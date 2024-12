Scuola, dall'8 al 31 gennaio le iscrizioni alle prime classi per l’anno 2025-26

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha indicato termini e modalità per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle prime classi dei percorsi di studio di ogni ordine e grado per il prossimo anno scolastico. Le iscrizioni on line si effettuano dall’8 al 31 gennaio sulla piattaforma Unica (clicca qui) dove si trovano tutte le info utili.

Per le paritarie, la partecipazione alla procedura telematica è facoltativa, mentre è sempre on line per i corsi di istruzione e formazione dei Centri di Formazione Professionale delle Regioni che hanno aderito, tra queste Calabria e Sicilia, nonché per i percorsi di studio della filiera tecnologico-professionale 4+2 e per l’indirizzo del liceo del made in Italy. Rimane l’iscrizione in modalità cartacea, cioè le domande vanno consegnate presso le segreterie scolastiche, per le scuole dell’infanzia. Per le classi successive alla prima è necessario confermare l'iscrizione e seguire le istruzioni che saranno comunicate dagli istituti. Un riferimento importante, ricordato nella premessa al documento, è la mappa aggiornata del piano di dimensionamento che segna in ogni Regione la nuova rete scolastica con trasformazioni o accorpamenti di istituzioni, attivazione o abolizione di indirizzi alle superiori. A ciò si aggiungano il successivo lavoro degli Uffici Scolastici Regionali nell’equilibrare l’offerta formativa regionale con nuovi indirizzi e quello delle Scuole dell’autonomia che devono preparare entro il 7 gennaio, prima che partano le iscrizioni, il proprio Piano triennale dell’Offerta Formativa. Tutte variabili indispensabili affinché genitori, studenti e studentesse possano scegliere in modo chiaro la proposta formativa più conveniente. Si accede alla piattaforma Unica attraverso l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature); all’interno dell’area “orientamento” è visibile il punto di accesso alle iscrizioni con tutte le informazioni necessarie per la procedura. Prima di compilare la domanda d’iscrizione verrà richiesto di confermare o completare i dati personali. L’iscrizione si effettua in tre step: compilare la domanda, inoltrarla e seguirne l’iter. Nella domanda bisogna redigere la sezione dati dell’alunno, dati della famiglia e della scuola di prima scelta. Inoltrata la domanda, si riceverà una email di conferma dell’invio. In ogni caso, le istituzioni scolastiche interessate alle iscrizioni offrono supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. Unica, attiva dal 2023, è la nuova piattaforma di dialogo tra scuola e famiglie del Ministero dell’Istruzione e del Merito(MIM) che offre informazioni utili per la scelta del percorso formativo e che quest’anno si arricchisce di nuove funzionalità e app per l’orientamento digitale. Come il progetto “Metaverso: orientarsi agli ITS Academy” che, lanciato in anteprima al Job e Orienta di Verona, integra metaverso e intelligenza artificiale generativa per ottimizzare l'orientamento degli studenti e delle famiglie verso gli Its Academy.