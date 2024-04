Su Noi Magazine i temi del Privacy Tour con l'Ansa e i Corecom, spazio al TG Giovani di RTP e a Unime GDS Lab

Il progetto multimediale è declinato sui temi dell'inclusione, della legalità, dell'equilibrio di genere, della partecipazione civica dei giovani su tutti i media del network , giornale cartaceo, sito web, tv Rtp e radio Antenna dello Stretto, e si svolge anche attraverso gli incontri della GDS Academy, dall'auditorium Ses di via Bonino a Messina, facendo dialogare studentesse e studenti con esperti e esponenti istituzionali. La GDS Academy è stata inaugurata dal sottosegretario all'Editoria Alberto Barachini, che ha dialogato con scuole e università di Sicilia e Calabria. Sulle edizioni dell'inserto, che sarà pubblicato fino al 23 maggio, vengono riportati settimanalmente i lavori provenienti da istituti scolastici e Atenei, assieme a notizie d'interesse per il mondo dell'Istruzione. Sempre nell'ambito dell'Academy si svolgono le attività di Unime Gds Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica promosso da Ses e Ateneo di Messina. Tra le altre opportunità offerte da Ses per dare voce a studentesse e studenti c'è il Tg Giovani, settimanalmente realizzato in collaborazione con la redazione della tv Rtp, in onda sabato alle 15,10.

Torna Noi Magazine, l'inserto giovane del giovedì di Gazzetta del Sud dal 1996 in tutte le edizioni del quotidiano: Messina-Sicilia, Reggio, Cosenza e Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo. Prosegue anche il progetto di lettura critica e scrittura responsabile "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", giunto alla quinta edizione: l'adesione è gratuita e aperta a scuole di ogni ordine e grado e università (per info: 0902261 o mail [email protected] e [email protected] ).

E' partito da Messina il Privacy Tour, l'iniziativa di sensibilizzazione sui temi dell'uso consapevole del web voluta dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali: l'evento di lancio su "Informazione è protezione" promosso da Ses al teatro Vittorio Emanuele di Messina con ampia partecipazione ha registrato una serie di interventi importanti che saranno ripresi su Noi Magazine. Questa settimana nelle prime pagine dei quattro inserti il pezzo della responsabile del progetto Natalia La Rosa riprende la rassegna di notizie tra privacy e intelligenza artificiale proposta dal giornalista consulente dell'Ansa Enzo Quaratino, componente del Consiglio di Disciplina nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. Sempre in prima pagina i due importanti contributi dei Corecom di Sicilia e Calabria, i cui presidenti sono intervenuti su palco dell'evento di Messina per annunciare le iniziative a favore soprattutto della sensibilizzazione verso il pubblico più giovane.

L'inserto non sarà pubblicato giovedì 25 aprile, giorno di chiusura delle scuole nella festa della Liberazione, mentre la settimana successiva sarà pubblicato in tutte le edizioni venerdì 3 aprile (e non giovedì 2 maggio, giorno in cui i quotidiani non vengono pubblicati per la festività precedente del 1 maggio).

Edizione di Messina-Sicilia

Ampio spazio al Tg Giovani con le edizioni curate dal Liceo Bisazza e dall'Istituto Nautico Caio Duilio: sotto i riflettori l'intelligenza artificiale, il Ponte e la riqualificazione del territorio.

Il Liceo Maurolico riflette sui valori dello sport, così come l'IIS Copernico di Barcellona che ha incontrato un giovane ex studente oggi atleta paralimpico per parlare di tenacia e coraggio. Campionati provinciali di scacchi all'IC Foscolo di Barcellona e competizione studentesca vissuta con soddisfazione anche per l'Ic Pascoli Crispi di Messina. L'Ic Cannizzaro Galatti ricostruisce il valore e il significato della Festa della Liberazione del 25 aprile, e ricorda l'importanza dei temi della sostenibilità ambientale, così come l'Ic Drago con un progetto sulla biodiversità.

L'IIs Jaci ha ospitato un corso di formazione per l'amministrazione di condominio mentre l'ITT Majorana di Milazzo ha vissuto intensamente la Giornata della meteorologia con l'Università e l'Aeronautica militare parlando di cambiamento climatico.

Incontri con le autrici per il Liceo Archimede e per i comprensivi S. Margherita e Boer Verona Trento, mentre il Liceo Galilei ha partecipato al Certamen Hodiernae Latinitatis di Termini Imerese .

L'Ic Tremestieri Media Martino riflette sulla diversità durante le giornate di sensibilizzazione e consapevolezza dell'autismo, mentre l'IIS La Farina Basile racconta l'intensa esperienza di Pet Therapy. L'IIS Verona Trento è stato premiato per un raccolto sulle fragilità dal Lions Club.

L'IIS Antonello ha partecipato a un'importante conferenza sull'intelligenza artificiale declinata su tematiche bioetiche mentre l'Ic Manzoni Dina e Clarenza rilegge la Divina Commedia. L'Ic Tremestieri media Martino lancia un appello dopo i ripetuti casi di violenza contro insegnanti a scuola, mentre prosegue il tour della legalità dei Carabinieri del Comando Provinciale nelle scuole della città e della provincia: numerosi gli incontri sul territorio di Barcellona .

L'Ic La Pira Gentiluomo parla di pace con le voci dei piccoli, mentre l'Ic Secondo media Rizzo di Milazzo riflette sull'eccessivo uso dei telefonini in classe. L'Ic Paradiso racconta l'emozionante incontro con il chitarrista Gianluca Rando.

Una mattina di grande entusiasmo per la scuola Primaria dell'Ic Cannizzaro Galatti: le classi 4E e 4D sono state in visita al polo aziendale Ses e lo raccontano su Noi Magazine, mentre la 4C parla di pace. Alla scoperta del territorio per il Liceo del Collegio S. Ignazio, con un tuffo nella riserva di Ganzirri per la Giornata dell'acqua, e per l'IC Gravitelli Paino con la Giornata Fai a Palazzo di Giustizia.

Il sociologo Unime prof. Marco Centorrino approfondisce un aspetto molto rilevante dell'intelligenza artificiale impiegata nelle strategie di comunicazione e marketing commerciale, con risvolti anche sull'andamento del mercato che rendono necessarie azioni di educazione al consumo responsabile.

Nella pagina Atenei dello Stretto una riflessione interessante proposta da Universome sul contenzioso giudiziario e sugli strumenti preventivi di conciliazione per evitarlo, ottenendo positivi effetti di natura economica ma anche "umana" evitando lunghi conflitti nelle aule di giustizia.

Da Unime Gds Lab invece la ricostruzione di un evento che ha visto protagonisti studentesse e studenti: l'incontro Dialoghi con la Magistratura, proposto dall'Anm per approfondire proprio con i più giovani i temi d'attualità legati alla giurisdizione.

Edizione Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

Ampio risalto alla Giornata nazionale del Mare e della cultura marinara celebratasi nei giorni scorsi a Reggio Calabria alla presenza, tra gli altri, del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Una bella ed intensa manifestazione raccontata dai rappresentanti delle Consulte studentesche che sono state invitate a partecipare a questo importante e partecipato evento. Su tutte le edizioni calabresi, inoltre, il pezzo di Giovanna Bergantin sulla scuola aperta tutto l’anno col Piano estate, l'iniziativa del Mim che eroga fondi alle scuole al fine di programmare attività anche dopo la fine delle lezioni.

Nella seconda pagina uno spazio importante per l’incontro che l’ICS Vespucci di Vibo Marina ha tenuto insieme a Giuseppe Bartucca, presidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Vibo Valentia in occasione della Giornata nazionale del Braille. E sullo stesso tema, ulteriore riflessione sull’esempio dato da Cristian, alunno ipovedente che ha partecipato alle competizioni sportive studentesche. Spazio anche all’IPSSEOA di Soverato e all’incontro avuto con la Croce Rossa con l’esplicazione delle pratiche di Primo soccorso. Nella terza pagina protagonista l’IC Perri Pitagora di Lamezia Terme con due articoli: il primo dedicato ai social e a come fare per disintossicarsi dallo smartphone attraverso l’esempio del libro scritto dall’autore lametino Fernando Muraca. Dall’Istituto lametino ecco poi un’ulteriore riflessione sul tema dell’immigrazione e sui risvolti socio-politici ed economici che essa comporta. Sempre dal comprensorio lametino, ecco il liceo Costanzo di Decollatura che racconta della manifestazione in ricordo della studentessa Mariantonietta Bonacci prematuramente scomparsa. Infine, spazio all’IC Primo Circolo di Vibo e all’incontro con il giudice Roberto Di Bella. Nella quarta pagina protagonista l’I.T.T. Malafarina di Soverato con il tema della salvaguardia ambientale approfondito all’associazione “Mare Pulito”. Spazio poi all’ITE De Fazio di Lamezia Terme e alla riflessione sui colori dell’anima della studentessa Desirèe Foscolo. Infine, i contributi dell’IC Rombiolo, che ha raccontato dell’incontro con suor Carolina Iavazzo in occasione della “Giornata dei Giusti dell’Umanità”, e del liceo Pitagora di Crotone che ha messo in risalto la prima tappa della Coppa Italia 420, manifestazione velica organizzata dal Club Velico Crotone.

Edizione di Cosenza

Nell'ultima edizione cosentina del mese di aprile, ampio spazio ai progetti che certificano la presenza del MIM sul territorio calabrese. Come la visita del ministro Valditara a Reggio Calabria (Arena dello Stretto) in occasione della Giornata nazionale del mare. Una visita testimoniata dalle Consulte studentesche. Di matrice ministeriale anche il "Piano estate" che, attraverso le scuole aperte, mira a offrire continuità formativa - sebbene erogata in modalità dalle lezioni che si svolgono negli altri mesi - e sostegno alle famiglie. Di livello... nazionale anche i risultati ottenuti nella robotica dall'IISS Erodoto di Thurii Cassano, campione e vicecampione nazionale nella categoria Rescue Line Under 19. In terza pagina ampio spazio al progetto "Ciak... Un processo simulato per evitare un vero processo” che stavolta ha coinvolto il Liceo Classico di San Demetrio Corone. Dal luogo della Legalità, come il Tribunale, all'Unical, centro nevralgico del Sapere, grazie l'Ipsia-Iti di Acri che ha preso parte a un progetto sulla sensibilizzazione sui temi legati all'ambiente. Argomenti molto cari anche al Liceo Scorza che ha dato vita a un'app finalizzata al risparmio energetico. In quarta pagina campeggiano gli orti solidali e il progetto promosso dall'associazione Anteas nelle scuole (culminato all'Iti Monaco con la consegna di 15 tablet a studenti meritevoli con basso reddito). E di orti - didattici - si parla anche grazie al percorso dedicato alla natura sviluppato dall'Ic Casali del Manco 2. Tornando indoor, merita una menzione l'attività svolta nel laboratorio di Chimica dell'Iti Mazzone, in cui studenti e studentesse hanno realizzato e poi messo in vendita alcuni prodotti di uso quotidiano come creme e candele.

Edizione di Reggio

Le divise vicine ai giovani per radicare la cultura della legalità. In diversi istituti reggini le forze dell'ordine hanno tenuto degli incontri a tema.

Agenti con unità cinofile della Polizia di Stato hanno raccontato e dimostrato alle classi dell'Istituto comprensivo Radice Alighieri i loro settori di impiego: ordine pubblico e vigilanza, Antidroga, Antiesplosivo, Ricerca e soccorso in superficie o sotto macerie. Tutti preziosi per la comunità.

Le classi della scuola secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo di Montebello-Motta invece hanno ospitato una rappresentanza della Polizia Stradale. Nel corso dell'iniziativa gli agenti hanno ribadito quanto sia importante tenere comportamenti corretti per scongiurare pericoli per la propria sicurezza e per quella degli altri. Presso l'Istituto Comprensivo San Francesco di Palmi, trecento studentesse e studenti sono stati nominati Anas Ambassador: ambasciatori e ambasciatrici della sicurezza stradale. L'evento rientra nel progetto di educazione stradale Anas “Eroi sulla strada, in viaggio con Nico” ed è accreditato dal Mim tra le iniziative Edustrata promosse dal Ministero per sensibilizzare i giovani alla sicurezza stradale.

I carabinieri hanno tenuto una lezione di legalità per le classi dell'Istituto comprensivo Cassiodoro Don Bosco. I temi affrontati: il bullismo, anche nella forma cyber, lo stalking, l’uso consapevole dei social network. Le classi dell'Istituto Cassiodoro Don Bosco hanno inoltre elaborato una ricerca sul diritto alla vita, una riflessione in cui viene condannata la guerra e la pena di morte. All'Università Mediterranea hanno preso il via le lezioni per i futuri presidenti di seggio delle imminenti elezioni europee. Il percorso rientra nel protocollo d'intesa sottoscritto tra l'Ateneo, il Comune, la Prefettura e la Corte d'Appello.