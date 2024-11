Torna #ioleggoperché: un libro in dono alle biblioteche scolastiche, coinvolti 28.285 istituti, il Sud in crescita

Si apre la nona edizione di #ioleggoperché, il progetto nazionale di promozione della lettura dell’Associazione Italiana Editori (AIE) dedicato alla creazione e al potenziamento delle biblioteche scolastiche, in programma dal 9 al 17 novembre. Con numeri da record: l'iniziativa coinvolge quest’anno oltre 4,2 milioni di studenti e studentesse, 28.285 scuole, 350 nidi e 3.939 librerie, segnando una crescita significativa, con più della metà delle scuole italiane partecipanti.

Nato per rispondere al bisogno delle scuole di libri nuovi, il progetto mobilita il mondo del libro, le istituzioni e la comunità per un fine comune: donare libri alle scuole e costruire nuove biblioteche, come evidenziato dal presidente di AIE, Innocenzo Cipolletta, che sottolinea come «donare un libro sia un gesto semplice, ma fondamentale per il futuro dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, perché il futuro inizia con un libro».

Sostenuto dal Ministero della Cultura, dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, e da numerosi enti e associazioni, #ioleggoperché è molto più che una campagna di donazione: l’indagine condotta dall’Ufficio studi AIE mostra che, grazie a questa iniziativa, una scuola su quattro ha aperto o prevede di aprire una biblioteca scolastica, con l’87% delle scuole che ha partecipato a più edizioni, evidenziando un forte legame con l’iniziativa.