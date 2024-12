Su Noi Magazine il disagio minorile tra allarmi e strategie, UnimeGds Lab a YoungMeDays e la lezione di un “folletto” a UniVersoMe. Torna il Tg Giovani

L’appuntamento è ogni giovedì nell'edicola fisica o digitale con gli inserti gratuiti all’interno delle quattro edizioni del quotidiano Gazzetta del Sud ( Messina-Sicilia; Reggio; Cosenza; Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo ), diversificati in base ai territori di riferimento, con le cui scuole viene condotta dalla redazione di Noi Magazine una intensa attività finalizzata alla produzione di lavori da pubblicare. La partecipazione al progetto è gratuita e aperta alle scuole di ogni ordine e grado e alle università di Sicilia e Calabria, info e richiesta dei documenti per l'iscrizione allo 0902261, su gazzettadelsud.it, alla mail [email protected] o [email protected] . Qui tutti i dettagli

L'inserto è curato da un team di redazione di cui fanno parte la vicecaposervizio della Gazzetta del Sud Natalia La Rosa, coordinatrice dell'Academy e responsabile dell'edizione di Messina-Sicilia, i giornalisti della redazione digitale gazzettadelsud.it Vittorio Scarpelli (edizione di Cosenza) e Francesco Iannello (edizione di Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo) e la giornalista della redazione di Reggio Calabria Eleonora Delfino (edizione di Reggio), con la collaborazione di Giovanna Bergantin . Il progetto multimediale è declinato sui temi dell'inclusione, della legalità, della partecipazione civica dei giovani, dell'equilibrio di genere, dell'uso consapevole delle tecnologie, della sostenibilità, e promosso su tutti i media del network: giornale, sito web, tv Rtp e radio Antenna dello Stretto. Si svolge anche attraverso gli incontri della GDS Academy, dall'auditorium Ses di via Bonino a Messina, facendo dialogare i giovani con esperti e esponenti istituzionali. Sulle edizioni dell'inserto vengono pubblicati settimanalmente i lavori provenienti da istituti scolastici e Atenei, assieme a notizie d'interesse per il mondo dell'Istruzione.

All'interno della GDS Academy, si sviluppa anche Unime Gds Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica promosso da Ses e Università di Messina, per offrire a studentesse e studenti di tutti i Dipartimenti - con il coinvolgimento anche delle scuole - un complemento pratico nel campo della comunicazione, grazie al network del gruppo editoriale.

E nell'ampia offerta, proposta dal network Ses, con strumenti volti ad ampliare le competenze dei giovani nel campo dell'informazione e della comunicazione c'è anche il Tg Giovani, il format di Rtp curato dalla giornalista Francesca Stornante con il coordinamento dei servizi televisivi interamente proposti e realizzati da studentesse e studenti degli istituti scolastici cittadini, che poi raccontano le attività svolte con un pezzo sull'inserto Noi Magazine. Per completare l'esperienza multimediale, tutte le puntate, dopo la messa in onda del venerdì alle 15,15, sono disponibili on demand sul sito web gazzettadelsud.it.

In prima pagina sull'edizione del 12 dicembre di Noi Magazine

Riflettori puntati sul disagio giovanile, con il pezzo della responsabile dell'inserto Natalia La Rosa sull’allarme che emerge dallo studio condotto dalla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza. Evidenziata nel documento la necessità di un intervento precoce, anche in epoca preadolescenziale, per prevenire le condizioni che poi possono sfociare in comportamenti deviati, come dipendenze, violenze e reati. Un allarme su cui pone l’accento anche il Garante per l’Infanzia della Regione Calabria Antonio Marziale, che sottolinea l’urgenza di azioni concrete contro, ad esempio, l’eccessiva facilità con cui possono essere reperite droghe e alcol. E sempre dalla Calabria, come scrive Eleonora Delfino, arriva un modello positivo contro la devianza minorile: quello proposto dal protocollo ideato dal giudice Roberto Di Bella per rendere i giovani “Liberi di Scegliere”.

L'uso (ir)responsabile della tecnologia è al centro dell'approfondimento settimanale condotto dal sociologo Unime prof. Marco Centorrino, che ci spiega cos'è il "brain rot", locuzione decretata come parola dell'anno dall'Oxford Dictionary e usata per descrivere lo stato di "rimbambimento da web" derivante da un uso eccessivo di dispositivi.

Il paginone centrale è interamente dedicato alla lotta contro la violenza di genere, un argomento che trova costantemente ampio spazio tra i lavori proposti dalle scuole, e in particolare in queste giornate a ridosso del 25 novembre, Giornata internazionale che in tutti gli istituti e ordini scolastici è stata vissuta intensamente. A parlarne il Collegio S. Ignazio, gli Istituti comprensivi Enzo Drago, Mazzini Gallo, Paradiso Media Petrarca, La Pira Gentiluomo e, dalla provincia, gli Istituti Comprensivi D'Arrigo di Venetico, Lipari S. Lucia, Castell'Umberto (una gradita new entry nella community dell'inserto) con la scuola Primaria del plesso Centro.

Un atteso ritorno da questa settimana: il racconto della puntata del venerdì del Tg Giovani, che ha visto il 6 dicembre come protagonista il Liceo Bisazza. Venerdì 13 ai microfoni ci sarà invece l'IIS Minutoli-Quasimodo-Cuppari.

Politica internazionale per il Liceo Maurolico che commenta la rielezione di Donald Trump alla Casa Bianca, mentre l'ITTLSSA Copernico ci ricorda il "compleanno" della Costituzione raccontandone la storia. L'ITT Majorana di Milazzo ha vissuto intensamente la Giornata internazionale della Disabilità, mentre l'Ic Mazzini accende i riflettori sui diritti dell'infanzia, soprattutto nei luoghi in cui non sono rispettati.

Il Liceo La Farina ha incontrato il Dipartimento di Giurisprudenza nell’ambito delle attività di Orientamento che in questi giorni molte scuole stanno conducendo per accompagnare studentesse e studenti nelle scelte di passaggio tra ordinamenti scolastici e verso la formazione postscolastica. Focus sulle opportunità anche all’Ic Gravitelli Paino, mentre il Liceo Galilei e l’IIS Jaci raccontano le esperienze internazionali.

Il Liceo Archimede commenta il film "Il giudice e il boss", mentre l'Ic Tremestieri Media Martino ricorda con tristezza l'omicidio di Santo Romano, la scuola secondaria dell'IC Cannizzaro Galatti tiene invece i fari sempre accesi contro il bullismo.

Prosegue con impegno il tour della legalità promosso dal Comando provinciale dei carabinieri nelle scuole di tutta la provincia, toccando la scuola primaria dell'isola di Filicudi, appartenente al Comprensivo Isole Eolie: qui assieme a bambine e bambini è stata piantata dai Carabinieri Forestali di Roma una talea dell'albero di Falcone.

L'Ic Pascoli Crispi va a lezione di educazione finanziaria con il progetto Fireducation, mentre l'Ic Secondo Milazzo Plesso Rizzo si diletta ai fornelli. L'Ic Mazzini è già in piena atmosfera natalizia e ci fa tornare bambini con la divertente fiaba dell'astuto Gatto con gli stivali. L'Ic Castell'Umberto ha realizzato il calendario dell'Avvento con la Primaria di Sinagra e ha vissuto la Festa dell'Albero alla Primaria di Raccuja, mentre bambine e bambini della Primaria dell'Ic Cannizzaro Galatti si presentano a suon di fantasiosi acrostici. L'Ic Paradiso Media Donato segue con impegno il progetto "La Filarmonica Laudamo Incontra".

Nella Pagina Atenei dello Stretto UniVersoMe ha intervistato Lorenzo Branchetti, l'ex "folletto" Milo Cotogno della Melevisione, che ha ribadito l'importanza del linguaggio e delle parole "giuste" ricordando l'esperienza televisiva e il dialogo con il pubblico giovane. Unime Gds Lab racconta invece l'esperienza vissuta durante YoungMeDays, la kermesse dedicata ai giovani durante la quale si è tenuto l'incontro conclusivo della terza edizione del laboratorio di tecnica giornalistica promosso da Ses e Unime.

Edizione di Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

Sono ancora i temi legati alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne a catalizzare l’attenzione di diversi Istituti. Tra questi il Polo liceale Campanella-Fiorentino di Lamezia Terme con un articolo sulle origini del femminicidio, il liceo classico Diodato-Borrelli di Santa Severina con una bella riflessione che rimanda agli antichi romani e al mito di Lucrezia. E ancora, l’Ic di Sant’Onofrio che si è dedicato a colorare di rosso una panchina e delle scarpe, tra i simboli più importanti nella sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. A pagina 3 ecco l’articolato resoconto dell’Ic Campanella di Badolato sulla Festa del Cuoco, una interessante manifestazione che ha messo in luce la passione dei più piccoli per la cucina nel cuore del borgo in provincia di Catanzaro. L’Ic Primo Circolo Garibaldi-Buccarelli di Vibo è invece tornato su una storia di stretta attualità, quella del suicidio di Andrea Spezzacatena, raccontata attraverso il film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”. Spostandoci a Lamezia Terme, l’Ic Perri-Pitagora punta invece lo sguardo su quelli che sono i problemi che da risolvere nel XXI secolo. A pagina 4 torna protagonista il liceo D. Borrelli di Santa Severina: l’Istituto della provincia di Crotone ha partecipato ad un seminario destinato agli studenti e alle studentesse del percorso Biologia con curvatura biomedica dal titolo “Sangue, immunità e identificazione di virus e batteri”. E sempre in tema di salute, un ulteriore contributo sui temi della solidarietà e dell’impegno civico con la giornata dedicata alla donazione di sangue in collaborazione con l’Avis. Infine, il consueto spazio dedicato alle Consulte studentesche con i temi riguardanti la sicurezza stradale in occasione dei 25 anni del Progetto Icaro della Polstrada.

Edizione di Cosenza

La seconda pagina dell'edizione cosentina si apre con un incontro finalizzato a sensibilizzare contro una piaga come la violenza sulle donne. Un tema affrontato dal Liceo Scientifico di Cariati alla presenza di esperte ed esperti, nonché delle forze dell'Ordine, così come avvenuto al Liceo Pitagora di Rende.

Momento di riflessione per studentesse e studenti del Liceo Gioacchino da Fiore di Rende che hanno recensito il film "Il ragazzo dai pantaloni rosa", non tralasciando episodi di cronaca, come le risate fuori luogo durante una delle proiezioni. E di cronaca si parla anche nel racconto a opera di uno studente del Liceo Scientifico Scorza sul caso Bergamini, che da 35 anni tiene banco nella Città dei Bruzi.

In terza pagina, merita spazio il confronto intergenerazionale vissuto da alunne e alunni dell'Ic Rende Quattromiglia sul tema del Natale: per l'occasione sono stati interpellati... nonni e nonne. Lodevole anche l'iniziativa, insieme alla Terra di Piero, da parte dell'IC Rende Commenda, in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.Una vetrina anche per i percorsi professionali di formazione promossi dall'IIS Valentini-Majorana di Castrolibero.In quarta pagina, i progetti di orientamento in uscita dell'IIS Cariati, reduce da un'esperienza con un tenente di vascello della Marina militare. E di viaggi se ne intende anche l'Ipsia-Iti di Acri, reduce da una lunga ed entusiasmante crociera nel Mediterraneo. Il Liceo Scientifico Scorza, invece, punta sullo studio delle Lingue, garantendo a studenti e studentesse la possibilità di integrarsi anche in altre nazioni.Interessante, infine, l'occasione offerta da Confindustria Cosenza all'IIS di Corigliano Rossano, in visita al Frantoio La Molazza, all'interno di un progetto legato al saper "fare impresa".

Edizione di Reggio

Una mostra per ripercorrere una pagina difficile della storia, quella che ha insanguinato le strade della Sicilia. L'Istituto Radice Alighieri ha visitato la mostra della celebre fotografa Letizia Battaglia allestita all'Arena dello Stretto. Iniziativa che segue l'incontro dedicato al contrasto della violenza di genere del 25 novembre con la prefetta Clara Vaccaro.

L'Istituto comprensivo di Delianuova individua un nuovo e goloso metodo per l'apprendimento della lingua francese. Un approfondimento sulla cultura dolciaria tipica di una festività molto sentita come quella di San Nicola. Le consulte studentesche celebranoi 25 anni del progetto di educazione stradale Icaro, un traguardo che consegna un primato alla regione calabrese.

L'Istituto comprensivo Carducci Vittorino da Feltre si prepara a ricreare la magia della Natività. La palestra della scuola si fa capanna per accogliere i piccoli che riprodurranno le scene della natività e della tradizione degli antichi mestieri.

Un viaggio nella storia geopolitica è quello proposto dall'istituto comprensivo Giovanni XXIII. La ricerca delle classi è stata dedicata alle disparità che da secoli allontanano il nord e il sud del mondo. Il progresso tecnologico non è mai riuscito a tradursi per i paesi più poveri in un miglioramento delle condizioni di vità.

Le classi dell'istituto Francesco Jerace Capoluogo Brogna sono pronte ad attivare nuove attività laboratoriali grazie alle preziose risorse arrivate dalla Comunità europea.

L'Università Mediterranea apre le porte della cittadella e registra un boom di presenze, oltre 3500 studentesse e studenti arrivati da diverse località della Calabria hanno avuto modo di ascoltare il concerto di Natale e di conoscere più da vicino il ricco percorso formativo messo in campo dall'Ateneo.