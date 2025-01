Su Noi Magazine la Memoria (e l'IA) contro l'odio e i social che aiutano a studiare meglio con UniVersoMe: i temi del nuovo inserto

Il progetto multimediale è declinato sui temi dell'inclusione, della legalità, della partecipazione civica dei giovani, dell'equilibrio di genere, dell'uso consapevole delle tecnologie, della sostenibilità, e promosso su tutti i media del network: giornale, sito web, tv Rtp e radio Antenna dello Stretto. Si svolge anche attraverso gli incontri della GDS Academy, dall'auditorium Ses di via Bonino a Messina, facendo dialogare i giovani con esperti e esponenti istituzionali. Sulle edizioni dell'inserto vengono pubblicati settimanalmente i lavori provenienti da istituti scolastici e Atenei, assieme a notizie d'interesse per il mondo dell'Istruzione. All'interno della GDS Academy, si sviluppa anche Unime Gds Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica promosso da Ses e Università di Messina, per offrire a studentesse e studenti di tutti i Dipartimenti - con il coinvolgimento anche delle scuole - un complemento pratico nel campo della comunicazione, grazie al network del gruppo editoriale.

E nell'ampia offerta, proposta dal network Ses con strumenti volti ad ampliare le competenze dei giovani nel campo dell'informazione e della comunicazione, c'è anche il Tg Giovani, il format di Rtp curato dalla giornalista Francesca Stornante con il coordinamento dei servizi televisivi interamente proposti e realizzati da studentesse e studenti degli istituti scolastici cittadini, che poi raccontano le attività svolte con un pezzo sull'inserto Noi Magazine. Per completare l'esperienza multimediale, tutte le puntate, dopo la messa in onda del venerdì alle 15,15, sono disponibili on demand sul sito web del quotidiano.

In prima pagina sulle edizioni del 23 gennaio

Il 27 gennaio si celebra la Giornata della Memoria, nell'80. anniversario della liberazione del lager di Auschwitz: il ricordo dell'orrore della Shoah è oggi un monito a contrastare il dilagare di discriminazioni e discorsi d'odio. La tecnologia può contribuire a diffonderli, oppure, se adeguatamente governata in particolare con l'addestramento degli algoritmi dell'Ia, può invece costituire un valido argine: la responsabile dell'inserto Natalia La Rosa ne parla con il prof. Ruben Razzante, docente di diritto dell'Informazione e consulente della Commissione Segre contro il razzismo e l'antisemitismo, in un'ampia intervista che è anche una puntata speciale della rubrica Noi e la Privacy, l'appuntamento settimanale con l'uso consapevole della tecnologia. Sempre in prima pagina, nel pezzo di Giovanna Bergantin, l'esempio di Ferramonti di Tarsia, il campo di internamento della provincia di Cosenza che fu un piccolo barlume di umanità nei tempi delle persecuzioni razziali: tante le iniziative organizzate in questi giorni nel sito che ricade nella rete dei Memoriali della Shoah, mentre la comunità locale ha appena ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica. E intanto le scuole si preparano alla cerimonia annuale di commemorazione, che si terrà al Quirinale con la premiazione del concorso I Giovani ricordano la Shoah: sull'inserto tutti gli istituti finalisti dalla Sicilia e dalla Calabria.

Edizione di Messina-Sicilia

Torna il Tg Giovani di Rtp: in studio i Licei La Farina e Basile, che raccontano l'attualità con gli occhi di studentesse e studenti, mentre il Liceo Galilei ricorda che la libertà di ciascuno deve fermarsi di fronte a quella delle altre persone. Contro la violenza di genere le attività del Liceo Maurolico, che con le isituzioni cittadine ha partecipato all'iniziativa tenutasi nel piazzale del tribunale, dov'è collocata una panchina rossa. E sull'educazione alle relazioni verte il progetto Arte di ogni Genere, cui ha partecipato l'IIS Verona Trento coinvolgendo oltre 800 allieve e allievi.

Un grandissimo gesto di onestà raccontato dall'Ic Pascoli Crispi: uno studente ha trovato un portafogli e ha cercato la proprietaria per restituirglielo, ricevendo una ricompensa, un attestato dalla sua scuola ma soprattutto tante dimostrazioni di affetto e il ricordo di un gesto gratificante, che resterà indelebile.

L'Ic Gravitelli ci porta tra i tormenti e le emozioni dell'adolescenza, mentre l'Ic Secondo Milazzo media Rizzo ribadisce l'importanza dei diritti dell'infanzia, l'Ic Cannizzaro Galatti invece accende i riflettori sul valore dell'accoglienza in occasione della Giornata del Migrante. L'Ic Lipari esprime la passione per la musica, condivisa anche dall'Ic Paradiso Media Donato che ripercorre la biografia di Giuseppe Verdi. Obiettivo orientamento per il Liceo Collegio S. Ignazio, impegnato al Policlinico, e per l'Ic Drago, nel passaggio tra la terza media e la scuola superiore.

Il Liceo Archimede supera le barriere attraverso lo sport partecipando all'iniziativa promossa in occasione della Giornata internazionale della disabilità, mentre l'Ic Manzoni Dina e Clarenza e l'Ic Secondo Milazzo media Garibaldi scoprono la bellezza del donare il proprio tempo alle persone, come fatto in occasione delle festività natalizie con gli ospiti di alcune case di riposo. Sull'educazione digitale verte l'incontro tenutosi alla media Martino dell'IC Tremestieri con la Polizia postale, che ha messo in guardia alunne e alunni dai pericoli delle challenge social, mentre prosegue il tour della legalità promosso dal comando provinciale carabinieri Messina, che ha incontrato il liceo Caminiti di Francavilla di Sicilia. Le attività extrascolastiche rivivono nei racconti dell'Ic Mazzini, con una gita ecosostenibile, e del Collegio S. Ignazio, che ha visitato i luoghi di Verga. Gli idoli dello sport e le passioni dei più giovani sono tratteggiati dall'Ic Mazzini, tra musica, games, calcio e tennis.

La tutela ambientale è promossa dall'ITT LSSA Copernico, mentre il cambiamento climatico e le guerre sono individuate dall'Ic Tremestieri media Martino tra le più gravi emergenze del presente e del futuro. Lo storico appuntamento con il Giubileo è ricordato dal Liceo Bisazza, mentre l'Ic Cannizzaro Galatti elenca i buoni propositi per l'anno appena iniziato: in cima c'è l'altruismo. L'Ic La Pira Gentiluomo presenta i lavori ricchi di allegria realizzati dalla Scuola dell'Infanzia per decorare gli ambienti scolastici durante le recenti festività, mentre l'Ic Paradiso media Donato ha dedicato un laboratorio al coding.

Il sociologo Unime prof. Marco Centorrino delinea i nuovi profili professionali richiesti con l'avanzare del progresso tecnologico, sottolineando che la richiesta di nuove competenze non deve necessariamente implicare la perdita di quelle tradizionali. Nella pagina Atenei dello Stretto c'è in primo piano quell'attività preziosa e necessaria per costruire su solide basi la propria dimensione, quella che è il primo impegno di ogni studente e studentessa, a ogni età: per l'appunto, studiare. UniVersoMe presenta un uso certamente positivo dei social, su cui si sviluppano le community dedicate appunto allo studio, con sessioni live, consigli e scambi di esperienze. E un luogo da dedicare interamente a questo è il nuovo spazio studio inaugurato alla facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo di Messina: ce ne parla uno studente che ha appena partecipato all'ultima edizione di Unime Gds Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica promosso da Ses e Unime.

Edizione Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

Sulla Giornata della Memoria, il racconto delle esperienze vissute dalle Consulte studentesche e dalla loro responsabile Franca Falduto e l’interessante progetto messo in campo dalla scuola Don Bosco di Soverato: studenti e studentesse del Liceo classico hanno dato vita alla mostra “Binario 21 – Museo dell’Indifferenza”. Il Liceo classico D. Borrelli di Santa Severina ci fa rivivere la drammatica esperienza della giornalista Cecilia Sala arrestata e poi liberata in Iran. E ancora, l’IC di Sant’Onofrio si sofferma sul tema del cambiamento climatico e sul ruolo che i giovani devono intraprendere nel rendersi responsabili di un pianeta sicuro e pulito. L’Ipsseoa di Soverato ci mostra la sperimentazione dell’intelligenza artificiale con la filosofia e la tecnologia al servizio della didattica con l’uso della piattaforma Platone AI. Ill Liceo scientifico G. Berto di Vibo Valentia ci mette davanti ai rischi e alle opportunità dell’intelligenza artificiale. Il Liceo D. Borrelli di Santa Severina approfondisce il ritorno del Latino alle scuole medie. E ancora protagonisti i viaggi Erasmus con le esperienze intraprese dal Polo Rambaldi-De Fazio di Lamezia Terme e dall’Ipsseoa di Soverato. Infine, la bellezza e genuinità nei volti delle alunne e degli alunni dell’Ic Primo Circolo Garibaldi-Buccarelli di Vibo, plesso di Vena Superiore, nel raccontare la loro scuola in vista dell’Open day e nel mettere in risalto l’appassionante percorso che li vede coinvolti settimanalmente con Noi Magazine.

Edizione di Cosenza

Ampio spazio dedicato a tematiche delicate come i diritti dei bambini (attività curata dall'Ic Rende Quattromiglia) e l'alfabetizzazione emotiva (interessante il progetto promosso dall'Ic Rovito-Celico-Spezzano). Trova spazio anche il focus dell'Ic di Cerisano sulla Giornata mondiale degli abbracci.

La Biomedica e i riconoscimenti ottenuti negli anni dal Liceo Scientifico Fermi - guidato dalla dirigente del Polo Brutium, Rosita Paradiso - in questo settore di sperimentazione campeggiano a pagina 3. Così come sono presenti il resoconto sull'Open Day dell'Ic Lanzino di Cosenza e altre due riflessioni sulla settimana corta a opera delle studentesse del Liceo Classico da Fiore di Rende.

A pagina 4, infine, la fa da protagonista la musica del passato, con il progetto promosso dall'Ic di Tortora sulle orme del grande maestro Ennio Morricone. I liceali dello Scorza, invece, seguono la scia del Sommo poeta Dante Alighieri e si cimentano in una riflessione sull'amore oggi e quello di ieri andando a pescare nel quinto canto dell'Inferno. La passione per la Chimica da parte dell'Ipsia-Iti di Acri è stata tradotta nella realizzazione di un giardino chimico. Completano il quadro la partecipazione al Cooking Quiz da parte di studentesse e studenti dell'IPSEOA di Praia e quello di Castrovillari.

Edizione di Reggio

Il percorso di legalità dell'associazione Biesse arriva all'Istituto comprensivo Radice Alighieri. In un incontro che ha registrato la testimonianza ha visto la testimonianza del collaboratore di giustizia Luigi Bonaventura che ha raccontato la sua storia e il suo radicale cambiamento ai giovani. Un messaggio di speranza che parte dall'intuizione del magistrato Roberto di Bella ed ha dimostrato come la strada della legalità si può percorrere anche se si vive l'infanzia in contesti familiari segnati dalla violenza.

Le classi dell'Ic compresivo di Delianuova hanno avuto modo di visitare Palazzo Campanella, la sede del Consiglio regionale della Calabria. Una visita in cui i giovani hanno iniziato a conoscere più da vicino il meccanismo di funzionamento delle istituzioni e della rappresentanza. L'istituto ha promosso inoltre un percorso di approfondimento della lingua francese con un laboratorio in cui valorizzare i talenti di ciascuno.

Il coordinamento regionale delle Consulte studentesche hanno promosso un momento di riflessione sulla Giornata della Memoria, appuntamento in cui hanno ascoltato le testimonianze dei sopravvissuti ai campi di sterminio nazisti.

Le classi dell'istituto Michele Macrì hanno voluto scrivere una lettera e dei versi per la senatrice Liliana Segre ringraziandola per la passione con cui continua a parlare alle coscienze dei giovani. L'amicizia al tempo dei social e dei rapporti "usa e getta" è stata al centro della ricerca dell'Ic Giovanni XXIII.

Grazie ad un protocollo d'intesa con il Tribunale per i minorenni, la Procura e il Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria l'Università Mediterranea può proporre agli studenti e alle studentesse del Digies percorsi di approfondimento sui fenomeni del disagio e della marginalità sociale che portano i minori a finire nei circuiti della giustizia.