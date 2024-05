Su Noi Magazine il Privacy Tour che torna tra libertà di informazione e riservatezza per Unime Gds Lab e il Tg Giovani che rilegge l'attualità

Sulle edizioni dell'inserto vengono pubblicati settimanalmente i lavori provenienti da istituti scolastici e Atenei, assieme a notizie d'interesse per il mondo dell'Istruzione. Il progetto multimediale è declinato sui temi dell'inclusione, della legalità, dell'equilibrio di genere, della partecipazione civica dei giovani su tutti i canali del network (giornale cartaceo, sito web, tv Rtp e radio Antenna dello Stretto) e si svolge anche attraverso gli incontri della GDS Academy, dall'auditorium Ses di via Bonino a Messina, facendo dialogare studentesse e studenti con esperti e esponenti istituzionali. La GDS Academy è stata inaugurata dal sottosegretario all'Editoria Alberto Barachini, che ha dialogato con scuole e università di Sicilia e Calabria ed è proseguita con appuntamenti di rilievo, sempre dedicati all'informazione di qualità. All'interno dell'Academy, il brand di Ses dedicato al settore educational, si sviluppa anche Unime Gds Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica promosso da Ses e Unime per offrire a studentesse e studenti di tutti i Dipartimenti - con il coinvolgimento anche delle scuole - un complemento pratico nel campo della comunicazione, grazie al network del gruppo editoriale.

Torna Noi Magazine, l'inserto giovane di Gazzetta del Sud dal 1996 in tutte le edizioni del quotidiano: Messina-Sicilia, Reggio, Cosenza e Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo, per questa settimana eccezionalmente in pubblicazione non come solitamente accade nella giornata del giovedì, ma venerdì 3 maggio in considerazione della festività del 1 maggio. Le successive date di pubblicazione, nell'ambito del progetto di lettura critica e scrittura responsabile "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", saranno nei giovedì 9, 16 e 23 maggio, quindi si concluderà la quinta edizione del progetto 2023-2024, in vista della successiva 2024-2025: l'adesione è gratuita e aperta a scuole di ogni ordine e grado e università (per info: 0902261 o mail [email protected] e [email protected] ).

In apertura il Privacy Tour per la GDS Academy Al prossimo appuntamento dell'Academy e di Unime Gds Lab è dedicata la prima pagina su tutte le edizioni dell'inserto: si tratta della nuova tappa del Privacy Tour, l'iniziativa di sensibilizzazione sull'uso consapevole del web lanciata dal Garante per la protezione dei dati personali, partita da Messina nei giorni 11 e 12 aprile proprio grazie alla sinergia tra l'Autorità e la Ses, che ha organizzato un evento al teatro Vittorio Emanuele su "Informazione è protezione". Nel pezzo della responsabile dell'inserto Natalia La Rosa si parla del nuovo evento che costituisce la terza tappa del Privacy Tour: il convegno in programma il 3 maggio alle 9,30 all'Università di Messina (diretta streaming sul canale youtube di Unime) sul tema "Libertà di Informazione tra diritto di cronaca e rispetto della riservatezza", promosso da Ses e Unime con il patrocinio di Alumnime, che si ritrovano insieme per la quinta edizione dell'appuntamento annuale. L'iniziativa infatti promuove l'approfondimento sui temi dell'informazione di qualità in occasione della Giornata Internazionale della libertà di informazione, lanciata nel 1993 dall'Onu e celebrata dall'Unesco. Interverrà in apertura il presidente del garante Pasquale Stanzione mentre la lezione sarà tenuta dal prof. Ruben Razzante. L'evento, accreditato come corso di formazione giornalisica deontologica, sarà concluso dal presidente Odg Sicilia Roberto Gueli.

https://messina.gazzettadelsud.it/foto/societa/2024/04/22/liberta-di-informazione-e-riservatezza-il-privacy-tour-torna-a-messina-con-ses-e-universita-f003422f-3ed6-4c35-bcf8-1d029339eb30/

E sempre in tema di comunicazione giornalistica rispettosa,in prima pagina sull'inserto l'approfondimento di Giovanna Bergantin sulla nuova guida "Comunicare la Disabilità - Prima le persone" presentata dall'Ordine dei Giornalisti e consegnata dalla delegazione guidata dal presidente Cnog Carlo Bartoli alla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli.

Ancora in prima pagina, la libertà di stampa al tempo degli algoritmi, secondo il sociologo Unime prof. Marco Centorrino, che delinea le dinamiche delle piattaforme e i rischi di una "censura" occulta nei meccanismi di selezione dei contenuti in risposta alle ricerche degli utenti.

Edizione di Messina-Sicilia

Il Privacy Tour del 12 aprile a Messina è stato seguito e approfondito dalle scuole, che hanno partecipato numerose al Teatro nell'ambito della GDS Academy: ne parlano l'IIS Jaci, l'Ic Pascoli Crispi e i giovani di Unime Gds Lab. Ampio spazio sull'inserto alle edizioni del Tg Giovani di Rtp curate da studentesse e studenti degli istituti superiori Jaci e Minutoli-Quasimodo-Cuppari rileggendo con le dinamiche del giornalismo televisivo l'attualità, il territorio e i progetti scolastici.

La Notte nazionale dei Licei classici è stata vissuta intensamente dai licei La Farina (l'inno di pace contro la violenza) e Maurolico (la parità di genere) di Messina e dal Caminiti Trimarchi di S. Teresa. L'IIS Antonello ha inaugurato il Giardino dei Giusti, mentre il Liceo Galilei riflette sulle emozioni legate al ricordo di una persona cara che non c'è più. L'IIS Verona Trento ricostruisce l'iter del progetto del Ponte sullo Stretto, mentre il Liceo Archimede ha incontrato il designer Luigi Patitucci per parlare di bellezza. Grande gioia per l'Ic S. Margherita premiato al concorso della Polizia PretenDiamo legalità, mentre l'IIS Antonello ha incontrato i carabinieri impegnati nella tutela del patrimonio culturale. E prosegue il tour della legalità, promossa dal Comando provinciale dell'Arma con incontri in numerose scuole della città e della provincia: negli ultimi giorni gli ufficiali dell'Arma hanno dialogato con oltre 160 alunne e alunni nella provincia nebroidea tra S. Piero Patti e Librizzi.

L'ITT Copernico di Barcellona s'impegna nel public speaking, mentre l'Ic Paradiso ha partecipato ad una delle emozionanti attività proposte dalla Filarmonica Laudamo. I temi della sostenibilità ambientale per il Collegio S. Ignazio, che celebra l'importanza dell'acqua, e l'Ic La Pira Gentiluomo in occasione della Giornata della Terra, mentre l'Ic Mazzini Gallo ci porta a visitare lo spazio.

L'Ic Mazzini ha intervistato i volontari di Emergency, mentre l'IC Manzoni Dina e Clarenza riflette sul bullismo dal punto di vista di chi commette gli atti di sopraffazione. L'Ic Leopardi ha partecipato all'iniziativa di riscoperta dei monumenti cittadini, mentre l'IC Tremestieri tratteggia il talento da Oscar di Billie Eilish. Poesia, arte e creatività per l'Ic Drago premiato al Comune, mentre l'Ic Gravitelli Paino celebra i valori dello sport.

Nella pagina Atenei dello Stretto, riflettori sempre accesi sul World Press Freedom Day, la ricorrenza fissata nel 1993 dall'Onu il 3 maggio di ogni anno e celebrata dall'Unesco che per quest'anno ha scelto il tema "A press for the planet - L'informazione per il pianeta: il giornalismo di fronte alla crisi ambientale" per inneggiare all'importanza di una comunicazione responsabile sui temi del rischio climatico e della sostenibilità, anche in chiave di rispetto delle differenze e del pluralismo di voci. Ad approfondire il tema è la redazione di Universome, che ricorda anche il premio Unesco intitolato alla memoria del giornalista colombiano Guillermo Cano, e assegnato ogni anno in occasione del WPFD. Nella stessa pagina si riflette ancora sul Privacy Tour con i lavori dei giovani di Unime Gds Lab.

Edizione Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

Nel primo inserto del mese di maggio ampio spazio alle iniziative dei licei classici D. Borrelli di Santa Severina (KR) e Pitagora di Crotone in occasione della Notte Nazionale dei Licei Classici. Studenti e studentesse del liceo “D. Borrelli” hanno avuto l’onore e il piacere di intervistare il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’informazione e all’editoria, Stefano Barachini. L’intervista è stata condotta dalla web radio “Borrelli On Air” e a rivolgere le domande al sottosegretario sono state le studentesse Marianna Ierardi, Maria Foresta e Aurora Stefanizzi coordinate dalla prof.ssa Maria Concetta Ammirati. Informazione di qualità e partecipazione dei giovani al centro del dibattito: la video intervista è stata condivisa sui canali social del Dipartimento per l’informazione e l’editoria nell'ambito del progetto #crescereconlenews, lanciato nel novembre scorso da DIE proprio a margine della visita a Messina del sottosegretario, che nell'auditorium Ses inaugurando la GDS Academy incontrò le scuole di Sicilia e Calabria e anche il Liceo Borrelli.

Anche il Pitagora di Crotone ha vissuto giorni molto intensi con svariate attività in occasione della Notte Nazionale dei Licei Classici, evento che è culminato nei giorni di festa del compleanno dell’Istituto che ha celebrato i suoi novant’anni.

Ancora il liceo D. Borrelli gioisce per la qualifica alla finale delle Olimpiadi Nazionali di Cultura Classica. All’I.T.T Malafarina di Soverato è stato presentato il libro “La Tazzina della Legalità”, un riflessione per dire no ad ogni forma di criminalità ed un invito a guardare con uno sguardo diverso rispetto alle tante positività della Calabria. L’Istituto Salesiano S. Antonio da Padova ci porta, invece, a Squillace alla scoperta di un luogo magico e poco conosciuto come il castello sito nell’antico borgo. Alla Cittadella regionale protagoniste le Consulte studentesche calabresi che hanno partecipato alla conferenza stampa promossa dalla vicepresidente della Giunta regionale, Giusy Princi, che ha presentato il Piano a sostegno di istruzione, formazione, università e cultura. E ancora, la scuola dell’Infanzia dell’ICS Vespucci di Vibo Marina ha celebrato la Giornata della Terra a salvaguarda del pianeta. Approfondimento dell’IC Primo Circolo di Vibo sulla festa del 25 aprile e su coloro che hanno lasciato un segno indelebile nella storia d’Italia in opposizione al fascismo. Spazio ancora all’ICS Vespucci con il progetto su bullismo e cyberbullismo e a alunni e delle alunne di Mesoraca sul tema dell’autismo. Il liceo Costanzo di Decollatura protagonista ai campionati studenteschi di Catanzaro mentre l’ITE De Fazio di Lamezia Terme analizza le scelte nell’iscrizione all’Università.

Edizione di Cosenza

L'amore è centrale nella seconda pagina del primo numero cosentino del mese di maggio, grazie alla riflessione dell'IIS di Cariati sull'importanza di prendersi cura di chi ci sta vicino. Temi importanti, come la necessità di saper gestire una risorsa preziosa come l'energia per l'Ipsia-Iti di Acri, di educazione digitale, invece, s'è parlato all'IIS Pizzini Pisani, con un focus sull'intelligenza artificiale. Agifar, Agape e IIS Da Vinci Nitti, invece, si sono occupati di prevenzione medica e di sensibilizzazione contro le fake news sulla salute. Ampio spazio - in termini di contenuti ma anche di immagini - per l'esperienza vissuta dal Polo tecnologico-scientifico Brutium nel cuore della città vecchia di Cosenza tra storia e architettura, grazie al prezioso contributo dell'architetto Livio De Luca, coordinatore del cantiere digitale del restauro di Notre-Dame. Da un progetto digitale a un "progetto... verticale", ovvero quello presentato dall'IC Bianco di Montalto in occasione delle Olimpiadi di Problem solving. Lo stesso Istituto si è reso protagonista di un evento contro il bullismo, una piaga da debellare a colpi di spray.

Grande protagonista l'alimentazione, in tutte le sue sfaccettature. L'IIS di Praia a Mare ha proposto un evento a base di... cedro. L'Ipsseoa di Cariati, in occasione dell'Open Day, ha messo... in tavola le sue migliori prelibatezze. Infine, l'Ipseoa Wojtyla di Castrovillari ha ospitato una tappa del Cooking quiz, kermesse nazionale. Partecipazione attiva per l'Ic Casali del Manco 2 in occasione dell'opera lirica "La Traviata" proposta sul palco del Politeama di Catanzaro.

Edizione di Reggio

Lezioni di solidarietà in classe con i volontari di Avis. Le classi dell'istituto comprensivo di Delianuova hanno incontrato chi dona sangue, un appuntamento in cui diffondere a cultura della solidarietà più autentica. Un messaggio arrivato ai più piccoli che hanno coinvolto i loro genitori invitandoli a partecipare alla raccolta dell'unica sostanza salvavita non riproducibile in laboratorio: il sangue.

Tante attività per l'Istituto comprensivo Radice Alighieri che nell’ambito del “Percorso lettura”, ha partecipato alla presentazione, promossa dalla Fondazione Carical, del volume “Leggende di Calabria e Basilicata” e di una Mappa delle bellezze della Calabria. Volume che rappresenta nelle mappe i tesori storici, artistici, paesaggistici e archeologici della regione. Istituto che ha visto brillare tre giovani alle selezioni dei giochi matematici. I tre reggini infatti voleranno a Milano per la competizione alla Bocconi.

L’Istituto comprensivo “Giuseppe Moscato” festeggia un traguardo straordinario ottenendo l’accreditamento Erasmus+ (KA120) fino al 31 dicembre 2027.

Una ricerca sul diritto all'istruzione è stata condotta dalle classi dell'Ic Giovanni XXIII. Un percorso che ha portato all'appello per superare disparità e diseguaglianze. Purtroppo, ancora oggi in molti paesi, il diritto allo studio non viene rispettato e, nonostante i significativi progressi compiuti negli ultimi anni, sono ancora 72 milioni i bambini che non hanno accesso all'educazione di base e di questi, il 70% vive nell'Africa sub-sahariana e nell’Asia meridionale e occidentale.

Piccoli tessitori all'Ic Michele Macrì. Nel corso delle attività laboratoriali le classi hanno scoperto la tecnica per la realizzazione artigianale dei tessuti per mezzo del telaio e per recuperare la tradizione del ricamo antico. La musica come linguaggio universale per superare le distanze e differenze è stata celebrata all'Ic Catanoso De Gasperi.

L'Università Mediterranea investe sullo sport per promuovere il benessere tra la comunità studentesca. E' stato inaugurato un nuovo spazio all'aperto dedicato proprio alle attività sportive così come è stata potenziata la strumentazione della palestra.