Sant'Antonio da Padova di Soverato ha redatto un pezzo a carattere sportivo dando spazio alla locale squadra di pallavolo femminile retrocessa in Serie B dopo 14 anni consecutivi nel campionato di A2.

Edizione di Cosenza

Nella seconda pagina, spazio importante per il successo ottenuto dallo Scientifico Scorza in occasione dei Campionati del Patrimonio (secondo posto a livello nazionale). Da un patrimonio (artistico) a un altro (naturalistico) grazie all’attività promossa dall’IC Casali del Manco 2 con la responsabile della Riserva Fai “Giganti della Sila”. Esperienza memorabile per l’IIS “Valentini-Maiorana” di Castrolibero, che ha fatto conoscere ai propri studenti e alle proprie studentesse il mondo dell’Informazione Technology.

Nella seconda pagina, campeggia la voglia di pace trasmessa attraverso… il tg delle meraviglie da parte dei bambine e delle bambine della Primaria di Casali del Manco. Si parla anche di Intelligenza artificiale grazie ai consigli del Polo tecnico-scientifico Brutium di Cosenza. Degna di nota anche l’esperienza artistica della rappresentanza del da Fiore, che si è cimentata nello spettacolo “Pinocchio” all’Unical.

Emozionante la visita delle scuole di Cassano, Cosenza e Crotone al Parlamento Europeo, sopazio anche al blitz nella redazione cosentina di “Gazzetta del Sud” da parte dell’Ic di San Lucido e all’ottima performance delle studentesse del liceo Da Fiore in una kermesse in inglese.

Edizione di Reggio

Un inno al rispetto della vita viene elaborato dall'istituto comprensivo Cassidoro Don bosco. Le classi hanno eseguito un ricerca che ha fatto un parallelo tra quello che avviene in diversi paesi del mondo in cui ancora vige la pena di morte. Da questa analisi parte l'appello affinché venga rispettata in tutto il mondo la Dichiarazione universale dei diritti umani.

L'istituto comprensivo Giovanni XXIII invece ha condotto un'analisi sul valore del denaro. Un percorso introspettivo in cui le classi hanno realizzato che le risorse economiche sono utili preziose per ottenere le cose di cui si ha bisogno, ma anche i più grandi patrimoni non possono comprare la felicità.

La campagna di Legambiente fa tappa all'Istituto comprensivo Radice Alighieri. Nel corso della manifestazione Nontiscordardime le classi e gli insegnanti assieme ai volontati dell'associazione e ai rappresentanti delle istituzioni hanno messo a dimora degli alberi e scelto di ripulire un'ala dell'istituto. Un incontro dedicato alla legalità e alla Costituzione è stato promosso dall'Istituto comprensivo di Delianuova. L'iniziativa ha ospitato il procuratore del Tribunale per i minori, Roberto Di Palma che ha parlato ai giovani della giustizia.

L'Istituto comprensivo di Campo Calabro ha dedicato una serie di attività per mettere in guardia le classi sui pericoli che possono celarsi in rete. Un percorso che ha visto in qualità di relatori gli agenti della Polizia Postale.

L'Università Mediterranea potenzia l'offerta formativa con il Corso di laurea Magistrale biennale LM-50 in Progettazione pedagogica e gestione dei servizi educativi per i minori consente di acquisire la qualifica di pedagogista (L. 205/2017) ossia di specialista nella progettazione, nel coordinamento e nella valutazione pedagogica degli interventi educativi rivolti ai minori con focus sui bambini e sugli adolescenti con bisogni educativi speciali (per difficoltà di apprendimento, disabilità, situazioni di svantaggio socio-culturale, esigenze connesse alla interculturalità, alle tecnologie e ai nuovi media).