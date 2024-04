Su Noi Magazine il Privacy Tour tra lettere e disegni, il Tg Giovani che racconta il territorio e i lavori di Unime Gds Lab

Torna Noi Magazine, l'inserto giovane del giovedì di Gazzetta del Sud dal 1996 in tutte le edizioni del quotidiano: Messina-Sicilia, Reggio, Cosenza e Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo. Prosegue anche il progetto di lettura critica e scrittura responsabile "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", giunto alla quinta edizione: l'adesione è gratuita e aperta a scuole di ogni ordine e grado e università (per info: 0902261 o mail [email protected] e [email protected] ).

Il progetto multimediale è declinato sui temi dell'inclusione, della legalità, dell'equilibrio di genere, della partecipazione civica dei giovani su tutti i media del network, giornale cartaceo, sito web, tv Rtp e radio Antenna dello Stretto, e si svolge anche attraverso gli incontri della GDS Academy, dall'auditorium Ses di via Bonino a Messina, facendo dialogare studentesse e studenti con esperti e esponenti istituzionali. La GDS Academy è stata inaugurata dal sottosegretario all'Editoria Alberto Barachini, che ha dialogato con scuole e università di Sicilia e Calabria.

Sulle edizioni dell'inserto vengono pubblicati settimanalmente i lavori provenienti da istituti scolastici e Atenei, assieme a notizie d'interesse per il mondo dell'Istruzione.

Il focus della prima pagina: il Privacy Tour

La prima pagina delle quattro edizioni è dedicata al grande evento in programma a Messina giovedì 11 e venerdì 12 aprile: il lancio nazionale del Privacy Tour, l'iniziativa di sensibilizzazione sul valore dei dati personali voluta dal Garante per la protezione dei dati personali che parte da Messina in sinergia con Società Editrice Sud coinvolgendo anche scuole e università. E in prima pagina i lavori di studentesse e studenti delle scuole siciliane e calabresi che hanno riflettuto sul concetto di privacy con lettere e disegni: il loro messaggio è di grande consapevoleza e attenzione, ma soprattutto si rivolgono ai "grandi" per non esser lasciati soli nella loro scoperta del mondo, reale e virtuale.

Tra i pezzi condivisi nelle edizioni quello di Giovanna Bergantin sui concorsi per le scuole in tema di lettura e letteratura. Edizione di Messina-Sicilia Ampio spazio al Tg Giovani di Rtp, con l'Ic Villafranca che ha raccontato le bellezze del territorio anche attraverso impegnative interviste, mentre l'IIS Antonello ha dedicato una cena solidale al compagno del corso serale prematuramente scomparso.

Il Liceo Maurolico ha intervistato Tea Ranno, autrice di "Un Tram per la vita", mentre l'Ic Pascoli Crispi ha visuto intensamente le Giornate Fai, così come l'Ic Drago. L'Ic Tremestieri insiste sul risparmio energetico, mentre il Collegio S. Ignazio ha celebrato la Giornata dell'acqua e l'Ic S. Margherita ricorda come la difesa dell'ambiente passi da piccoli gesti. E per riscoprire la bellezza della natura arrivano i versi dell'Ic Manzoni con il disegno di Giulia.

Il Liceo La Farina riflette sulla felicità, mentre il Liceo Bisazza ha incontrato l'autore Paolo Di Paolo, e anche l'ITT Copernico rilancia la bellezza della lettura, così come l'Ic Paradiso. Due temi forti per l'Ic Gravitelli Paino, che sensibilizza sull'autismo e partecipa alla Giornata per la Memoria delle vittime di mafia promossa da Libera. Dal Liceo Galilei arriva un inno alla pace, mentre l'Ic Tremestieri tratteggia alcune figure femminili nel campo musicale.

Il Liceo Archimede racconta due grandi invenzioni, la stampa a caratteri mobili e quella digitale, mentre l'IIS Verona Trento racconta del nuovo progetto su sport e inclusione.

L'Ic Mazzini analizza le scelte dell'indirizzo di studi superiori, mentre l'Ic Cannizzaro Galatti ricorda la triste storia della Baronessa di Carini.

La cultura della legalità in classe con i carabinieri della Compagnia di Taormina e con l'incontro che si è tenuto alla scuola Foscolo di Barcellona per parlare di come affrontare ad esempio il bullismo.