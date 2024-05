Su Noi Magazine il ricordo di Capaci con Liberi di Scegliere e il focus sull'Europa con Unime Gds Lab

Sull'inserto vengono pubblicati settimanalmente i lavori provenienti da istituti scolastici e Atenei, assieme a notizie d'interesse per il mondo dell'Istruzione. Il progetto multimediale è declinato sui temi dell'inclusione, della legalità, dell'equilibrio di genere, della partecipazione civica dei giovani su tutti i canali del network (giornale cartaceo, sito web, tv Rtp e radio Antenna dello Stretto) e si svolge anche attraverso gli incontri della GDS Academy, dall'auditorium Ses di via Bonino a Messina, facendo dialogare studentesse e studenti con esperti e esponenti istituzionali. La V GDS Academy è stata inaugurata dal sottosegretario all'Editoria Alberto Barachini, che ha dialogato con scuole e università di Sicilia e Calabria ed è proseguita con appuntamenti di rilievo, sempre dedicati all'informazione di qualità. All'interno dell'Academy, il brand di Ses dedicato al settore educational, si sviluppa anche Unime Gds Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica promosso da Ses e Unime per offrire a studentesse e studenti di tutti i Dipartimenti - con il coinvolgimento anche delle scuole - un complemento pratico nel campo della comunicazione, grazie al network del gruppo editoriale.

Torna Noi Magazine, l'inserto giovane di Gazzetta del Sud del giovedì dal 1996 in tutte le edizioni del quotidiano: Messina-Sicilia, Reggio, Cosenza e Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo, e si conclude la quinta edizione del progetto di lettura critica e scrittura responsabile "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", con il contestuale avvio delle iscrizioni alla sesta stagione 2024-2025: l'adesione è gratuita e aperta a scuole di ogni ordine e grado e università (per info: 0902261 o mail [email protected] e [email protected] ).

In apertura nell'edizione del 23 maggio Nella prima pagina dell'inserto su tutte le edizioni il ricordo della strage di Capaci, nel 32. anniversario, con il pezzo di Eleonora Delfino sul progetto di legalità "Giustizia e Umanità: Liberi di Scegliere" e l'intervista al giudice Roberto Di Bella, presidente del Tribunale dei minori di Catania, che lo ha ideato quando guidava il tribunale minorile di Reggio per dare un futuro diverso ai giovani cresciuti in famiglie criminali: l'iniziativa psomossa dall'Associazione Biesse, che in Calabria è stata recepita con una legge regionale, sbarcherà presto in Sicilia ed è sostenuta anche da Società Editrice Sud. E un'altra iniziativa volta a promuovere la legalità tra i giovani è il Premio intitolato a Mario Francese, indetto dall'Ordine dei Giornalisti di Sicilia per sensibilizzare le scuole e invitarle a lavorare sul tema "Inchiesta, denuncia, verità", nello stile del cronista del Giornale di Sicilia ucciso dalla mafia nel 1976 e di cui il 6 febbraio 2025 si ricorderà il 100. anniversario dalla nascita: iscrizioni entro il 30 giugno, i dettagli nel pezzo di Giovanna Bergantin. Nella stessa pagina il saluto della responsabile del progetto, Natalia La Rosa, con l'arrivederci a ottobre nel segno dell'informazione "giovane", ricordando le tante iniziative dell'intensa Academy di quest'anno, dall'inaugurazione con il sottosegretario Barachini al Privacy Tour con i componenti dell'Autorità Garantea Messina. E proprio a questo evento si riferisce la rubrica Noi e la Privacy, riprendendo l'intenso intervento sulla cittadinanza digitale del presidente del Collegio, prof. Pasquale Stanzione, svolto in occasione dell'evento di Ses su "Informazione è protezione" il 12 aprile al teatro Vittorio Emanuele di Messina.

Edizione di Messina-Sicilia

Il tema dell'apertura, la Giornata della legalità, è ampiamente ripreso dall'Ic Tremestieri Media Martino, che rievoca donne e uomini onesti, vittime della criminalità, iniziando proprio dal giudice Giovanni Falcone e dalla moglie, la magistrata Francesca Morvillo, e i componenti della scorta, assassinati a Capaci il 23 maggio 1992. E su un altro delitto che non si dimentica, quello di Graziella Campagna, vittima di mafia a 16 anni, l'approfondimento dell'IC Gravitelli Paino, che ha incontrato Maria Francesca Tommasini, autrice di "Copriti bene".

Ampio spazio al Tg Giovani di Rtp, con il Liceo Bisazza che racconta l'attualità e i progetti solidali, ad esempio con la campagna per la donazione del sangue, e al Salone del Libro, al quale hanno partecipato con grande soddisfazione il Liceo Galilei di Spadafora e l'Ic Manzoni Dina e Clarenza. Piccoli lettori e lettrici crescono anche negli istituti comprensivi Secondo di Milazzo, con l'alunna che ha vinto il premio Calvino, e Paradiso di Messina, grazie all'incontro con l'autrice.

Intenso l'intervento del Liceo Maurolico al congresso siculo-calabro della Società di Riproduzione umana sul tema della sessualità al tempo dei social, con l'appello ad informare adeguatamente i giovani, ascoltandoli senza giudicarli; e altrettanto deciso l'appello dell'ITT Copernico di Barcellona contro la falsa inclusione, cioè con l'omologazione che annulla le differenze negando però le diversità.

Sul tema forte dei pregiudizi di genere la riflessione del Liceo La Farina, che ricorda una siciliana vittima dell'Inquisizione, mentre l'IIS Verona Trento presenta il progetto contro la violenza sulle donne e il Liceo Maurolico approfondisce il volume di Costanza DiQuattro sul femminicidio di Laura Lanza, la Baronessa di Carini.

Oltre 50 gli istituti visitati dai carabinieri del Comando Provinciale durante il tour della legalità condotto durante l'anno scolastico in città e in provincia, anche nei centri più piccoli e nelle isole Eolie: il comandante provinciale Marco Carletti traccia il bilancio ringraziando dirigenti, docenti e ovviamente alunni e alunne che tanto interesse hanno mostrato sul tema del rispetto delle regole e delle attività delle forze dell'ordine.

Dal Liceo Galilei l'allarme sul ritorno dei piromani, dopo l'estate di fuoco dello scorso anno.

L'impegno etico per la pace e la giustizia è espresso dal Collegio S. Ignazio attraverso la partecipazione ad alcune attività nazionali promosse dalla rete ignaziana come "Laudato Sì" e "Diamoci un Tono". Soddisfazione per il premio alle poesie delle studentesse del Liceo Archimede al concorso promosso dall'Accademia Amici della Sapienza, mentre l'IC Mazzini presenta il Pcto che ha consentito di comprendere meglio la matematica. L'Istituto Antonello racconta l'entusiasmante esperienza alla gara nazionale delle scuole alberghiere, mentre l'Ic Drago ha vissuto un intenso Erasmus in Bulgaria. L'Ic pascoli Crispi chiude l'anno con la musica nel cuore, mentre l'Ic Cannizzaro Galatti festeggia la primavera.

Il sociologo Unime Marco Centorrino ricorda la rivoluzione portata nell'ambiente digitale da Facebook, il cui fondatore Marck Zuckerberg ha appena compiuto 40 anni, mentre la pagina Atenei dello Stretto ospita i saluti della redazione di UniVersoMe, presente sull'inserto sin dalla prima stagione del progetto Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine, nel 2019: l'auspicio è a tutti i giovani, in particolare messinesi, per riuscire a trovare un futuro nella propria città. Nella stessa pagina le attività di Unime Gds Lab: il prossimo appuntamento con l'incontro "Comunicare l'Europa: conoscere, partecipare, votare" in programma il 28 maggio e il racconto della visita serale al polo aziendale Ses tenutasi nei giorni scorsi.

Edizione Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

Nell’ultimo inserto dell’anno spazio ai temi di stretta attualità. Il 23 maggi si commemora l'attentato di Capaci, in cui fu assassinato il giudice Giovanni Falcone, con la moglie e la scorta, fatto che ha segnato la storia dell’Italia. Su questo, ecco le riflessioni del liceo D. Borrelli di Santa Severina e anche il contributo delle Consulte studentesche. Sempre legato ad una data importante, è il ricordo dell’IC Perri Pitagora di Lamezia Terme che celebra l’anniversario della morte di due giovani netturbini che nel 1991 furono uccisi perché non si piegarono alla strapotere della ‘ndrangheta. Restando nel Lametino, ecco l’incontro che il liceo Costanzo di Decollatura ha avuto con lo scrittore Giuseppe Muraca con il quale si è discusso di come disintossicarsi dai social. Il liceo Pitagora di Crotone ha invece proposto un pezzo sui termini legati al greco e al latino che ci accompagnano nella nostra quotidianità. Spazio anche all’ITE De Fazio con un pezzo sul sentimento della leggerezza, con un focus sull’importanza della musicoterapia e con un articolo dedicato allo studente Maurizio Vescio protagonista in sella al suo cavallo al concorso Piazza di Siena a Roma. E ancora, l’IC Primo Circolo di Vibo si è soffermato sulla imminente ricorrenza del 2 giugno, festa della Repubblica, mentre dal liceo D. Borrelli di Santa Severina ecco altri due interessanti contributi: uno sulla Giornata contro la Discriminazione e il Bullismo e un altro sul fenomeno del body-shaming. Infine, l’Istituto Salesiano di Soverato e le letture che lo hanno visto coinvolto nell’ambito del progetto Gutenberg.

Edizione Cosenza

Nell'ultimo numero dell'edizione cosentina di Noi Magazine spicca la pagina tematica sull'Europa e sul percorso che ha portato alla creazione di questo grande organismo sovranazionale: una storia affrontata nel corso dell'evento promosso dall'Ande e analizzata dal Polo Brutium di Cosenza, dal Liceo Classico Gioacchino da Fiore di Rende e dall'Ic Bianco di Montalto Uffugo.

A pagina 3 campeggia la celebrazione del 23 Maggio da parte delle Consulte studentesche che, parlando di lotta alla mafia, riprendono anche uno stralcio dell'intervista a opera del compianto giornalista Franco Di Mare. Ma la criminalità si debella anche grazie al Sapere. Ed è proprio al Sapere che è dedicata la Notte dei Licei vissuta dal Lopiano di Cetraro. Grande attenzione viene rivolta dall'Ic di Casali del Manco per la sostenibilità ambientale, garantita da "sei missioni". L'IIS di Cariati, invece, tratta il tema della libertà. Interessante il progetto avviato dal Polo Brutium in tandem con la società Build Up.

A pagina 4, infine, spazio a esperienze didattiche ed extra didattiche. L'Erodoto di Thurii di Cassano ha documentato un tour tra vulcani e acque sulfuree nel cuore dell'Italia, mentre l'Omnicomprensivo di San Demetrio Corone ha sottolineato l'importanza delle api per la salvaguardia dell'umanità. L'Iti di Acri ha affrontato il tema della diversità dopo la visione del film-cult E.T. L'IC Lanzino ha offerto un prezioso contributo con un approfondimento sul reato della violenza contro gli animali.

Edizione di Reggio

Una testimonianza speciale che dà forma ai valori dell'inclusione. L'Istituto comprensivo Cassiodoro Don Bosco racconta l'esperienza della scuola con un compagno speciale, Miki. Si allenano per affrontare l'ultima e più difficile prova: la finale nazionale dei giochi di matematica. I piccoli dell'Ic Carducci da Feltre sono pronti a misurarsi alla Bocconi con altri ragazzi e ragazze provenienti da ogni parte del Paese.

Sucessi nel campo musicale invece per l'Istituto “Catanoso - De Gasperi” che, ancora una volta brilla. Gli studenti e le studentesse del corso di Strumento, sono stati premiati nella prima edizione del Concorso Musicale Nazionale “Armonie Mediterranee”, svoltosi a Taurianova e promosso dall’associazione “La Nuova Verdi” con il patrocinio del Comune della cittadina della Piana di Gioia Tauro. A conquistare il primo premio assoluto, nella sezione Orchestre, con votazione 100/100, il talentuoso ensemble diretto dal Maestro Roberto Filippo Caridi.

Nel campo della poesia matura invece il riconoscimento per l'Istituto Radice Alighieri. L'istituto ha concluso in questi giorni il percorso di lettura ospitando gli autori del libro di fiabe "Le avventure di Balù".

Dedicati alla promozione della lettura numerosi progetti messi in campo dall'istituto Giovanni XXIII. L’Istituto ha aderito a diverse campagne di lettura come Libriamoci , Maggio dei Libri nonché alla VI edizione delle Olimpiadi del libro 2024. Tali attività si sono svolte in sinergia tra loro, nell’ottica di una continuità verticale tra i vari ordini di scuola e per classi parallele impegnando le classi terze quarte, quinte della Scuola Primaria e tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado, coinvolgendo tutti i plessi dell’Istituto.

I Maestri del Lavoro premiano alla sede della Città Metropolitana le classi dell'Istituto comprensivo di Montebello-Motta-Lazzaro che hanno affrontato un pecorso di formazione che ha spaziato dall'ambiente all'educazione finanziaria.

All'Università Mediterranea l'incontro con i vertici dell'Anvur per affrontare l’adeguamento al nuovo sistema di valutazione. L’evoluzione normativa che ha abbracciato il sistema universitario al centro di un incontro che ha portato tutte le espressioni della comunità accademica ad un momento di studio e confronto.