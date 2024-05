Su Noi Magazine la Giornata contro l'omobitransfobia, la full immersion di Unime Gds Lab e la scuola dell'inclusione al Tg Giovani di Rtp

Sull'inserto vengono pubblicati settimanalmente i lavori provenienti da istituti scolastici e Atenei, assieme a notizie d'interesse per il mondo dell'Istruzione. Il progetto multimediale è declinato sui temi dell'inclusione, della legalità, dell'equilibrio di genere, della partecipazione civica dei giovani su tutti i canali del network (giornale cartaceo, sito web, tv Rtp e radio Antenna dello Stretto) e si svolge anche attraverso gli incontri della GDS Academy, dall'auditorium Ses di via Bonino a Messina, facendo dialogare studentesse e studenti con esperti e esponenti istituzionali. La GDS Academy è stata inaugurata dal sottosegretario all'Editoria Alberto Barachini, che ha dialogato con scuole e università di Sicilia e Calabria ed è proseguita con appuntamenti di rilievo, sempre dedicati all'informazione di qualità. All'interno dell'Academy, il brand di Ses dedicato al settore educational, si sviluppa anche Unime Gds Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica promosso da Ses e Unime per offrire a studentesse e studenti di tutti i Dipartimenti - con il coinvolgimento anche delle scuole - un complemento pratico nel campo della comunicazione, grazie al network del gruppo editoriale.

Torna Noi Magazine, l'inserto giovane di Gazzetta del Sud del giovedì dal 1996 in tutte le edizioni del quotidiano: Messina-Sicilia, Reggio, Cosenza e Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo, e si avvia alla conclusione la quinta edizione del progetto di lettura critica e scrittura responsabile "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", con il penultimo inserto di giovedì 16 e l'ultimo del 23 maggio e il contestuale avvio delle iscrizioni alla sesta stagione 2024-2025: l'adesione è gratuita e aperta a scuole di ogni ordine e grado e università (per info: 0902261 o mail [email protected] e [email protected] ).

In apertura nell'edizione del 16 maggio Nella prima pagina dell'inserto su tutte le edizioni c'è il forte appello contro le discriminazioni, in vista della Giornata contro l'omobitransfobia del 17 maggio: nel pezzo della responsabile dell'inserto Natalia La Rosa l'intervista con il prof. Pietro Falletta, direttore di @LawLab, il laboratorio sul diritto del digitale dell'Università Luiss con cui viene affrontato in particolare il tema dell'hate speech. Il prof. Falletta è stato presente a Messina nell'ambito dell'evento inaugurale del Privacy Tour promosso da Società Editrice Sud e ha poi organizzato il secondo appuntamento a Lecce, durante il quale sono emersi particolari allarmi riguardo alle tematiche del bullismo tra i giovani e della discriminazione on line . E sullo stesso argomento è incentrato anche l'approfondimento del sociologo Unime prof. Marco Centorrino. Nella stessa pagina una importante iniziativa che in sinergia con la GDS Academy coinvolge le scuole di Sicilia e Calabria: studentesse e studenti dei licei Maurolico e S. Ignazio di Messina, dell'IIS Cariati e del Liceo Morelli di Vibo interverranno al congresso della Società italiana di riproduzione umana di venerdì 17 maggio a Mesina, presentando i lavori svolti con esperti nell'ambito del tema congressuale "Difendere la fertilità dall'inquinamento". Altro spunto condiviso su tutte le edizioni nella rubrica Noi e la Privacy è l'intervento della vicepresidente del Garante a Messina durante l'evento "Informazione è protezione" promosso da Ses per l'inaugurazione del Privacy Tour: la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni si è rivolta ai tantissimi giovani presenti proponendo alcuni semplici regole da osservare per promuovere insieme un web positivo e rispettoso.

Edizione di Messina-Sicilia

Sempre sotto i riflettori il Tg Giovani di Rtp: in studio l'ultima puntata per i licei Maurolico di Messina e Galilei di Spadafora, che coronano l'intensa esperienza con una serie di approfondimenti e con un emozionante servizio incentrato sulla scuola che accoglie grazie a "Peppino nostro".

Ampio spazio all'evento sulla libertà di informazione promosso da Ses e Unime: a scriverne il liceo Archimede che insiste sull'importanza dell'educazione digitale necessaria per aiutare i giovani anche a riconoscere l'informazione attendibile. E un viaggio entusiasmante tra i media del Polo Ses è stato compiuto dai piccoli alunni e alunne dell'Ic Secondo media Rizzo di Milazzo.

La Festa del Lavoro cui è dedicato il 1 maggio è ricostruita dall'Ic Gravitelli Paino, mentre l'Ic Tremestieri racconta il Progetto lettura alla scoperta della città, i cui tesori sono stati anche al centro del tour dell'Ic S. Margherita. L'Ic Mazzini ricorda che la buona scuola non si esaurisce in un voto, mentre l'Ic Tremestieri celebra la festa della mamma parlando dell'adozione, che consente di realizzare il desiderio di famiglia, e l'Ic Manzoni Dina e Clarenza dedicando una poesia al "fiore più bello".

L'Ic Tremestieri plaude alla celebrazione della Giornata contro l'omobitransfobia, sottolineando l'importanza della lotta contro le discriminazioni ai danni delle persone LBTGQ.

Tempo di viaggi e gite d'istruzione: alla scoperta delle bellezze italiane sono andati studenti e studentesse degli istituti comprensivi Pascoli Crispi (in Toscana) e Paradiso (a Roma), mentre l'Ic La Pira Gentiluomo ha ritrovato le meraviglie del museo archeologico di Reggio. Per il Collegio S. Ignazio la crociera nel Mediterraneo e la spedizione stellare al Parco astronomico Gal Hassin di Isnello, mentre l'Ic Cannizzaro Galatti ha "presentato" Palazzo Piacentini, sede delle aule di giustizia di Messina, al pubblico della Giornata Fai.

I Pcto che arricchiscono sono stati vissuti dall'IIS Verona Trento con la visita "senza barriere" alla ST Microelectronics di Catania e dall'ITT Copernico di Barcellona, che ha appreso al Policlinico le tecniche di primo soccorso, mentre l'IIS Jaci ha approfondito le tecniche di risoluzione delle controversie legali.

Un respiro internazionale con lo stage del Liceo Bisazza in Inghilterra e con la ricerca dell'Ic Cannizzaro Galatti sulla Nona di Beethoven, Inno dell'Ue. Il tour della legalità dei carabinieri ha fatto tappa tra alunni e alunne dell'isola di Vulcano, mentre contro i danni del fumo è rivolto l'allarme lanciato dagli istituti Mazzini Gallo e Tremestieri.

La pagina Atenei dello Stretto riprende il tema dell'apertura, con il focus di UniVersoMe sulle discriminazioni che colpiscono le persone LGBTQI, anche in famiglia o sul luogo di lavoro come risulta da report sulle segnalazioni che si ritiene siano però solo una minima parte rispetto alla realtà. Da UnimeGdsLab l'intenso racconto della full immersion nel polo aziendale di Ses, tra le reazioni dei media e il centro stampa.

Edizione Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

Nel penultimo inserto dell’anno sono numerosi i temi sviscerati dai vari Istituti. A pagina 2 l’apertura è dedicata al tema dei valori della Liberazione e della resistenza partigiana in classe. Il pezzo, a firma di Giovanna Bergantin, racconta dell’accordo stilato dal Mim per promuovere attività e percorsi sulle origini della Repubblica attraverso gli eventi che hanno portato alla Liberazione del nostro Paese e per divulgare i valori espressi nella Costituzione così da contribuire alla formazione di studenti e studentesse sugli ideali di democrazia e libertà. Spazio poi al liceo classico D. Borrelli di Santa Severina con una studentessa selezionata nell’ambito del progetto Me.Mo della Scuola Sant’Anna di Pisa in vista della importante scelta universitaria da intraprendere. Tema molto importante anche a Filadelfia dove l’I.O. ha potuto confrontarsi sulle regole per evitare le insidie della rete in un mondo in cui spesso l’uso degli smartphone e dei social è fuori controllo. E ancora, l’IC Primo Circolo di Vibo ci descrive il momento trascorso con la musica al concerto dei giovani musicisti del conservatorio “Torrefranca”. A pagina 3, l’apertura è dedicata nuovamente alla Giornata della Festa dell’Europa con la riflessione del liceo D. Borrelli di Santa Severina. Il liceo Pitagora di Crotone racconta la festa per i 90 anni dell’Istituto, tra le iniziative, spazio alla rete Slow Food e alle pratiche di buona alimentazione. E ancora, ecco le attività di PCTO tra sport, salute e benessere dell’ITE De Fazio di Lamezia Terme. Spazio all’IPSSEOA di Soverato, con un pezzo dedicato all’amore e con la creazione di una canzone in spagnolo, e all’ICS Vespucci di Vibo Marina che ha raccontato l’incontro con la scrittrice Paola Nicoletti, autrice del libro “Raccontami il mare che hai dentro”.

Edizione di Cosenza

Podcast e Intelligenza artificiale sono argomenti chiave grazie alle attività dell'Ic Bianco di Montalto Uffugo e dell'Ic di Casali del Manco 2. Fa riflettere, invece, il contributo del Liceo Classico di San Demetrio Corone sul futuro: un'analisi ispirata dall'incontro con il docente dell'Università della Calabria, Francesco Valentini. Iniziativa indimenticabile per l'IO di Mormanno, che ha assistito allo spettacolo sulla disabilità "Ladri di carrozzelle".

Il sogno chiamato Europa, dagli inizi fino ai giorni nostri, è stato oggetto di studio del Liceo Classico di Rende che ha approfondito uno dei passi più importanti verso la creazione di un organo sovranazionale così importante. E di Europa se ne parla tanto anche grazie all'interscambio culturale garantito dai progetti Erasmus; un percorso intrapreso con grande soddisfazione anche dall'IC Lanzino di Cosenza. Passione e sacrificio sono le parole-chiave dell'esperienza vissuta dall'Ipsia-Iti Acri in un'azienda del territorio. Spazio anche al convegno sulla legalità che ha visto protagoniste le classi del Liceo Scientifico Fermi e dell'Iti Monaco di Cosenza.

Edizione di Reggio

Ancora un importante riconoscimento per l’Istituto comprensivo “Radice Alighieri” di Catona. La classe IV A della scuola primaria di Catona centro è riuscita a qualificarsi per la fase nazionale di Roma del premio “Inventiamo una banconota”, indetto dalla Banca d’Italia, che vedrà protagonisti i bozzetti di nove scuole di tutta Italia, tre della primaria, tre della secondaria di I grado e tre di quella di II grado. Tema del premio per l’anno scolastico in corso è stato “Misurare la realtà”.

Costruire il plastico di un paesaggio può rappresentare un’attività creativa e appagante non solo per gli artisti, ma per chiunque voglia riprodurre un luogo visitato o studiato. È quello che hanno fatto gli alunni e le alunne delle classi 3 A e 3 B della scuola secondaria di I grado di Delianuova. Un salto nel tempo per scoprire il fascino dei giochi senza frontiere. Un'attività che vedrà coinvolte le classi dell'Ic Carducci Da Feltre assieme alle società sportive del territorio. L'importanza della scelta dell'indirizzo di studio è il tema che ha acceso le riflessioni dell'ic Giovanni XXIII. Le classi hanno espresso le loro preoccupazioni per il futuro ma hanno anche dato voce alla speranza di riuscire a continuare a studiare e lavorare in Calabria.

La 12. edizione del Professional Day promosso dall'Università Mediterranea e dalla Camera di Commercio ha fatto registrare ottimi numeri: circa sessanta aziende, e centinaia di colloqui di lavoro effettuati sia con aziende del territorio che nazionali e internazionali. L’Università Mediterranea, anche in questa edizione, ha voluto dare un sostegno ai giovani del territorio.