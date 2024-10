Il progetto multimediale è declinato sui temi dell'inclusione, della legalità, della partecipazione civica dei giovani, dell'equilibrio di genere, e promosso su tutti i media del network, giornale, sito web, tv Rtp e radio Antena dello Stretto.

Si svolge anche attraverso gli incontri della GDS Academy, dall'auditorium Ses di via Bonino a Messina, facendo dialogare i giovani con esperti e esponenti istituzionali. Sulle edizioni dell'inserto vengono pubblicati settimanalmente i lavori provenienti da istituti scolastici e Atenei, assieme a notizie d'interesse per il mondo dell'Istruzione.

All'interno della GDS Academy, si sviluppa anche Unime Gds Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica promosso da Ses e Università di Messina, per offrire a studentesse e studenti di tutti i Dipartimenti - con il coinvolgimento anche delle scuole - un complemento pratico nel campo della comunicazione, grazie al network del gruppo editoriale.

In apertura nell'edizione del 24 ottobre

L’apertura delle quattro edizioni dell'inserto di giovedì 24 ottobre è dedicata allo sport che, al pari dell'ambiente scolastico, può essere un formidabile veicolo d’inclusione, empatia e resilienza: dai preziosi ricordi delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024 e dalla lezione di vita vera dell’estate sportiva a cinque cerchi, come scrive la responsabile dell’inserto Natalia La Rosa, prende infatti le mosse la nuova stagione dell’inserto, con l’intervista di Vittorio Scarpelli alla campionessa paralimpica Giada Rossi, medaglia d’oro a Parigi 2024 nel tennistavolo, e al mister del team azzurro paralimpico, il messinese Alessandro Arcigli, mentre Francesco Iannello ricorda l’importante contributo dello sport calabrese all’evento internazionale. Tra le rubriche condivise, Noi e la Privacy accende i riflettori sul G7 dei Garanti Privacy, tenutosi a Roma e organizzato dall’Autorità Italiana con la presenza delle Autorità dei paesi G7 e di quelle europee: nel documento finale grande attenzione al tema dell’Ia rispetto alla protezione dei più giovani. Il sociologo Unime Marco Centorrino ripercorre invece i cento anni di "modernità" della radio.

Edizione di Messina-Sicilia

Ampio spazio ai temi ambientali, con il Liceo La Farina che racconta il primo Friday for Future dell'anno scolastico e l'Ic Gravitelli Paino che ha partecipato ad un evento di sensibilizzazione sul corretto smaltimento dei Raee, i rifiuti elettrici ingombranti. Torna l'appuntamento settimanale con il Tour della Legalità, condotto dal Comando Provinciale dei carabinieri di Messina negli istituti della città e della provincia: gli incontri ripartiranno a breve, come annuncia il nuovo comandante provinciale colonnello Lucio Arcidiacono. Le emozioni vissute sulle Vie dei Tesori sono ancora forti per il Liceo Maurolico, mentre il Liceo Galilei di Spadafora primeggia alla competizione letteraria "ScriviAmo". Temi sociali in primo piano, con la Staffetta del Dono dell'Ic Pascoli Crispi e la riflessione sulla povertà del Collegio S. Ignazio. L'Ic II Milazzo Plesso Garibaldi invece spera nel dilagare di una "pandemia della Pace", mentre dal Plesso Rizzo arriva un'ode all'autunno. E sul tema "Seminiamo la Pace" la sezione primaria Buon Pastore dell'Ic Mazzini ha inaugurato l'anno scolastico, mentre dalla scuola media arriva il viaggio tra i dinosauri dei paleontologi in erba. L'Ic Paradiso rivive invece le emozioni del concorso letterario cui ha partecipato ricordando S. Annibale. Il focus di Giovanna Bergantin evidenzia i numeri della scuola in Sicilia, mentre il Liceo Archimede affronta gli stati d'animo di chi si appresta a vive l'ultimo anno della scuola superiore. Un traguardo importante per l'ITT Majorana di Milazzo, che diventa scuola polo del movimento Avanguardie Educative di Indire grazie anche a progetti innovativi, come quello che ha visto i nonni in classe per lezioni speciali. L'ITT-LSSA Copernico di Barcellona racconta l'intenso momento vissuto durante "Uno nessuno cento giga", l'evento contro il bullismo tenutosi a Messina, mentre l'Ic Drago presenta il laboratorio Steam. L'Ic Tremestieri Media Martino riflette invece sulla povertà e sulle strategie di contrasto. Scuole e territorio, un rapporto sempre forte: l'IIS Jaci ha approfondito i temi del trasporto pubblico con l'Atm mentre l'IIS Antonello ha partecipato attivamente allo Street Food Fest, la kermesse che ne ha messo in luce le tante competenze, tra prelibatezze e comunicazione. Nella pagina Atenei dello Stretto torna la redazione di UniVersoMe, la testata giornalistica studentesca dell'Ateneo di Messina che presenta il nuovo direttivo con un pezzo della nuova coordinatrice generale Giulia Cavallaro. E nella stessa pagina un importante annuncio: il 28 l'Ateneo ospiterà una masterclass del tour di Edoardo Leo, in cui l'attore e regista dialogherà con i giovani su temi come la violenza di genere, l'odio e il razzismo, legati al suo ultimo film "Non sono quello che sono", ispirato all'Otello di Shakespeare. All'evento saranno presenti anche studentesse e studenti di Unime Gds Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica promosso da Ses e Unime.

Edizione di Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

Ampio spazio all’inaugurazione del nuovo anno scolastico avvenuta a Cagliari alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nutrita anche la delegazione calabrese, a partire dall’ex direttrice dell’Usr Calabria, Antonella Iunti, con la referente delle Consulte studentesche, Franca Falduto. Un momento di condivisione, assieme ad importanti autorità istituzionali e ai campioni dello sport italiano protagonista alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi, al quale hanno partecipato con grande gioia anche due studentesse del P.T.P “Rambaldi-De Fazio” di Lamezia Terme. Spazio poi ancora alle Consulte studentesche e all’importante incontro avuto con il ministro Valditara, che ha ricevuto la delegazione calabrese con l’obiettivo di guardare ad una scuola sempre più attenta alla formazione della persona. Il Liceo classico “D. Borrelli” di Santa Severina è stato premiato per la miglior recensione all’ultima edizione del Premio Strega Poesia tenutasi all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Spostandoci in provincia di Catanzaro importante focus sue due Istituti di Soverato, l’IPSSEOA e l’I.T.T. Malafarina. L’Istituto alberghiero è pronto a vivere esperienze all’estero in Spagna e a Malta attraverso i progetti Pon, mentre il Malafarina ha raccontato la suggestiva esperienza vissuta nell’ambito della Notte dei Ricercatori e delle Ricercatrici svoltasi all’Umg di Catanzaro. Nuovo inizio dell’IC Perri Pitagora Don Milani di Lamezia che ha raccontato la festa dell’accoglienza. Infine, il focus del liceo “Pitagora” di Crotone sul progetto “Schola Aestiva” e i due momenti vissuti da due scuole vibonesi: il Liceo scientifico “Berto” e i riconoscimenti ottenuti nell’ambito del premio interprovinciale di scrittura “Le città di Berto”, e l’”IC Primo Circolo Garibaldi-Buccarelli” entusiasta di iniziare questa nuova ed intensa avventura sulle pagine di Noi Magazine.

Edizione di Cosenza

Grande spazio alle occasioni di confronto con le Istituzioni nella prima edizione cosentina per l’anno scolastico 2024-2025 di Noi Magazine. A cominciare dagli incontri delle Consulte studentesche con il presidente della Repubblica Mattarella e il ministro Valditara. Indimenticabile anche l’esperienza in Senato vissuta dagli studenti e dalle studentesse dell’IC Rende Quattromiglia. Più… tecnologica la terza pagina che mette in guardia dagli effetti collaterali dipesi da un abuso dell’intelligenza artificiale, da maneggiare con cura e da utilizzare consapevolmente, come sottolineano le studentesse del Liceo Scientifico di Cariati. L’AI è stata al centro dell’attenzione anche in occasione della “Fiera Didacta Edizione Puglia” che si è tenuta a Bari e che ha visto la partecipazione, tra le altre scuole, dell’IC di Montalto-Taverna. Ma non di sola tecnologia si “nutriranno” le nuove generazioni: il Liceo Scientifico-Linguistico di Cariati, ad esempio, ha consentito a studentesse e studenti di conseguire le certificazioni linguistiche Cambridge. La didattica esperienziale proposta nel Piano estivo (attuato a settembre), dall’Ipsia-Iti ha consentito alle classi acresi di conoscere a fondo strutture come la Cattedrale e il Museo diocesano di Cosenza ma anche il Parco nazionale della Sila. Molto sentita l’inaugurazione della piazzetta alla memoria della docente Rita Soda, per anni pilastro del Liceo Scientifico Scorza. Lavora a fondo sull’identità l’Ic di Rende-Commenda che ha stimolato alunni e alunne nella realizzazione delle piastrelle con su scritti i nomi delle varie classi, abbinate a uno specifico simbolo.

Edizione di Reggio

Per iniziare l'anno scolastico arrivano le riflessioni del garante dei diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza della Calabria, Antonio Marziale che mette l'accento sul ruolo fondamentale degli insegnanti. Il passaporto per il futuro passa dalla conoscenza e dalla padronanza della lingua inglese. Una consapevolezza che è chiara all'Istituto comprensivo Radice Alighieri che ha voluto festeggiare con una cerimonia la consegna dei prestigiosi certificati d’esame Cambridge, dedicati ai livelli Movers, Flyers e Ket. Spazio alla creatività per l'istituto comprensivo di Delianuova. Nell’ambito del progetto accoglienza, è stato realizzato il lapbook delle carte di identità, contando sulla peculiarità di un prodotto completamente personalizzabile e, aspetto da non sottovalutare, puntando sull’ottica dell’inclusione. L'istituto “Catanoso- De Gasperi- San Sperato- Cardeto” punta sullo sport non solo come momento di competizione per gli #ErasmusDays- Fate risplendere l’Europa. L'istituto Lazzarino si veste a festa con i colori accesi del Giubileo per accogliere la visita dell'arcivescovo metropolita Fortunato Morrone. Un incontro che ha parlato di speranza ed ha invitato le classi a guardare con meno paura al futuro. A Bianco il laboratorio di caviardage accende la creatività delle classi. L'Università Mediterranea colora di verde le colline di Feo di Vito realizzando in sinergia con la Città Metropolitana il primo bosco urbano.