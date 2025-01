Su Noi Magazine il pensiero che diventa azione e la visita di Mattarella raccontata da studentesse e studenti: i temi della nuova edizione

La partecipazione al progetto è gratuita e aperta alle scuole di ogni ordine e grado e alle università di Sicilia e Calabria, info e richiesta dei documenti per l'iscrizione allo 0902261 o alla mail noimagazinesic@gazzettadelsud. it o noimagazinecal@gazzettadelsud. it .

L'inserto, nell'ambito del progetto, è curato da un team di redazione coordinato dalla vicecaposervizio della Gazzetta del Sud Natalia La Rosa, responsabile della GDS Academy e dell'edizione di Messina-Sicilia, con i giornalisti della redazione digitale Vittorio Scarpelli (edizione di Cosenza) e Francesco Iannello (edizione di Catanzaro-Crotone-Lamezia- Vibo) e la giornalista della redazione di Reggio Calabria Eleonora Delfino (edizione di Reggio), e con la collaborazione di Giovanna Bergantin.

Il progetto multimediale è declinato sui temi dell'inclusione, della legalità, della partecipazione civica dei giovani, dell'equilibrio di genere, dell'uso consapevole delle tecnologie, della sostenibilità, e promosso su tutti i media del network: giornale, sito web, tv Rtp e radio Antenna dello Stretto. Si svolge anche attraverso gli incontri della GDS Academy, dall'auditorium Ses di via Bonino a Messina, facendo dialogare i giovani con esperti e esponenti istituzionali. Sulle edizioni dell'inserto vengono pubblicati settimanalmente i lavori provenienti da istituti scolastici e Atenei, assieme a notizie d'interesse per il mondo dell'Istruzione. All'interno della GDS Academy, si sviluppa anche Unime Gds Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica promosso da Ses e Università di Messina, per offrire a studentesse e studenti di tutti i Dipartimenti - con il coinvolgimento anche delle scuole - un complemento pratico nel campo della comunicazione, grazie al network del gruppo editoriale.

E nell'ampia offerta, proposta dal network Ses con strumenti volti ad ampliare le competenze dei giovani nel campo dell'informazione e della comunicazione, c'è anche il Tg Giovani, il format di Rtp curato dalla giornalista Francesca Stornante con il coordinamento dei servizi televisivi interamente proposti e realizzati da studentesse e studenti degli istituti scolastici cittadini, che poi raccontano le attività svolte con un pezzo sull'inserto Noi Magazine. Per completare l'esperienza multimediale, tutte le puntate, dopo la messa in onda del venerdì alle 15,15, sono disponibili on demand sul sito web del quotidiano.

In prima pagina sulle edizioni del 30 gennaio

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato l'anno accademico dell'Ateneo di Messina: un evento che è rimasto indelebile nella memoria per i valori evocati durante tutti gli interventi, dall'inno alla pace e alla coesione all'appello all'azione e alla partecipazione civica. A parlarne, come nello stile di Noi Magazine, sono i giovani, studenti e studentesse di Unime Gds Lab e di UniVersoMe, la testata giornalistica dell'Ateneo, la cui coordinatrice faceva parte della delegazione ristretta che ha accolto il presidente e ha potuto stringergli la mano: un grandissimo onore.

Edizione di Messina-Sicilia

La commemorazione della Shoah in primo piano, con le riflessioni degli Istituti Mazzini, Gravitelli Paino, Cannizzaro Galatti, Castell'Umberto Primaria Sinagra Centro.

Sempre al centro l'uso responsabile della tecnologia: il Liceo Bisazza analizza rischi e opportunità dell'intelligenza artificiale, mentre l'Ic Drago ha incontrato la polizia postale. Prosegue il tour della legalità del Comando provinciale dei carabinieri che hanno incontrato studentesse e studenti di Gaggi con la Compagnia di Taormina.La tecnologia che regala inclusione è invece il tema del progetto realizzato dall'Istituto Antonello. Il Liceo Archimede recensisce il libro "Fahreneit 451", un viaggio distopico in una società fasulla, superficiale, mentre l'Ic Lipari celebra l'importanza dello sport.

L'ITT LSSA Copernico ripercorre il lungo viaggio alla scoperta dei diritti umani mentre il Liceo La Farina accende i riflettori sulla strage silenziosa delle morti sul lavoro. L'Ic Tremestieri Media Martino ha vissuto intensamente la Giornata dell'Educazione mentre l'Ic Manzoni Dina e Clarenza inneggia al sapore buono della legalità. L'Ic Secondo Media Rizzo ci fa librare in cielo sulle ali del gabbiano Jonathan Livingston, mentre l'Ic Gravitelli Paino ha partecipato al concorso intitolato alla memoria di Nicholas Green. Il Liceo Galilei di Spadafora racconta invece le emozioni internazionali vissute grazie al progetto eTwinning.

Il Liceo Maurolico fa un viaggio storico nel Risorgimento, mentre l'Ic Pascoli Crispi incontra l'autrice Annamaria Piccione per parlare della bellezza della diversità. L'Ic Paradiso racconta un'altra emozionante tappa del viaggio musicale con la Filarmonica Laudamo, mentre il Collegio S. Ignazio ha rievocato le suggestioni delle tradizioni popolari con l'Opera dei Pupi e l'Ic La Pira Gentiluomo ha scoperto le meraviglie del sistema solare.

L'Ic Cannizzaro Galatti riflette sui valori della vita, mentre l'Ic Castell'Umberto Primaria Sinagra centro ha celebrato la Giornata del Rispetto. L'Iti Majorana di Milazzo ha animato una rappresentazione itinerante della Natività, mentre l'Ic Paradiso Primaria Beata Eustochia ha scoperto l'eleganza dell'arte antonelliana.

Il sociologo Unime prof. Marco Centorrino approfondisce la vicenda internazionale legata all'app Tik Tok negli Usa, mentre nella pagina Atenei dello Stretto Unime Gds Lab approfondisce i temi della violenza di genere e delle azioni di contrasto attuate del tempo dalle donne e discusse durante un evento promosso dal Cug. Dal Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche arriva invece il progetto Orientajunior, con gli incontri nelle scuole finalizzati ad avvicinare l'Università ai più giovani.

Edizione di Reggio

E se un giorno, scrollando le homepage dei nostri social, leggessimo solo notizie che raccontano di gesti di solidarietà e gentilezza? Sarebbe bellissimo ma, purtroppo, le pagine dei quotidiani sono colme di resoconti di atti di violenza e criminalità. Ma davvero vale solo la legge del più forte? L'analisi sociale è dell'istituto comprensivo Cassiodoro Don Bosco che chiede al mondo degli adulti esempi positivi da emulare.

In sei verso le seminali interregionali. I giovani aspiranti astronomi dell'Ic Carducci Vittorino da Feltre hanno superato la fase delle eliminatorie distinguendosi per impegno e preparazione. Adesso si dovranno misurare con la nuova prova dei campionati nazionali di astronomia che li vedrà di nuovo protagonisti alla selezione che si terrà al liceo scientifico Leonardo da Vinci. L'istituto di Delianuova ospita i promotori della rinascita di Borgo Fiore, un quartiere che sembrava destinato allo spopolamento e che invece si è colorato di entusiasmo. Iniziativa che rientra nel percorso di legalità promosso dall'istituto comprensivo che ha fatto interrogare le classi sulla scelta di restare o di partire. Ricostruiscono la buia pagina dell'Olocausto le classi dell'istituto comprensivo Giovanni XXIII. Attraverso elaborati e disegni si racconta una delle vicende più tragiche del secolo affinché l'orrore non debba più ripetersi. Al teatro Francesco Cilea si è tenuta la cerimonia di premiazione del premio intitolato alla memoria del giudice Antonino Scopelliti. La manifestazione promossa dalla Fondazione intitolata al magistrato quest'anno ha avuto come tema guida quello dell'inclusione. L'università Mediterranea e l'Arpacal hanno sottoscritto un accordo con cui promuovere la tutela ambientale del territorio calabrese. Due istituzioni fanno quadrato attraverso un percorso condiviso di formazione.

Edizione di Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

Nell’ultimo inserto del mese di gennaio, il tema principale è certamente quello legato alla Giornata della Memoria e alla Shoah. Un filo conduttore che lega le riflessioni messe in atto da tre Istituti: l’ITT Malafarina di Soverato, l’IC di Sant’Onofrio e l’IC Primo Circolo Garibaldi-Buccarelli di Vibo Valentia. Tutte e tre le scuole riflettono su quello che è l’aspetto paradigmatico: non dimenticare le atrocità del passato per non ricommettere gli stessi errori nel presente e nel futuro. Inoltre l’Istituto soveratese propone la toccante lettera di Rinaldo Rovito, caporale rimasto prigioniero dei nazisti, originario proprio del Basso Ionio Catanzarese: uno scritto venuto a conoscenza solamente qualche anno fa in cui rivolge parole affettuose alla madre. Nelle pagine dell’inserto c’è poi un ampio spazio dedicato alle attività dell’IC di Badolato: la scuola della provincia di Catanzaro ha dato l’opportunità ai suoi alunni e alunne di cimentarsi con i temi delle discipline STEM e con uno studio sull’universo e sul petrolio. E ancora, protagonista come di consueto il Liceo classico D. Borrelli di Santa Severina con due contributi molto interessanti: il primo a rievocare la figura di Rosso Malpelo nella contemporaneità dello sfruttamento del lavoro minorile, il secondo a mettere in evidenza le peculiarità della giovane scrittrice emiliana Felicia Kingsley, un’architetta che però non ha mai smesso di coltivare la passione per la scrittura tanto da essere una delle figure più interessanti del 2024 nel panorama letterario italiano. Torna protagonista poi ancora l’ITT Malafarina di Soverato con la bella storia di accoglienza di due ragazzi emigrati e che sono stati inseriti nel migliore dei modi nel contesto scolastico soveratese. Spazio poi alle Consulte studentesche e al loro contributo sull’emancipazione femminile. Il ricco inserto di fine gennaio si conclude con l’importante incontro svoltosi al Liceo scientifico L. Costanzo di Decollatura sugli OGM (Organismi Geneticamente Modificati), sul focus dell’Ite De Fazio (Polo Tecnico Professionale Rambaldi-De Fazio di Lamezia Terme) sull’importanza dell’educazione finanziaria e sulle giornate vissute al Liceo scientifico G. Berto di Vibo Valentia che ha accolto i futuri studenti e studentesse che hanno avuto modo di osservare da vicino le peculiarità dell’Istituto vibonese.

Edizione di Cosenza

Comprendere è impossibile, conoscere è necessario: con le parole di Primo Levi prese in prestito dall'IC Rende Quattromiglia si apre l'ultimo numero di gennaio dell'edizione cosentina, nella settimana in cui si celebra il Giorno della Memoria. interessante l'approfondimento sullo studio al Liceo Classico a opera del da Fiore di Rende. Struggente, invece, l'addio alla professoressa Dora Ferraro da parte del Liceo Scientifico Fermi-Polo Tecnico Brutium.

Tempo di orientamento all'IIS di Cariati, mentre l'IC di Montalto Taverna-Scalo ha promosso un incontro sull'architettura.

Ultima pagina dell'edizione dedicata principalmente allo sport, a cominciare dall'inaugurazione della palestra dell'Iti Monaco, alla presenza della presidente della Provincia, Rosaria Succurro. La pallavolo è al centro dei pensieri dello Scientifico Scorza che ha coinvolto docenti, studentesse e studenti. L'IC Lanzino, invece, in piena linea con le temperature stagionali, si è cimentato nella tradizionale Settimana bianca.

L'Ipsia-Iti Acri ha ospitato nella propria struttura giovani imprenditori e professionisti locali all'insegna della "Calabria che ci piace".