Perfezione e "bellezza", uno sguardo diverso: la "vita vera" delle Paralimpiadi apre Noi Magazine

Una grandissima lezione di vita vera, quella che ci ha donato lo spettacolo sportivo olimpico e paralimpico dell’estate appena trascorsa. Un regalo prezioso, anche per chi solitamente non è appassionato di campionati e punteggi e segue da lontano quel mondo che, pure, è vicinissimo, dai palazzetti di periferia agli stadi internazionali. Le cronache della kermesse di Parigi ci hanno raccontato storie di vittorie e sconfitte, di sogni realizzati e cocenti delusioni. Memorabile resterà certamente ciò che ci ha insegnato il nostro amato presidente della Repubblica Sergio Mattarella: anche chi è fuori dal podio vince comunque, come ha dimostrato con la straordinaria decisione di invitare al Quirinale anche i quarti classificati, per congratularsi simbolicamente con chiunque abbia partecipato alla competizione, mettendosi in gioco a prescindere dal risultato. Perché il merito affermato dalla nostra Costituzione - in ogni campo - è certamente quello di chi primeggia numericamente, conquistando la vetta con abilità, sforzo e passione, ma è anche quello di chi fa del suo meglio, si sfida, ci crede e fa che anche gli altri ci possano credere.