Su Noi Magazine IA e minori con l'intervista al Garante Privacy Guido Scorza, la disabilità "vincente" e la lotta all'Aids

In apertura nelle quattro edizioni del 5 dicembre

Intelligenza artificiale e minori: riflettori accesi nella puntata speciale della rubrica Noi e la Privacy, con l'intervista all'avv. Guido Scorza, componente del Collegio del Garante per la Protezione dei Dati Personali, realizzata dalla responsabile dell'inserto Natalia La Rosa sui temi che sono stati al centro della recente riunione del G7 dei Garanti, organizzata proprio dall'Autorità italiana a Roma e conclusasi con un documento finale incentrato sulla nececessità di proteggere i minori dai rischi delle nuove tecnologie. Si spazia poi a tutto campo sulla tutela dei dati personali e l'uso dell'Ia a scuola e sul successo del Privacy Tour, l'iniziativa di sensibilizzazione del Garante lanciata da Messina in sinergia con Ses.

Edizione di Messina-Sicilia

Sempre ampio spazio a due temi che costituiscono salde priorità educative: la lotta alla violenza di genere e al bullismo. Contro ogni forma di violenza l'impegno del Liceo Maurolico, che ha incontrato Tea Ranno, dell'ITT LSSA Copernico, dell’Ic Cannizzaro Galatti Primaria e dell’Ic Paradiso Media Petrarca. E contro la violenza di genere anche l'intervento dei carabinieri del comando provinciale, che hanno visitato gli istituti scolastici di Milazzo, Venetico e Stromboli. La lotta al bullismo è al centro dei lavori del Liceo Archimede, dell’Ic Tremestieri Media Martino e del Collegio S. Ignazio, dopo l’intensa emozionante visione del film "Il ragazzo dai pantaloni rosa". Il Liceo Galilei di Spadafora recensisce la fiction sul delitto della giovane Sarah Scazzi avvenuto ad Avetrana, mentre il Liceo La Farina riflette sulla pena di morte partendo dal pensiero di Beccaria. Lo sport che abbatte le barriere e la resilienza che consente di superare gli ostacoli sono il tema portante dell’incontro tenutosi all’Ic Pascoli Crispi su iniziativa del Lions Club Messina Ionio, che ha visto il dialogo tra studentesse e studenti con la campionessa paralimpica di tennistavolo Giada Rossi, assieme all'allenatore messinese della nazionale Alessandro Arcigli. La salute in primo piano, con il focus sull’HIV condotto assieme al prof. Giovanni Pellicanò, direttore dell’Unità operativa complessa di malattie infettive del Policlinico di Messina, che ricorda l’importanza degli screening, ma anche dell’informazione al fine di adottare comportamenti responsabili. Sull'autunno i lavori dell'Ic Paradiso Primaria Beata Eustochia mentre gli istituti Manzoni Dina e Clarenza e La Pira Gentiluomo ci ricordano l'importanza dei gesti gentili. L'Ic Balotta di Barcellona ha invece vissuto intensamente la Festa dell'Albero. Il Collegio S. Ignazio ha partecipato ad un evento formativo sulla Cittadinanza globale nell'era digitale, mentre la scuola secondaria dell'Ic Cannizzaro Galatti riflette sull'elezione di Trump. L'Ic Mazzini si è appassionato con le opere di Puccini, mentre l'Ic Drago ha scoperto i tesori dei musei di Reggio Calabria. Continua con impegno la partecipazione al progetto della new entry, l'Ic di Lipari S. Lucia, che ha intervistato il sindaco isolano Riccardo Gullo, mentre l'Ic di Venetico ha visitato l'Area Marina protetta di Milazzo. Nella pagina Atenei dello Stretto UniVersoMe accende i riflettori sul diabete giovanile, la patologia cronica più diffusa tra i giovani, intervistando due persone che ne sono affette e raccontando le difficoltà quotidiane nel fronteggiare la malattia e conviverci. Nella stessa pagina, il tema della violenza di genere affrontato durante un incontro tenutosi in Ateneo, in cui si è focalizzato il ruolo del contesto familiare nell’influenzare la formazione individuale, trasmettendo modelli disfunzionali, che possono poi sfociare in atteggiamenti violenti.

Edizione Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

Il mese di dicembre si apre ancora con due temi rilevanti e di stretta attualità: la violenza contro le donne e i diritti dei bambini e degli adolescenti sempre più in pericolo. Sulla prima tematica si sono soffermati il Polo liceale Fiorentino-Campanella di Lamezia Terme e l’Ic Primo Circolo Garibaldi-Buccarrelli di Vibo. Studentesse e studenti lametini hanno riflettuto sulla forza di quelle donne che riescono a rompere il silenzio ribellandosi con forza alla violenza subita da uomini senza scrupoli. Alunne e alunni vibonesi, invece, hanno puntato sull’importanza della scuola nella sensibilizzazione al rispetto verso gli altri. Sui diritti dei fanciulli, ecco i contributi dell’Ic Perri-Pitagora-Don Milani di Lamezia Terme e dell’Ic Sant’Onofrio. Da entrambi gli Istituti giunge un appello per poter intervenire in maniera seria e risoluta su un problema che riguarda milioni di bambini nel mondo che vivono in situazione di disagio, denutrizione e che sono costretti a vivere in teatri di guerra che nulla hanno a che vedere con un normale ambiente di vita. E ancora, spazio alla bella riflessione del liceo Diodato Borrelli di Santa Severina sui giovani e su Leopardi, un autore troppo spesso bistrattato e che invece dovrebbero essere preso da esempio. C’è spazio poi per le iniziative del Polo Tecnico Professionale Rambaldi-De Fazio di Lamezia Terme: la prima sul microcredito attraverso il progetto Look up the future, la seconda con la visita in un luogo suggestivo come l’antico mulino delle Fate. Ampio risalto alla giornata vissuta dal liceo scientifico Costanzo di Decollatura: un momento importante tenutosi a Rende in visita al riMuseum, un luogo unico in Italia per apprendere cosa significa un processo virtuoso legato all’ambiente e alla gestione dei rifiuti. Spazio anche alle Consulte studentesche di Crotone con l’insediamento della nuova Consulta pitagorica e, infine, alla bella giornata vissuta dagli alunni e dalle alunne dell’Ic Sant’Onofrio a Maierato all’insegna delle buone pratiche agricole e della sana alimentazione.

La seconda pagina dell'edizione di Cosenza è dedicata agli incontri e alle attività promosse dalle scuole in occasione della Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne: come la marcia silenziosa organizzata dal Liceo Scientifico Scorza assieme alla Fondazione Roberta Lanzino, o all'iniziativa dell'Ic di Castrovillari dal titolo "Il sonno della ragione genera mostri", passando per le numerose rfilessioni dell'Ipsia-Iti Acri all'insegna del "Se io non voglio, tu non puoi". In terza pagina progettazione in vetrina grazie al programma Erasmus+ che ha coinvolto l'Omnicomprensivo di San Demetrio Corone o all'offerta ampia garantita dal Liceo Scorza. La formazione, però può avvenire anche "a base" di tradizioni enogastronomiche, come suggerisce l'IIs di Castrolibero. Prezioso e arricchente l'incontro delle classi dell'Ic Montalto Scalo-Taverna con la documentarista Loredana Macchietti, moglie del compianto giornalista Gianni Minà. Un focus sul capolavoro cinematografico "Il ragazzo dai pantaloni rosa" è stato offerto dal Liceo Classico da Fiore di Rende. Gentilezza in primo piano nell'articolo dell'IC Rende Quattromiglia che privilegia i gesti solidali, come quelli che l'IC Celico-Spezzano-Rovito suggerisce quando si ha a che fare con gli amici a quattro zampe. La Calabria e le sue meraviglie, raccontate dal caposervizio della Gazzetta Arcangelo Badolati, hanno ispirato il contributo dell'Ic Roberta Lanzino.

Edizione di Reggio

"Il ragazzo dai pantaloni rosa” è il film diretto da Margherita Ferri che trae ispirazione dalla vera storia di Andrea Spezzacatena, quindicenne vittima di bullismo e cyberbullismo omofobo, che si tolse la vita il 20 novembre 2012. Una pellicola presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma il 24 ottobre 2024, ha parlato alle coscienze di tanti giovani. L'Istituto comprensivo Cassiodoro Don Bosco dopo la visione della pellicola ha dato voce alla riflessione ed al disagio vissuto da tanti giovani tra la voglia di essere se stessi e la paura di non essere accettati. Dedicati al mondo incantato delle fiabe i lavori dell'Ic Giovanni XXIII, racconti fantastici in cui dare spazio alla fantasia e alimentare l'immaginazione. A Scido l'Istituto comprensivo di Delianuova ha celebrato la festa dell'Albero assieme ai rappresentanti delle istituzioni. Appuntamento in cui è stata ripercorsa la storia di questa giornata importante. Le classi hanno voluto lasciare un segno concreto attraverso la messa a dimora di alcuni alberi. Una sinergia tra la l'Ic Pentimalli di Gioia Tauro e l'Ic San Luca Bovalino per affermare la cultura delle legalità. Dalla piana di Gioia è partito un progetto in cui le classi affiancate dai rappresentanti delle Forze dell'Ordine fanno partire la "rivoluzione" culturale per contrastare la criminalità organizzata. La prefetta Clara Vaccaro ospite dell'Ic Radice Alighieri per celebrare la giornata di contrasto alla violenza di genere. Il messaggio è quello di affrancarsi attraverso lo studio per maturare la libertà e superare gli stereotipi. Le istituzioni fanno quadrato a Rosarno per celebrare all'Istituto Maria Zita i diritti dell'infanzia. L'istituto Principe di Piemonte festeggia il centenario sostenuto dai rappresentanti degli enti locali e delle istituzioni. I terreni incolti del Comune, diventano grazie alla professionalità del Dipartimento di Agraria della Mediterranea un'impresa agricola sperimentale. L'operazione frutto della collaborazione tra enti ha iniziato a maturare i primi risultati sul campo.