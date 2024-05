Su Noi Magazine la Festa dell'Europa, la libertà di informazione con Unime Gds Lab e l'attualità del Tg Giovani di Rtp

Sulle edizioni dell'inserto vengono pubblicati settimanalmente i lavori provenienti da istituti scolastici e Atenei, assieme a notizie d'interesse per il mondo dell'Istruzione . Il progetto multimediale è declinato sui temi dell'inclusione, della legalità, dell'equilibrio di genere, della partecipazione civica dei giovani su tutti i canali del network (giornale cartaceo, sito web, tv Rtp e radio Antenna dello Stretto) e si svolge anche attraverso gli incontri della GDS Academy, dall'auditorium Ses di via Bonino a Messina, facendo dialogare studentesse e studenti con esperti e esponenti istituzionali. La GDS Academy è stata inaugurata dal sottosegretario all'Editoria Alberto Barachini, che ha dialogato con scuole e università di Sicilia e Calabria ed è proseguita con appuntamenti di rilievo, sempre dedicati all'informazione di qualità. All'interno dell'Academy, il brand di Ses dedicato al settore educational, si sviluppa anche Unime Gds Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica promosso da Ses e Unime per offrire a studentesse e studenti di tutti i Dipartimenti - con il coinvolgimento anche delle scuole - un complemento pratico nel campo della comunicazione, grazie al network del gruppo editoriale.

Torna Noi Magazine, l'inserto giovane di Gazzetta del Sud del giovedì dal 1996 in tutte le edizioni del quotidiano: Messina-Sicilia, Reggio, Cosenza e Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo. Le successive date di pubblicazione, nell'ambito del progetto di lettura critica e scrittura responsabile "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", saranno nei giovedì 16 e 23 maggio, quindi si concluderà la quinta edizione del progetto 2023-2024, con il contestuale avvio della successiva 2024-2025: l'adesione è gratuita e aperta a scuole di ogni ordine e grado e università (per info: 0902261 o mail [email protected] e [email protected] ).

In apertura nell'edizione del 9 maggio Nella prima pagina dell'inserto su tutte le edizioni c'è la Festa dell'Europa, che si tiene proprio il 9 maggio con tutta una serie di appuntamenti, come annunciato nei giorni scorsi durante la conferenza stampa tenutasi a Roma, nello Spazio Europa David Sassoli, e che ha visto insieme le rappresentanze in Italia del Parlamento Europeo e della Commissione per lanciare una campagna di comunicazione speciale, in vista del voto che porterà al rinnovo del Parlamento europeo e per il quale si auspica la massima partecipazione, in particolare dei giovani new voters. Nel pezzo di Giovanna Bergantin, le interviste agli Europe Direct di Sicilia e Calabria e al prof. Claudio Di Maio, docente Unical e coordinatore Ed di Roma Tre. Il 9 tante iniziative a Reggio e Messina, mentre il 28 all'Università di Messina si terrà l'evento promosso nell'ambito di Unime Gds Lab sull'importanza della corretta informazione sui temi europei. Sempre in prima pagina su tutte le edizioni il pezzo di Vittorio Scarpelli con il bilancio di #ioleggoperché, l'iniziativa dell'Associazione Italiana Editori grazie alla quale nelle biblioteche scolastiche italiane sono in arrivo oltre 600.000 libri: ampio coinvolgimento tra Sicilia e Calabria, presenti anche tra le dieci scuole vincitrici del contest.

Edizione di Messina-Sicilia

Ampio spazio ai temi dell'informazione di qualità e della tutela dei dati personali, con i due recenti eventi promossi da Ses. Nel pezzo di Riccardo D'Andrea vengono approfonditi gli interventi dei componenti del Garante per la Protezione dei dati personali Guido Scorza e Agostino Ghiglia, intervenuti lo scorso 12 aprile a Messina all'evento inaugurale del Privacy Tour, organizzato da Ses al teatro Vittorio Emanuele. In particolare, Scorza ha approfondito la Privacy "degli ultimi", e Ghiglia i temi dell'educazione digitale. Sempre nell'ambito del Privacy Tour, il convegno promosso il 3 maggio, in occasione della Giornata della Libertà di Informazione, da Ses e Unime in Ateneo, sul tema del bilanciamento tra diritto di cronaca e privacy: a scriverne il Liceo Archimede. Nella stessa pagina, il convegno di Palermo con cui il Corecom Sicilia ha delineato i contorni della nuova regolamentazione disposta da Agcom per le attività di influencer.

Sotto i riflettori il Tg Giovani di Rtp, con l'edizione curata dall'Ic Villafranca approfondendo i temi dell'attualità, mentre l'IIS Basile ha ospitato un incontro sul tema del "voice shaming" per sensibilizzare contro le discriminazioni basate sull'uso della voce.

Il Liceo La Farina ha organizzato con orgoglio la decima edizione dell'Agon Zanklaios, la gara di greco che fa riscoprire i classici, mentre dal Liceo Galilei arriva una profonda riflessione sull'amore per se stessi e sulla necessità di accettarsi con i propri tempi e limiti.

Il Liceo Maurolico denuncia il diritto negato all'istruzione per milioni di donne nel mondo, mentre l'ITT Copernico di Barcellona incontra l'autrice Elisa Barbaro celebrando il piacere della lettura. E anche per l'Ic II di Milazzo un intenso incontro con la scrittrice Tea Ranno sulla Memoria. E dall'Ic Mazzini arriva un inno alla legalità con l'appello all'azione, anche dei più giovani.

L'Ic Paradiso ha assistito all'ultimo evento nell'ambito della rassegna "La Filarmonica incontra", mentre l'Ic Cannizzaro Galatti ci fa viaggiare tra le meraviglie dello Stretto con la visita al parco Horcynus Orca.

Il sociologo Unime prof. Marco Centorrino accende i riflettori sugli ambienti web che trasformano la libertà d'espressione in pericolose derive, tra discriminazioni, propaganda e terrorismo, mentre il Liceo Bisazza ammonisce sui rischi dei social network e l'Ic Cannizzaro Galatti ricorda che spesso la notorietà si "paga" in termini di privacy. E sull'algoretica il focus dell'ITT Majorana.

Il cambiamento climatico al centro delle riflessioni degli Ic Tremestieri, Cannizzaro Galatti, che ha vissuto la Giornata della Terra, e Manzoni, che ha celebrato la Giornata dell'Albero. L'Istituto Minutoli ha affrontato l'emergenza sicurezza sul lavoro con i carabinieri, mentre l'IIS Verona Trento propone una ampia intervista sui temi della violenza di genere.

Il Collegio S. Ignazio racconta l'entusiasmante visita al Polo Ses e la full immersion nella cultura spagnola grazie allo spettacolo in lingua. Soddisfazione per l'Ic S. Margherita, in finale alle Olimpiadi di Problem Solving, mentre l'Ic Gravitelli Paino ha vissuto le meraviglie della città di Roma durante la gita di fine anno.

Nella pagina Atenei dello Stretto UniVersoMe annuncia la nuova opera di Ninni Bruschetta, che sarà presentata il 9 maggio nell'aula magna dell'Ateneo alla presenza dell'attore e regista messinese, volto noto e amato tra cinema, teatro e tv. Da Unime Gds Lab l'ampio approfondimento sui temi dell'evento che il 3 maggio in Ateneo ha celebrato su iniziativa di Ses, Unime e Alumnime la libertà di informazione tra cronaca e privacy.

Edizione Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

In occasione della Festa dell’Europa, studentesse e studenti del liceo classico Pitagora di Crotone si sono soffermati sull’importanza dell’andare al voto in vista di un appuntamento decisivo per il futuro della democrazia europea. Rimanendo in provincia di Crotone, da liceo classico D. Borrelli di S. Severina arriva il racconto dell’esperienza vissuta con la scrittrice Claudia Durastanti in occasione del progetto “Adotta uno scrittore”. L’ICS Vespucci di Vibo Marina ha scoperto le tante attività dei carabinieri, con una simulazione di servizio antidroga effettuata insieme ad una unità cinofila. Il liceo classico Pitagora in Grecia alla scoperta di storia, mitologia, usi e costumi, cultura e buon cibo. In Turchia invece, nell’ambito del progetto delle azioni promosse dall’Accreditamento VET, l’I.T.T. Malafarina di Soverato ha vissuto una particolare e proficua esperienza di Jobshadowing. L’Istituto Salesiano di Soverato ci offre una panoramica su uno dei borghi più belli d’Italia, Badolato in provincia di Catanzaro. Da paese in vendita (a rischio spopolamento nei decenni scorsi), a borgo dell’accoglienza e della vivibilità oggi ancor più conosciuto a livello nazionale dopo essere arrivato secondo nel concorso Borgo dei Borghi su Rai3. L’IC Primo Circolo di Vibo Valentia ci fa riflettere sui pro e i contro dell’intelligenza artificiale e, sempre restando nella provincia vibonese, l’IC di Rombiolo racconta il progetto Ciak, a lezioni di legalità a Lamezia Terme. Nella città lametina il liceo Campanella riflette sull’importanza della musicoterapia e, infine, il liceo Costanzo di Decollatura racconta dell’esperienza vissuta nell’incontro con Giovanni Stocco, ultimo barone erede della famiglia degli Stocco

Edizione di Cosenza

Ampio spazio alla conoscenza del disturbo dello spettro autistico, partendo dall'incontro promosso dal Rotary Club Presila, dall'Università della Calabria e dall'Angsa: l'attenzione è stata focalizzata sulla neurodiversità e sulla necessità di informarsi a fondo. Momenti molto emozionanti vissuti all'IIS Ipsia-Iti di Acri che, attraverso un'esperienza sensoriale, ha puntato sul fattore empatia: studentesse e studenti, bendati, hanno ascoltato la testimonianza di un ragazzo con autismo. La sensibilizzazione legata ad argomenti così importanti, varca anche i confini provinciali: un momento di riflessione anche per le classi dell'IC di Mesoraca. Nella terza pagina è stata trattata l'importanza dei personaggi che hanno fatto la Storia con la S maiuscola come Giacomo Matteotti (ne ha parlato il noto giornalista Corrado Augias al Liceo Lopiano di Cetraro) e Fausto Gullo (incontro ad hoc all'IC Spezzano-Celico). Dal passato al futuro grazie all'Ipsia-Iti Acri che ha accolto una rappresentanza dell'Università della Basilicata in una giornata dedicata all'orientamento. A pagina 4, in bella mostra le leccornie e il legame con il territorio dell'Ipsseoa di Cariati, che traccia un bilancio delle attività svolte nel corso dell'anno. Dall'Iti Mazzone, invece, arrivano soddisfazioni in campo sportivo come testimonia la vittoria in campo nazionale nella specialità del tiro al piattello dello studente Frandesco Pio Renda. Per il resto, è la musica a farla da padrona grazie al successo del coro Suavis Concentus si è aggiudicato la vittoria finale al termine in un noto concorso nazionale. Di note e melodie si è inebriata la rappresentanza dell'Ic Bianco di Montalto Uffugo che ha partecipato a un progetto musicale.

Edizione di Reggio

Le classi dell'Istituto comprensivo Cassiodoro Don Bosco raccontano come hanno vissuto la 15. edizione del premio cinematografico Città di Polistena. Si tratta di un appuntamento prestigioso perché questo festival valorizza il cinema realizzato in Calabria con attori, registi e maestranze che hanno deciso di produrre i loro film nella regione, grazie alle meravigliose location e alla Fondazione Calabria Film Commission che da molti anni sostiene l'iniziativa. Volano verso la finale alunne ed alunni dell'Istituto comprensivo Catanoso De Gasperi. Attraverso la matematica, imparare a risolvere problemi e affrontare le sfide della vita quotidiana. Questo lo spirito dei Campionati junior di giochi matematici promossi da Mateinitaly con la collaborazione del Centro PRISTEM dell’Università Bocconi di Milano. Un prestigioso riconoscimento anche per due alunni dell'Istituto comprensivo Collodi Galluppi Bevacqua che hanno conquistato la finale nazionale dei giochi matematici.

Successi per l'Istituto Giovanni Pascoli al premio dell'Accademia mondiale della poesia.

Un'ampia ricerca storica sulla Calabria è stata realizzata dall'Istituto compresivo Giovanni XXIII. Nonostante le tante bellezze e potenzialità però il territorio presenta ancora problemi di arretratezza. L'Istituto comprensivo Michele Macrì di Bianco ha celebrato il 25 aprile attraverso la poesia. Dopo un percorso di approfondimento sui temi della resistenza sono stati elaborati tanti testi in versi. L'Istituto comprensivo di Delianuova ha promosso invece un momento di approfondimento sul tema “Insieme per una Cittadinanza digitale per cambiare musica con strumenti nuovi” appuntamento promosso con l’associazione culturale-musicale “Nicola Spadaro”.

All'Università Mediterranea è tutto pronto per l'edizione 2024 del Professional Day, l'appuntamento promosso di concerto con la Camera di Commercio che avvicina il mondo del lavoro e delle imprese a quello studentesco.