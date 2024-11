Su Noi Magazine la Giornata dell'Infanzia e Adolescenza con l'Unicef, le scuole solidali e l'arte contro la violenza di genere

All'interno della GDS Academy, si sviluppa anche Unime Gds Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica promosso da Ses e Università di Messina, per offrire a studentesse e studenti di tutti i Dipartimenti - con il coinvolgimento anche delle scuole - un complemento pratico nel campo della comunicazione, grazie al network del gruppo editoriale.

In apertura nelle quattro edizioni del 21 novembre

Il 20 novembre si celebra la Giornata Internazionale dell'Infanzia e adolescenza istituita dall'Onu nel 1954 per tenere accesi i riflettori sui diritti dei più piccoli: ne parliamo con il portavoce dell'Unicef Andrea Iacomini, intervistato dalla responsabile dell'inserto Natalia La Rosa. E un altro importante contributo sul tema arriva dal Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Calabria Antonio Marziale. Per la rubrica Noi e la Privacy riflettori sempre accesi sul bullismo e cyberbullismo, temi a cui sono dedicate anche le azioni condotte dalle Istituzioni in sinergia con scuole e famiglie, ad esempio in progetti come "Uno Nessuno e Cento Giga" in Sicilia, o con la campagna di sensibilizzazione del Dipartimento Politiche della famiglia con il vademecum rivolto ai genitori.

Edizione Messina-Sicilia

Ampio spazio ai temi della solidarietà che vede il mondo scolastico sempre particolarmente sensibile: torna Telethon, con la sua raccolta benefica a favore della ricerca sulle malattie genetiche e le attività che coinvolgono le scuole, presentate nei giorni scorsi durante un incontro tra il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Leon Zingales e i vertici scolastici con il responsabile provinciale Angelo Saeli. Il Collegio S. Ignazio ha partecipato attivamente alla Colletta Alimentare, mentre l'Ic Mazzini esprime vicinanza alle popolazioni spagnole colpite dall'alluvione. I diritti dell'Infanzia sono al centro dei lavori dell'IC Cannizzaro Galatti scuola Primaria e dell'Ic Tremestieri Media Martino.

Riflettori sempre accesi sul bullismo e cyberbullismo: per una speciale puntata di Noi e la Privacy l’esperienza dell’IIS Antonello, scuola capofila per l’area metropolitana del progetto regionale “Uno Nessuno e Cento Giga”: un lungo articolato percorso che ha messo a confronto la scuola, le famiglie e gli esperti ed è poi culminato nell’organizzazione di due partecipati eventi al Palacultura e al Giardino Corallo.

Sui pericoli del "dottor web" mette in guardia il sociologo Unime prof. Marco Centorrino, alla luce della tragica morte della giovane siciliana Margaret Spada, in uno studio medico estetico scelto sui social. E un altro tema forte in primo piano: la sicurezza stradale, su cui si concentra il focus proposto dal Comando provinciale dei carabinieri e rivolto a tutti i giovani, nell'ambito delle iniziative volte a promuovere la cultura della legalità.

Il Liceo Maurolico ricorda quanto l'ambito scientifico e quello umanistico siano affini, mentre il Liceo Galilei di Spadafora racconta la toccante visita alle Fosse Ardeatine. Cultura e inclusione per l’Ic Pascoli Crispi, che ha vissuto le Giornate Fai senza barriere anche grazie all’impiego della CAA, la Comunicazione aumentativa alternativa.

I diritti dei nostri amici animali sono al centro dell’approfondimento curato dall’IC Tremestieri Media Martino che ci invita a ricordare che un cucciolo non è un giocattolo ma un essere vivente da amare e rispettare. E anche l’Ic Mazzini racconta il film “Emma e il Giaguaro nero”.

Sulle insidie del mondo digitale i lavori del Liceo La Farina e dell’ITT LSSA Copernico di Barcellona, mentre non poteva mancare l’ampio spazio per la Giornata della Gentilezza, celebrata in tutti gli ordini scolastici: a raccontarla sono gli istituti comprensivi Gravitelli, Cannizzaro Galatti con la scuola secondaria, Manzoni Dina e Clarenza e S. Margherita con la Primaria di S. Stefano Briga. Uno splendido successo sportivo per Clio, una studentessa del Liceo Medi di Barcellona: grande l’emozione per tutta la scuola, con i complimenti della preside Ester Elide Lemmo e una nota speciale del dirigente dell’USP Leon Zingales, sottolineandone l'esemplare impegno nel conciliare lo studio con gli allenamenti.

Il Liceo Archimede ha avuto un proficuo incontro con la direzione dell’IRCCS Neurolesi Bonino Pulejo sui temi della donazione di organi e sangue, mentre l’IIS Jaci nell’ambito del PCTO ha avuto modo di approfondire temi finanziari e tributari all’Agenzia delle Entrate.

Dall’Ic Mazzini una bella storia di amicizia e un gioioso inno alla multiculturalità con l’invito ad apprezzare il Kpop, la musica pop coreana, mentre l’IC Mazzini Gallo ci fa viaggiare nei secoli alla scoperta della democrazia, da Atene alla nostra Costituzione.

L'Ic Paradiso ci fa scoprire la magia della musica con le iniziative della Filarmonica Laudamo, mentre è sempre grande il piacere della lettura: a raccontarlo l'Ic Secondo di Milazzo Media Rizzo e l'Ic Drago, che ha incontrato l'autrice Sara Rattaro per parlare di Marie Curie. I colori e le emozioni dell'autunno sono invece al centro delle attività dell'Ic La Pira Gentiluomo.

Nella pagina Atenei dello Stretto i temi legati alla lotta contro la violenza di genere: UniVersoMe analizza i modi in cui l'arte ne denuncia i drammi, mentre Unime ospiterà una giornata di studi su Sofonisba, personaggio della classicità che si immola per un ideale, al centro della tragedia del Trissino di cui si celebrano i 500 anni.

Edizione Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

Ampio spazio all'intensa riflessione di Antonio Marziale (Garante regionale calabrese dell’Infanzia e dell’Adolescenza) in occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell'adolescenza. Marziale concentra il suo focus sull’adultizzazione precoce, sui tentativi di distruggere l’infanzia e l’adolescenza in termini di percezione, in atto in ogni parte del mondo. Nel consueto spazio dedicato a Noi e la Privacy si mette in luce la generazione degli interconnessi e come occorra difendersi nella rete dal pericolo del cyberbullismo: il focus è sul vademecum proposto dal Dipartimento delle Politiche della Famiglia del Governo. Spazio anche per la bella iniziativa dell’IC Campanella di Badolato dedicata all’ambiente e al progetto “Un albero per il futuro” presentato dall’Arma dei carabinieri. Il P.T.P. Rambaldi-De Fazio di Lamezia racconta la toccante esperienza vissuta al cinema con la proiezione del film “Il ragazzo dai pantaloni rosa” e la drammatica storia del suicidio dell’adolescente Andrea Spezzacatena. E ancora, i contributi relativi al progetto #ioleggoperché con le esperienze messe in campo dall’IC Sant’Onofrio e dall’IC Garibaldi-Buccarelli di Vibo. Spazio anche alla Giornata Mondiale della Gentilezza sulla quale ha riflettuto il Polo liceale Campanella-Fiorentino di Lamezia. Solidarietà dall’I.T.T. Malafarina di Soverato agli amici della Comunità Valenciana travolti dalla terribile alluvione di qualche settimana fa. E sempre dal centro ionico catanzarese ecco la prima ed innovativa esperienza del ristorante didattico creato all’interno dell’IPSSEOA. In conclusione il focus dell’IC Perri-Pitagora-Don Milani sull’importanza del concetto di Patria e l’iniziativa messa in campo dall’IC Garibaldi-Buccarelli di Vibo in occasione della giornata dedicata ai poveri con il Banco Alimentare.

Edizione di Cosenza

Grande spazio al contest #ioleggoperché con le foto di studentesse e studenti dell'Ipsia-Iti Acri che campeggiano insieme alle cinque proposte di lavoro affrontate dalle varie classi e che riguardano l'argomento centrale: l'importanza della lettura a scuola (ma non solo). Alla staffetta letteraria ha partecipato anche l'Istituto Comprensivo di Rende Commenda che ha accolto la biologa e scrittrice Emilia Fulgido. L'IC Rende Quattromiglia, invece, ha presentato un lavoro ben articolato sull'ormai imminente Fibonacci Day.

L'Omnicomprensivo di San Demetrio Corone, invece, si è occupato di migrazioni sostenibili: studentesse e studenti sono entrati in contatto con la Summer Peace University. Giornata all'aria aperta, invece, per l'Ic Spezzano-Celico-Rovito che, grazie a guide specializzate, ha conosciuto e apprezzato il Parco nazionale della Sila. Di salvaguardia della natura, grazie a un progetto targato Avis, si è occupato l'Ic di Cariati.

Una pagina è stata dedicata alla rete di scuole "Emozioniamoci", promossa dall'Ande di Cosenza, che ha organizzato un evento molto partecipato sulla bellezza: ciascuna rappresentanza scolastica ha presentato le proprie... meraviglie. In questo numero da "gustare" i contributi dell'IC Montalto Uffugo Taverna-Scalo, del Liceo Classico da Fiore di Rende e del Liceo Fermi-Polo Brutium di Cosenza.

Edizione di Reggio

L'adolescenza e i rischi delle dipendenze: l'analisi dell'istituto comprensivo Giovanni XXIII affronta questo fenomeno tristemente ancora molto diffuso e incoraggia lo strumento del dialogo e del confronto con il mondo degli adulti per superare i momenti di difficoltà legati a questo particolare momento della vita di ciascuno.

Festeggia l'ingresso nella nuova scuola l'istituto comprensivo Radice Alighieri che dopo due mesi di disagi e ritmi di vita stravolti torna alla normalità. Per le classi della scuola secondaria si sono aperte le porte della struttura Ciapi.

L'istituto comprensivo di Delianuova si misura con la ricerca della parità di genere e del contrasto al fenomeno della violenza sulle donne. Un approccio culturale che le classi hanno affrontato con un supporto tecnologico: il padlet, un’applicazione o strumento digitale o bacheca virtuale in cui le classi hanno costruito un loro percorso fatto di riflessioni, di contributi fotografici e video.

L'istituto comprensivo Pentimalli aderisce al progetto “Breakfast Club” creato da Kellogg’s, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana per offrire la colazione ogni mattina a 107 bambini. Un percorso che promuove un approccio sano all'alimentazione e al cibo evitando gli sprechi.

L'Università Mediterranea ha ospitato ha ospitato la finale della XVI edizione della Start Cup Calabria 2024, la competizione regionale che promuove idee imprenditoriali innovative e visioni d’avanguardia nel e per il territorio calabrese. Nel corso dell'evento, il cui claim era "Supera i confini: visione e innovazione per un futuro possibile", i 12 team finalisti, provenienti da tutte le università calabresi, hanno presentato i loro business plan. L'Università Mediterranea si è distinta con un progetto di imprenditoria femminile.