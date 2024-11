Su Noi Magazine la sicurezza stradale e la masterclass con Edoardo Leo contro la violenza di genere raccontata da Unime Gds Lab

L’appuntamento è ogni giovedì nell'edicola fisica o digitale con gli inserti gratuiti all’interno delle quattro edizioni del quotidiano Gazzetta del Sud (Messina-Sicilia; Reggio; Cosenza; Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo), diversificati in base ai territori di riferimento, con le cui scuole viene condotta dalla redazione di Noi Magazine una intensa attività finalizzata alla produzione di lavori da pubblicare. La partecipazione al progetto è gratuita e aperta alle scuole di ogni ordine e grado e alle università di Sicilia e Calabria, info e richiesta dei documenti per l'iscrizione allo 0902261, su gazzettadelsud.it, alla mail [email protected] o [email protected] .

L'inserto è curato da un team di redazione di cui fanno parte la vicecaposervizio della Gazzetta del Sud Natalia La Rosa, coordinatrice dell'Academy e responsabile dell'edizione di Messina-Sicilia, i giornalisti della redazione digitale gazzettadelsud.it Vittorio Scarpelli (edizione di Cosenza) e Francesco Iannello (edizione di Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo) e la giornalista della redazione di Reggio Calabria Eleonora Delfino (edizione di Reggio), con la collaborazione di Giovanna Bergantin. Il progetto multimediale è declinato sui temi dell'inclusione, della legalità, della partecipazione civica dei giovani, dell'equilibrio di genere, dell'uso consapevole delle tecnologie, della sostenibilità, e promosso su tutti i media del network: giornale, sito web, tv Rtp e radio Antena dello Stretto. Si svolge anche attraverso gli incontri della GDS Academy, dall'auditorium Ses di via Bonino a Messina, facendo dialogare i giovani con esperti e esponenti istituzionali. Sulle edizioni dell'inserto vengono pubblicati settimanalmente i lavori provenienti da istituti scolastici e Atenei, assieme a notizie d'interesse per il mondo dell'Istruzione.

All'interno della GDS Academy, si sviluppa anche Unime Gds Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica promosso da Ses e Università di Messina, per offrire a studentesse e studenti di tutti i Dipartimenti - con il coinvolgimento anche delle scuole - un complemento pratico nel campo della comunicazione, grazie al network del gruppo editoriale.

In apertura nelle quattro edizioni del 7 novembre

In prima pagina sulle quattro edizioni il tema della sicurezza stradale, con l'intervista realizzata da Riccardo D'Andrea al comandante della Polstrada di Messina Antonio Capodicasa, in vista della Giornata internazionale che ricorda le vittime della strada, il 19 novembre. Tante le iniziative rivolte ai più giovani su tutto il territorio nazionale, per sensibilizzarli sulla prudenza alla guida.

Noi e la Privacy: abusi con l'Ia su immagini di minori

La rubrica Noi e la Privacy, su tutte le edizioni, è dedicata ad un tema molto allarmante: l'uso indebito delle immagini dei minori sul web, che sono state distorte con l'Ia per rappresentare abusi, determinando una pesante condanna per l'autore del reato. Si richiamano quindi i consigli del Garante per evitare lo sharenting, cioè l'eccessiva diffusione di immagini di minori sui social, al fine di tutelarne la riservatezza.

Edizione Messina-Sicilia

La partecipazione civica inizia a scuola: a parlarne il Liceo La Farina che racconta le recenti elezioni scolastiche, e sempre dallo stesso istituto superiore arriva una riflessione sullo scontro in atto tra politica e magistratura sul filo di parole "pesanti". L'ITT LSSA Copernico di Barcellona presenta il progetto sulla sostenibilità urbana, mentre l'Ic La Pira Gentiluomo ricorda l'emozionante visita del vescovo ausiliare Cesare Di Pietro.

Il sociologo Unime prof. Marco Centorrino torna ad accendere i riflettori sull'hate speech, i discorsi d'odio, che sono stati al centro della tesi di laurea di Simone, un giovane con autismo che ha abbattuto le barriere della malattia e della diversità conquistando un importante traguardo e soprattutto ribadendo l'urgenza del rispetto verso le altre persone, anche attraverso le parole.

Temi forti nella pagina aperta dal ricordo di Giuseppe Tusa, giovane milazzese morto sul lavoro: a parlarne l'IC Secondo di Milazzo Media Garibaldi, mentre l'IcDrago di Messina ricorda che per combattere la dipendenza tecnologica è necessario ritornare alla "realtà". La tutela della biodiversità e dell'ambiente al centro dell'entusiasmante incontro promosso dai carabinieri, nell'ambito delle attività di sensibilizzazione sui temi della legalità, con le scuole di Milazzo nella sede della Compagnia mamertina, presenti numerosi reparti dell'Arma che hanno illustrato le attività e le strumentazioni usate.

Sport e inclusione: il campo da gioco diventa aula a cielo aperto, come ci racconta il Liceo Galilei di Spadafora, mentre il Liceo Maurolico ha scoperto i tesori della Messina preterremoto visitando il Museo regionale. Dall'Ic Gravitelli Paino un approfondimento che mette a confronto le tradizioni legate alla commemorazione dei defunti e alla festa di Ognissanti con la festa anglosassone di Halloween.

Una pagina è dedicata ancora all'emozione delle Giornate Fai d'Autunno, con le visite alla Gazzetta dell'Ic Tremestieri e al Faro di Capo Peloro degli istituti comprensivi Paradiso e Pascoli Crispi.

Il Liceo Archimede ha incontrato il prof. Marco Saitta, illustre ex allievo e oggi docente alla Sorbona, mentre il Collegio S. Ignazio ha dialogato con il presidente della Camera Penale di Messina Bonaventura Candido. Ancora dal Collegio ignaziano la divertente esperienza dei più piccoli con la vendemmia, mentre i colori dell'autunno hanno ispirato i versi dell'Ic Manzoni Dina e Clarenza.

E una pagina "letteraria" è aperta dall'IIS Jaci, che ricorda la bellezza della lettura di un libro, medntre un ampio focus è dedicato all'iniziativa #ioleggoperchè, che dal 9 al 17 novembre in tutt'Italia coinvolgerà le scuole e il pubblico invitato ad acquistare un volume in libreria da donare alle biblioteche degli istituti. L'Ic Paradiso Media Donato ha partecipato ad un contest letterario, mentre l'Ic Mazzini riporta in versi i suoni della natura. Dall'Ic Secondo di Milazzo Media Rizzo un allegro ricordo dell'estate a Panarea.

Nella pagina Atenei dello Stretto UniVersome ha intervistato il ventiquattrenne baritono calabrese Domenico Cagliuso, mentre studentesse e studenti di Unime Gds Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica promosso da Ses e Unime, ricordano l'intenso incontro con l'attore e regista Edoardo leo, che ha tenuto una masterclass in Ateneo per parlare di lotta alla violenza di genere presentando il nuovo film, che attualizza l'Otello di Shakespeare, "Non sono quello che sono", in uscita il 14 novembre.

Edizione di Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

Il mese di novembre si apre nell’edizione di CZ-KR-VV con la bella ed argomentata riflessione del liceo D. Borrelli di Santa Severina sul concetto di “Humanitas” di Cicerone. Spazio poi alla Divina Commedia raccontata ironicamente dalle alunne e dagli alunni dell’IC Garibaldi-Buccarelli di Vibo con il loro racconto a scuola attraverso l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso. Si parla anche di volontariato a Lamezia Terme con il P.T.P. Rambaldi-De Fazio protagonista al progetto di solidarietà promosso dall’AIParC. In terza pagina un importante focus dell’IC Perri-Pitagora-Don Milani di Lamezia Terme con un’interessante esperienza vissuta in Sila da una studentessa: il racconto dell’altopiano tra paesaggi, miti e natura. Spazio anche alle Consulte Studentesche protagoniste alla “tre giorni” di Libera a Vibo Valentia parlando di contrasto alle mafie insieme a don Luigi Ciotti. A pagina 4 troviamo i meravigliosi disegni realizzati dalle alunne e dagli alunni dell’IC Tommaso Campanella di Badolato in occasione della Giornata del 4 novembre, Giornata dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate, e un forte appello alle Istituzioni per dire no alle guerre. Infine, l’interessante esperienza di cineforum vissuta dai ragazzi e dalle ragazze dell’I.I.S. Morelli-Colao di Vibo che hanno visto il film “A Chiara” del regista italo-americano Jonas Carpignano. Protagonista è la giovane attrice calabrese Swamy Rotolo, che i giovani vibonesi hanno avuto la possibilità di incontrare nell’ambito degli incontri promossi durante le Assemblee di Istituto.

Edizione Cosenza

La bellezza che dà voce alle emozioni protagonista nella seconda pagina dell'edizione cosentina. Una bellezza raccontata dalle classi quinte della Primaria dell'Istituto Comprensivo di Quattromiglia. Il capitolo della sicurezza merita ampio spazio a pagina 3: il Liceo Scientifico Scorza di Cosenza ha offerto la possibilità al corposo gruppo studentesco ma anche a docenti e personale Ata di prendere parte alle prove di evacuazione. Ma la scuola è anche un luogo ideale per testimoniare: la fede, come ha dimostrato l'ex attrice Claudia Koll (ha incontrato studentesse e studenti dell'Ipsia-Iti Acri) raccontando la propria conversione, oppure l'importanza di dedicarsi agli altri, come l'associazione Agape che effettua una donazione agli allievi e alle allieve del Centro Provinciale Istruzione Adulti "Valeria Solesin".

In quarta pagina, l'invito di due studentesse dello Scientifico di Cariati a vivere a pieno l'adolescenza, ma anche l'incontro dell'IIS Della Valle di Cosenza con una rappresentanza della Guardia di finanza, l'inaugurazione del nuovo plesso di Lattughelle dell'Ic Cassano e l'attività di orientamento promossa dall'IIS di Cariati

Edizione di Reggio

La fine di una pagina difficile, quella dei turni di pomeriggio. L'istituto Radice Alighieri racconta il disagio avvertito dalle classi e dalle famiglie costrette a rinunciare alla "normalità" a causa dell'inagibilità del plesso scolastico. Una situazione che si è trascinata per oltre un mese e che ha visto ragazze e ragazzi a sacrificare le attività extrascolastiche e rivoluzionare i ritmi di vita.

Le carte di Cropp per annodare la trama di un racconto e mescolare avventure e sentimenti. L'esperimento è stato promosso con successo dall'istituto comprensivo di Delianuova che ha promosso un percorso di studi sul mondo incantato delle fiabe.

Una ricerca sulla storia della propria città ha impegnato le classi dell'Ic Giovanni XXIII che ha ricostruito le vicende di Villa San Giovanni attraverso i simboli raffigurati nel blasone del Comune. Dalle origini di colonia greco romana alla pagina delle filande della seta che portarono benessere e crescita.

I Musei del territorio reggino si aprono alle scuole attraverso attività laboratori e mille attività. Ricca la proposta che il MArRC organizza per gli istituti di ogni ordine e grado per far sentire i giovani visitatori non solo utenti passivi ma visitAttori. Anche il Museo diocesano apre alle scuole con eventi pensati per accostare le scolaresche all'arte sacra.

Nella pagina Atenei dello Stretto, l'Università Mediterranea e l'Università Magna Grecia di Catanzaro festeggiano insieme le prime lauree del corso di studi in scienze infermieristiche. Una collaborazione tra Atenei per formare professionisti nel mondo della sanità. Operazione che applica i saperi tecnologici dell'ingegneria alla sanità.