Su Noi Magazine il nuovo assetto del Mim, le tecnologie e i fari sul femminicidio accesi da UniVersome e Unime Gds Lab

All'interno della GDS Academy, si sviluppa anche Unime Gds Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica promosso da Ses e Università di Messina, per offrire a studentesse e studenti di tutti i Dipartimenti - con il coinvolgimento anche delle scuole - un complemento pratico nel campo della comunicazione, grazie al network del gruppo editoriale.

In apertura nelle quattro edizioni del 14 novembre

In prima pagina sulle quattro edizioni la riorganizzazione del ministero dell’Istruzione, con le nuove direzioni generali ai cui vertici si trovano anche l’ex direttrice dell’Usr Calabria Antonella Iunti e l’ex direttore generale dell’Usr Sicilia Giuseppe Pierro. I nuovi vertici hanno incontrato nei giorni scorsi il ministro Giuseppe Valditara per definire le nuove linee operative del Mim. Nella stessa pagina un compleanno speciale: i dieci anni del Movimento Avanguardie Educative di Indire, l’Istituto di ricerca e documentazione del Ministero dell’Istruzione, di cui fanno parte quasi 300 istituti fra Sicilia e Calabria caratterizzati da una speciale propensione all’innovazione didattica. La rubrica Noi e la Privacy approfondisce i temi del bullismo e cyberbullismo, ricordando i suggerimenti del Garante Privacy cui si possono rivolgere le vittime di atti lesivi avvenuti nell’ambiente digitale.

Edizione di Messina-Sicilia

I temi dell’uso responsabile della tecnologia sono al centro dei lavori del Liceo La Farina e dell’ITTLSSA Copernico di Barcellona, mentre di lotta al bullismo scrive l’Ic Paradiso con i plessi Petrarca e Donato. Una grande novità per le scuole siciliane: il patentino digitale, che viene assegnato dal Corecom Sicilia agli istituti superiori che partecipano al programma di formazione appena inaugurato a Siracusa, a presentare il progetto è il commissario Aldo Mantineo. Dall’Ic Secondo di Milazzo plesso Garibaldi arriva un saggio consiglio: va bene divertirsi con i videogiochi, ma senza esagerare nell’uso dei dispositivi.

Ancora temi forti dall’Ic Paradiso che ha intervistato studentesse e studenti sui recenti fatti di cronaca, che hanno visto a Messina ragazzine protagoniste di risse poi postate sui social. E a ricordare in classe i temi della legalità ci pensano i carabinieri: un incontro è stato promosso, nell’ambito del programma varato dal Comando provinciale, all’Ic di Pace del Mela, mentre dall’Ic Secondo di Milazzo arriva il racconto emozionante della giornata vissuta in visita alla Compagnia mamertina in occasione del 4 novembre.

E’ tempo di scelte e di orientamento scolastico: a parlarne è il dirigente dell’ITT Majorana di Milazzo , mentre studentesse e studenti dell’istituto tecnico hanno partecipato ad un incontro sui temi della sostenibilità ambientale nell’area marina protetta milazzese.

La cronaca nei pensieri dei giovani a scuola: dall’Ic Secondo Media Rizzo di MIlazzo arriva una accorata riflessione sul tema delle migrazioni mentre l’Ic La Pira Gentiluomo di Messina ricorda la tragica alluvione di Valencia. L’Ic Tremestieri Media Martino si sofferma invece sul tema della povertà e delle azioni necessarie ad aiutare i bisognosi. E sulla spiritualità nella vita scolastica si sofferma il Collegio S. Ignazio che racconta le emozionanti giornate dedicate al Meg, l’attività legata alla pedagogia ignaziana.

Ampio spazio all’amore per la lettura, con l’approfondimento di Giovanna Bergantin sull’iniziativa #ioleggoperché, in corso fino a domenica per acquistare volumi da donare alle biblioteche scolastiche, e poi gli incontri con le autrici che animano le attività scolastiche, con il Liceo Archimede, che ritrova l'ex alunna Sofia Mundo, e l’istituto comprensivo Gravitelli Paino con Sara Rattaro. L’Ic Drago ha partecipato alle Giornate per il Cinema a scuola, tenutesi a Palermo, mentre l’Ic Pascoli Crispi ricorda l’emozionante esperienza vissuta con le Giornate Fai al Faro di Capo Peloro. All’arte di Van Gogh si ispira invece il lavoro dell’Ic Manzoni Dina e Clarenza. Il Liceo Maurolico propone una dotta dissertazione tra filosofia e letteratura su Sciascia, tra illuminismo e pessimismo “siciliano”, mentre il Liceo Galilei riflette sulla razionalità e la ragione che… non sembra andare di moda.

La figura del mitico maestro Manzi, nel centenario della nascita, è tratteggiata dal prof. Marco Centorrino, docente di Sociologia della Comunicazione Unime, mentre la pagina Atenei dello Stretto è dedicata alla riflessione sulla lotta contro la violenza di genere. A prendere spunto dal recente incontro con l’attore Edoardo Leo sia UniversoMe, la testata giornalistica studentesca dell’Ateneo, che Unime Gds Lab, con gli studenti e le studentesse del laboratorio di tecnica giornalistica promosso da Ses e Unime.

Edizione di Cosenza

Nell'edizione cosentina campeggiano la cultura, con l'approfondimento sul'edizione 2024 del progetto #ioleggoperché (che ha riguardato anche il territorio calabrese), e la bellezza, grazie all'incontro promosso da Ande Cosenza.

In terza pagina il commento dei liceali dello Scorza sul rientro della chirurga di fama internazionale Franca Melfi, che oltre a insegnare all'Unical opererà all'ospedale Annunziata di Cosenza. La pagina è anche impreziosita dalla presenza di due contributi legati alla Giornata mondiale della gentilezza, trattata sia dall'Ic Rende Commenda che dall'Ic di Quattromiglia con attività e lavoretti ad hoc.

La vocazione all'internazionalità del Liceo Scientifico Fermi-Polo Brutium è sfociata negli incontri organizzati con esperti esteri del settore. La vocazione... anti-spreco, invece, dell'Ipsia Iti di Acri ha portato a una presa di consapevolezza sulla necessità di creare una buona cultura alimentare. Interessante anche la riflessione dell'Ic di Montalto Uffugo Taverna Scalo dopo aver visto in teatro lo spettacolo su Cenerentola rivisitato dal regista Matteo Anselmi. Meritevole di spazio anche il resoconto della visita extrascolastica dell'IIS di Cariati al circolo velico di Policoro.

Edizione Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

In questo numero dell'edizione che riguarda l'area centrale della Calabria (Catanzaro-Lamezia-Crotone-Vibo) ampio spazio a pagina 2 a due temi di stretta attualità, entrambi presentati dal liceo classico Diodato Borrelli di Santa Severina. Le tematiche in questione riguardano la terribile alluvione di Valencia (e il ruolo del cambiamento del climatico) e il caso della studentessa iraniana, Ahoo Daryaei, che per protesta si è tolta i vestiti rimanendo in biancheria intima davanti l’università di Teheran. E ancora, la bella storia di Ivana: una donna nigeriana che ha superato una fase difficile della sua vita grazie all’aiuto della Comunità di San Patrignano. Una storia che il Polo Tecnico Professionale Rambaldi-De Fazio di Lamezia ha avuto modo di ascoltare al teatro Grandinetti. Spazio, come di consueto, alle Consulte studentesche e all’incontro con il celebre cantante Mogol a Vibo. In terza pagina l’articolo di Giovanna Bergantin sull’importante iniziativa di #ioleggoperché che ha coinvolto anche le scuole calabresi. Poi spazio all’IC Perri-Pitagora-Don Milani di Lamezia con un focus sui corretti stili di vita con la relazione tra alimentazione e memoria grazie all’incontro tenutosi con due importanti medici, Antonio Laganà e Raffaele Maletta. E ancora, la giornata del 2 novembre raccontata attraverso "I Sepolcri” di Ugo Foscolo da parte dell’IC Garibaldi-Buccarelli di Vibo. Infine, a pagina 4, le splendide creazioni, con i mille volti dell’arte, realizzate dagli studenti e dalle studentesse del liceo artistico, Polo liceale Campanella-Fiorentino di Lamezia Terme. Spazio anche agli alunni e alle alunne della scuola primaria dell’IC Campanella di Badolato che hanno raccontato come hanno vissuto il loro Halloween.

Edizione di Reggio

Leggere aiuta a superare i momenti, a viaggiare con la mente. È grazie ai libri che miglioriamo la nostra scrittura e impariamo nuovi vocaboli, ma è soprattutto grazie a loro che stacchiamo gli occhi dal nostro cellulare o pc e ci dedichiamo a noi stessi, riducendo lo stress e stimolando la creatività. Per radicare questa consapevolezza l'Istituto comprensivo Giovanni XXIII ha aderito a due campagne nazionali #IOLEGGOPERCHÉ e “Libriamoci”. Due percorsi con cui promuovere la passione per la lettura in classe e non solo.

La tecnologia preziosa alleata per rendere più facile o studio della matematica. L'istituto comprensivo di Delianuova ha promosso un percorso di approfondimento che ha "rivoluzionato" il concetto di laboratorio di matematica, inteso non come un luogo fisico ma come ambiente di apprendimento coinvolgente ed attivo con la funzione GeoGebra, grazie alla quale è possibile insegnare usufruendo di uno spazio dinamico, dove le classi possono interagire direttamente con gli oggetti della scienza dei numeri.

Un viaggio introspettivo per imparare a riconoscere le emozioni è stato il tema affrontato dall'istituto comprensivo Cassiodoro Don Bosco, le classi hanno affrontato alcuni stati d'animo come gioia, tristezza, paura, rabbia, vergogna, sorpresa.

All'istituto Radice Alighieri la festa di Halloween diventa un momento in cui imparare nuovi termini della lingua inglese. Tante attività per imparare divertendosi.

Gli studenti e le studentesse di Ingegneria dell’Università Mediterranea in visita ai centri di eccellenza scientifica e tecnologica di Berlino. Trenta giovani hanno partecipato a un viaggio di istruzione a Berlino, organizzato dall’associazione studentesca E.T.H.O.S. I giovani dell’Ateneo reggino hanno avuto l’opportunità di visitare alcune delle più prestigiose istituzioni scientifiche della capitale tedesca, esplorando innovazioni di frontiera nel campo della sostenibilità, della transizione energetica e della chimica verde.